La receta para hacer en casa un roscón de Reyes más ligero y saludable

Uno de los dulces más esperados del año es el roscón de Reyes, una delicia que se disfruta tradicionalmente el 6 de enero, día de los Reyes Magos. Desde Kaiku Sin Lactosa proponen la receta de roscón de Reyes ligero que no podrás dejar de hacer.

Un dulce esponjoso con el característico aroma y sabor de la flor de azahar que puede ser el regalo perfecto para familiares o amigos. Aunque se trata de una preparación algo elaborada, la propuesta de disfrutarlo en su versión ligera y artesana, es ideal para una tarde entretenida en la cocina.

Ingredientes

350 gramos de harina de trigo de fuerza: 320 g por un lado y 30 g por otro

25 gramos de levadura fresca

130 gramos de leche entera a temperatura ambiente

100 gramos de azúcar

75 gramos de mantequilla sin lactosa casera a temperatura ambiente

1 huevo entero XL más la yema de otro a temperatura ambiente

la ralladura de 1 naranja y media

1 cucharada de ron añejo (opcional)

1 cucharada grande de Agua de Azahar

Un pellizco de sal

100 g de almendras picadas

50 g de azúcar perlado (opcional)

Fruta escarchada para decorar

200 g de nata para montar

1 cucharadita de vainilla

Elaboración

Paso 1: Preparar la leche

Disolver la levadura en la leche tibia (calentita pero no mucho) con la punta de los dedos. Reservar.

Paso 2: Mezclar la masa

En un bol grande de batidora eléctrica mezclar los 320 g de harina con la ralladura de naranja y el azúcar, y mezclar. Hacer un hueco en el centro y añadir la levadura con la leche, el ron, el agua de azahar, el huevo y la sal. Con el accesorio de amasado mezclar durante 5 minutos a velocidad media. Si no tenemos batidora eléctrica, entonces amasar a mano durante 10 minutos. No hay que añadir más harina, solo ir amasando para que deje de estar tan pegajosa. Podemos amasar 5 minutos, parar 5 minutos y retomar el amasado por otros 5 minutos. Será más fácil porque el reposado hará que la masa se pegue menos.

Paso 3: Amasar

Enharinamos la encimera y colocamos la masa metiendo la parte inferior de la masa hacia adentro redondeando la masa. Hay que formar una bola.

Paso 4: Dejar reposar la masa

En un bol limpio embadurnado en un poco de aceite, colocamos la bola y tapamos con un trapo. Lo mejor es calentar el horno a 50 grados durante 5 minutos. Apagamos el horno y metemos el bol con la masa tapado con un trapo húmedo. Cerramos el horno (¡apagado!) y dejamos reposar hasta que triplique su volumen aproximadamente 1 hora y media (si no hemos encendido el horno entonces tardará alrededor de 2 horas)

Paso 5: Amasar por última vez y darle forma de roscón

Cuando la masa haya crecido suficiente es el momento de darle forma. Antes que nada, debemos tener preparada una bandeja con papel de hornear encima. A continuación, sacamos la masa del bol y la amasamos 1 minuto para sacarle el aire suavemente. Dejamos reposar 1 minuto y le damos forma de rosca: formamos una bola y le hacemos un agujero en el centro colocando un aro de emplatar para que el agujero no se nos cierre (si no tenemos aro no pasa nada, el agujero se cerrará un poco pero no afectará lo rico que estará). Reposar en el horno apagado durante 50 minutos.

Paso 6: Montar la nata sin lactosa

Una vez completamente frío, montar la nata hasta que empiece a estar densa. Entonces le añadimos las cinco cucharadas de azúcar y la vainilla y continuamos batiendo hasta que quede bien firme.

Paso 7: Hornear el roscón

Precalentar el horno a 180 grados. Pincelar el roscón con huevo batido y decorar con las almendras picadas, el azúcar y las frutas escarchadas. Hornear durante 15 – 20 minutos. Dejar enriar completamente sobre una rejilla.

Paso 8: Rellenar el roscón con la nata

Lo cortamos en dos mitades con un cuchillo panadero de sierra y rellenamos de nata con manga pastelera, sin olvidar esconder un haba y una figurita.