Las mejores 'gangas' de las rebajas de Hannun, la firma sostenible española que triunfa en las redes

Empezamos el año nuevo y con él, las esperadas rebajas. En esta temporada, la mayoría solía aprovechar para renovar o darle un aire fresco al armario, sin embargo, esta vez el hogar ocupará un gran lugar en el presupuesto. Después de un año en el que hemos pasado más tiempo que nunca en nuestras casas, la decoración y organización de la vivienda se ha colocado en un primer plano. Por eso, en las rebajas 2021, además de los habituales descuentos de grandes grupos como El Corte Inglés, Amazon o Inditex, algunas marcas de decoración se han propuesto arrasar se han propuesto arrasar.

Uno de los casos a destacar es el de Hannun, la marca de muebles de madera con diseño sostenible y ecológico 100% española -y la favorita de los influencers-, que crea diseños únicos con materiales de primera calidad 'confeccionados' uno a uno. Así, para estas rebajas, proponemos cinco de sus novedades para triunfar este 2021 apostando por un consumo responsable para el hogar.

Espejo Anzor

Empezamos con un producto nuevo de categoría top, el espejo Anzor. Se trata de un complemento muy original hecho con madera de abeto alistonada que derrocha personalidad y estilo propio. Con un diseño con el cristal fijado de forma que queda recto cuando se inclina sobre la pared, es perfecto para revisar los looks antes de salir de casa y aportar profundidad de campo a tu espacio. Ahora a 169 euros.

Silla Ryte

La silla Ryte, es ideal para el comedor, al ser una pieza robusta de madera de teca natural. A la vez que le aportarán estilo al hogar, calma para convertirse en una estancia en tendencia. El diseño está pensando para dar un asiento confortable a cada miembro de la familia. Está diseñada para adaptarse tanto a ti como a la estancia ofreciendo un estilo geométrico y minimalista que llenará de calidez y funcionalidad. Decídete por colocar todas las sillas de la mesa iguales o combinando las sillas variando colores y formas. Ahora 297 euros.

Cuadros vivos

Es perfecto para renovar el aire. Airam está formado por un marco de madera de origen sostenible de 45 x 60 cm, con siete variedades de plantas suculentas y sustrato de fibra de coco. El riego es una vez al mes, colocándolo horizontalmente para regarlo por el centro. Hay que dejarlo toda la noche en esta posición y volver a colgarlo en la pared al día siguiente. 208 euros.

Escritorio Krasna

El escritorio Krasna se caracteriza por su diseño moderno y funcional. Es perfecto para comenzar a dar forma a tu rincónhome office y crear un entorno de trabajo de lo más inspirador. Está fabricado en madera alistonada de abeto de origen sostenible y cuenta con dos estructuras de hierro fundido para formar las patas. Está disponible en seis acabados diferente. 269 euros.

Flores secas

Las Flores secas Ozana son perfectas para decorar tu rincón favorito aportándole un toque muy natural dando lugar a un look más fresco y silvestre a tus estancias. El ramillete Ozana está compuesto por eucalipto, confetti, cardo corredor, helicriso, lágrimas de la Virgen, centaurea stoebe, abedul y craspedia. Éstas no necesitan agua, pero es conveniente que no estén expuestas a la luz directa, para conservar la viveza de sus tonalidades. Se trata de una composición floral diseñada desde el taller de Marianne y su equipo, en Girona. 25 euros.