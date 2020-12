Cinco tipos de Coravin para cinco amantes del vino: descubre cuál es el tuyo

Status Madrid

Coravin es uno de los mejores obsequios que puede hacerse a un amante del vino esta Navidad. Este utensilio preserva todo el aroma y sabor a partir de un innovador sistema que permite servir la bebida sin retirar el corcho, impidiendo así su oxidación. Actualmente, Coravin cuenta con cinco modelos en el mercado, cada uno enfocado a un público concreto.

Pensando en la lista de regalos de Navidad, aquí una guía para acertar de lleno con familiares y amigos o hacerse un merecido autorregalo.

Coravin Pivot: apasionado amateur

El último lanzamiento y el más asequible de todos. Este modelo va dirigido a los aficionados amateur del vino que quieran preservar esas botellas de uso diario o frecuente. El Coravin Pivot es el único que requiere retirar el corcho, sustituyéndolo por un tapón de silicona y preservando la botella hasta cuatro semanas; convirtiéndolo en un modelo también indicado para vinos de tapón de rosca.

Coravin Model Three: aficionado minimalista

Para los que se inician en el mundo Coravin. De estética sobria y funcional, el Model Three permite también preservar sus botellas favoritas de forma sencilla durante semanas y meses con solo los accesorios esenciales: cápsulas de gas argón, tapones de rosca y aguja de escanciado. El Coravin Model Three dispone de dos variantes: Coravin Model Three Wine Lover Pack y Coravin Model Three Wine Passion Pack; que, dentro de la sencillez, ofrecen algún complemento extra o más unidades de accesorios principales.

Coravin Model Five: horeca only

Un auténtico regalo para profesionales de la hostelería. El Coravin Model Five, para uso diario, cuenta con características únicas como boquilla de acero inoxidable y mango de goma antideslizante para proporcionar una degustación de los mejores vinos conservando todas sus propiedades en el tiempo.

Coravin Model Six: conocedores experimentados

Para los que hacen de la cata del buen vino toda una exhibición y son conocedores avanzados de esta bebida. Este modelo es el ideal para preservar botellas de exclusivas etiquetas llevando la elegancia a un nivel más alto: estética refinada, con brillos y acabados metálicos que hacen del utensilio todo un despliegue de distinción para aquellos que quieren marcar tendencia. El Coravin Model Six cuenta con las variedades Coravin Model Six Core, más asequible; Coravin Model Six Ultimate Wine Lover Pack, incluyendo complementos extra premium y el Coravin Model Six Ultimate Wine Journey Pack, la gama más alta de este modelo. Para estas fiestas, además, Coravin ha lanzado una edición limitada dentro del Model Six: el Coravin Model Six Mica, de acabados estéticos inspirados en los colores de la tierra, cuyo precio de 399€ queda rebajado a los 199,50€. También el Model Six Burgundy tiene un precio promocional de 299€.

Coravin Model Eleven: sibarita tecnológico

La joya de la corona de los Coravin, el utensilio más innovador y rompedor. Dirigido al más alto rango de los sibaritas de los vinos de lujo con una estética refinada y high tech, incorpora un surtido variado de complementos y accesorios premium. El Coravin Model Eleven es el único que funciona conectado vía Bluetooth a la aplicación Coravin Moments. Con un led incorporado en el gadget, la aplicación ejerce funciones como: recordatorio de cambio de cápsula, control de velocidad de escanciado, proporción de información sobre vinos y la comprobación del estado del sistema entre otras.