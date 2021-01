Estas son las seis tendencias en formación que marcarán el entorno laboral en 2021

Status Madrid

Si hemos aprendido algo en 2020 es que prácticamente todo es posible y que, como dijo el filósofo japonés Okakura Kakuzo: "El arte de la vida es un reajuste constante a nuestro entorno". A lo largo de este año, hemos visto cómo empresas y profesionales han tenido que adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno laboral, a nuevos modelos de trabajo a distancia y mucho más digitales. Y esto ha requerido largas horas de formación por parte de todos los trabajadores y ha puesto de manifiesto la necesidad de las empresas de democratizar la formación dentro de sus equipos.

Antes de la pandemia, la mejora de las competencias era una prioridad para muchas organizaciones, pero está claro que ahora se ha convertido en un requisito imperativo. Por ello, Udemy for Business, el producto de Udemy para aprender destinado a entornos laborales, presenta el informe Tendencias de aprendizaje en el entorno laboral 2021. Un estudio que valora la evolución en la formación a lo largo de 2020 y da respuesta a cuáles serán las tendencias y habilidades que marcarán el entorno laboral el próximo año.

Crece la formación entre los trabajadores

El estudio elaborado por Udemy for Business muestra que existe un aumento significativo en el porcentaje de la fuerza laboral a nivel global que ha optado por formarse a lo largo de 2020 (38%) en comparación con 2019 (14%). Se trata de una diferencia de más de 20 puntos porcentuales, que estaría impulsada principalmente por un número creciente de organizaciones que reconocen la existencia de una brecha de habilidades en el mercado laboral actual, así como su responsabilidad para tratar de reducirla.

De este modo, el estudio revela que el objetivo principal que han tenido los programas de aprendizaje y desarrollo en 2020 en las empresas ha sido, precisamente, el de reducir la brecha de habilidades (62%), seguido por la necesidad de impulsar el crecimiento de la organización (46%) y mejorar el compromiso de los empleados con la compañía (44%). En este sentido, un 57% de los trabajadores afirma estar satisfecho con los programas de aprendizaje y desarrollo de sus organizaciones.

No obstante, si atendemos a los obstáculos que se interpusieron entre el aprendizaje de nuevas habilidades -o la actualización de las ya existentes- y los trabajadores, los principales factores manifestados por los encuestados han sido la falta de tiempo (61%) y las limitaciones presupuestarias (42%).

Tendencias de aprendizaje en 2021

Bienestar mental y productividad. La Organización Mundial de la Salud revelaba que la depresión y los trastornos de ansiedad, que conducen a la pérdida de productividad, cuestan a la economía mundial un billón de dólares cada año. En este sentido, el bienestar en el puesto de trabajo se ha convertido en un tema clave: la demanda de estas habilidades ha crecido de manera constante en 2020 y las previsiones apuntan a que esta tendencia no parece cesar.

Entre las habilidades que más han crecido en 2020 relacionadas con el bienestar mental encontramos: el manejo de la ansiedad (con un aumento del 3.967% respecto a 2019) y la resiliencia (+1.296%). Mientras que relacionadas con la productividad se sitúan: el control del tiempo (+990%) y la motivación (+855%).

Colaboración. Con la pandemia, los procesos de comunicación entre empleados se han visto gravemente interrumpidos. Al trabajar desde casa, se requiere un buen líder que sepa guiar, así como esfuerzos adicionales para mantener el contacto y desarrollar el espíritu de equipo. En 2020, la alta demanda de habilidades comunicativas y de liderazgo muestra el interés de los empleados de todos los niveles jerárquicos por formarse en estas áreas para mejorar el trabajo en equipo.

Entre las habilidades que más han crecido en 2020 ligadas a la comunicación están: la habilidad de escuchar (+1.650%) y la comunicación de negocios (+1.585%). Mientras que relacionadas con el liderazgo se posicionan en cabeza: la diversidad e inclusión (+1.259%) y la capacidad de toma de decisiones (+1.240%).

Manejo de datos. La ciencia de datos ya no es solo para científicos de datos. Cada disciplina tiene su propio tipo de datos y cada vez más empleados están aprendiendo a explotar su potencial. Esto facilita particularmente la toma de decisiones.

De este modo, lideran el ranking de las habilidades que más han crecido en 2020 relacionadas con el análisis de datos: Salesforce (+664%) y SAP (+428). Mientras que relacionadas con los softwares de visualización de datos encontramos Google Sheets (+858%).

Automatización de la ciencia de los datos. Los enormes avances en automatización e inteligencia artificial han permitido la creación de nuevas herramientas de análisis de datos que automatizan una gran cantidad de tareas repetitivas. Esto hace posible analizar cantidades de datos inimaginables en cuestión de segundos y permite a los científicos acelerar los procesos y dedicar más tiempo a la estrategia y al desarrollo de soluciones.

Entre las habilidades que más han crecido en 2020 relacionadas con el aprendizaje automatizado se sitúan: PyTorch (+542%) y Tensorflow (+458%). Mientras que vinculadas a la automatización de datos destacan: el almacenamiento de datos (+1.488%) y la modelización de datos (+466%).

Roles híbridos. La ampliación del campo de especialización permite a los diversos empleados de una empresa comprender mejor el proceso de creación de un producto o software. Esta visión general mejora su toma de decisiones y su conocimiento. De este modo, la gestión ágil de proyectos y los roles híbridos se están convirtiendo gradualmente en la norma, y ??cada vez más empleados diversifican el área de especialización relacionada con su función.

De esta manera, entre las habilidades DevOPs que más han crecido en 2020 se posicionan: JMeter (+2.590%) y Docker Certified Associate (+1.308%). Mientras que las relacionadas con el Cloud Computing que más fuerte suenan son: Microsoft AZ-900 (+2.417%) y Google Cloud (+1.381%).

Ciberseguridad. Con la adopción generalizada del teletrabajo, la protección de datos se ha convertido en un problema importante para los departamentos de informática. Dado que los empleados ya no están en la red segura de su organización y muchos incluso han comenzado a trabajar con sus propios equipos, han tenido que lidiar con un aumento de los ataques cibernéticos. De este modo, la ciberseguridad se ha convertido en un asunto prioritario para muchas empresas que tratan no solo de evitar pérdidas económicas, de datos e información, sino también la pérdida de su reputación. Sin embargo, aunque las empresas están trabajando en ello, hoy en día, el 44% de las organizaciones todavía no brinda a sus empleados formación sobre ciberseguridad.

Entre las habilidades ligadas a la ciberseguridad en las que más se han formado los empleados en 2020 se sitúan el hacking ético (+418%) y DevOPs (+397%).