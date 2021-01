Cómo conseguir quemar la grasa abdominal y lucir abdominales en 2021

Paco Vega Madrid

¿Realizas cientos y cientos de abdominales, prácticamente todos los días a la semana y, sin embargo, nunca parece que empiecen a tener forma? ¿Qué está pasando? Alex García, director del gimnasio boutique Fit Club Madrid, y Charles Orrico, nutricionista y asesor de Fit Club Madrid, comparten sus recomendaciones para lograr unos abdominales marcados siguiendo pautas saludables.

1. Entrena a diario, siempre según tu condición física -cada una es diferente- e intenta realizarlas con la misma frecuencia que el resto del cuerpo.

2. Realiza entre 15 - 20 repeticiones por serie.

3. Descansa entre días, el descanso es una parte muy importante para el desarrollo muscular: Por ello, mantener una buena planificación de los entrenos es lo idóneo.

4. Ejecuta los ejercicios con la mayor conciencia posible de forma que mantengas toda la concentración en el propio ejercicio. Si los realizas con la supervisión de un profesional que te indique desde un principio la ejecución correcta ayudará mucho en la adecuada evolución.

7. Añade los abdominales a todo sistema de entrenamiento, es muy importante mantener un core fuerte para realizar cualquier ejercicio.

8. Es necesario llevar a cabo una dieta personalizada enfocada a este objetivo. Si tu porcentaje graso actual es bajo, es muy probable que empieces a notar buenos resultados muy rápido. No obstante, si tu condición física no es la óptima, no importa si haces 100 o 1000 repeticiones de abdominales ya que tu porcentaje graso no te permitirá ver los resultados deseados.

9. Procura que tu comida previa al entrenamiento sea ligera porque ayudará a sentirte menos pesado e inflamado durante el mismo, permitiendo así poder dar el máximo de ti en cada sesión.