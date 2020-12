La casa CLARO se introduce en el mundo de los accesorios y revela su colección prêt-á-porter CLAROyes

María Lantero Madrid

Sin duda alguna, el 2020 es probablemente uno de los mejores años para la casa CLARO. Y esto no solo se debe a sus siempre maravillosas colecciones, sino porque este año han decidido arriesgar y reinventarse.

Tras el éxito de la #positivevibesmask a nivel internacional, la casa CLARO desarrolla una nueva línea de negocio basada en los accesorios. En concreto, se han lanzado dos modelos con nombre propio: Tote bag y Glock mini leather bag. El bolso Glock es considerado la joya de este lanzamiento. Con este bolso han querido reflejar minimalismo y sencillez, elegancia, pero a su vez haciendo un reclamo a la modernidad y la versatilidad, la comodidad del día a día. Esta pieza presenta una clásica e icónica forma de caja realizada en piel con detalle del logo en una placa de metacrilato, una composición perfecta para su uso diario o para su utilización en eventos más especiales.

Diseñados desde la maison CLARO y fabricados en Ubrique, lugar caracterizado por el tratamiento de la piel de primera calidad y por seguir un preciso y exigente savoir-faire artesanal que tanto caracteriza a la casa CLARO.

Desde Status, hablamos con Beatriz Claro, CEO y Directora Creativa, sobre los nuevos proyectos de la maison.

¿En que os habéis inspirado a la hora de hacer el bolso Glock?

"Este bolso arranca con la máxima de crear un complemento de piel made in Spain de lujo, que para eso tenemos a mano Ubrique, reconocido mundialmente por sus recursos e infraestructuras en la producción para grandes marcas como Dior, LV , Gucci o Loewe. Su diseño está basado en un bloque de color con formato caja y detalle de metacrilato con el logo de la casa; lo que le imprime a ese diseño básico un toque tecnológico".

En cuanto al otro modelo de bolso, bautizado como Tote Bag, se trata de una exclusiva edición limitada fabricada íntegramente en su taller. Realizado en neopreno y algodón, se encuentra disponible en tres colores. Cuenta con un diseño estructural cuadrado, amplio y cómodo para el día a día. Una vez acabada esta edición, este formato continuará produciéndose en diferentes texturas acorde con cada temporada.

En el caso del Tote Bag, ¿cuál ha sido vuestra inspiración?

"Para el Tote lo importante era seguir en línea con el éxito de las #postivevibesMask .. es decir un producto práctico para el día a día, cómodo y de líneas sencillas, pero con el sello CLARO. Hemos utilizado el mismo tipo de neopreno que las mascarillas pero tratado con entretelas para darle dureza y durabilidad. Se pretende que sea un básico de la marca , que vayamos versionando con las temporadas y lanzado ediciones especiales con colaboraciones".

¿Creéis que el éxito que habéis tenido con la #positivevibesmask os ha ayudado a decidir a expandir el negocio y llegar a otro tipo de cliente?

"Absolutamente, el éxito de las mascarillas ha constatado que somos una marca y hemos aprovechado esto para el lanzamiento de una nueva línea de negocio que llevaba un tiempo en nuestros objetivos de empresa".

Además de la nueva línea de negocio de accesorios de la casa Claro, también han presentado su colección prêt-á-porter de venta online CLAROyes.

Una colección que representa el cambio y la adaptación a las nuevas tendencias del mercado. Prendas versátiles y fácilmente combinables y con un precio muy competitivo. Perfectas para brillar en cualquier ocasión, desde la más cotidiana hasta la más glamurosa. Con detalles como las marcadas hombreras o el traje suit femenino. Para la confección de las mismas se utilizan tejidos de primera calidad, como puede ser el punto de alta densidad, la lana fría o el crepé. Piezas que se ajustan perfectamente a todo tipo de cuerpos y proporcionan un aire elegante, sofisticado e inconfundiblemente CLARO. Lo que se pretende con toda la línea es acercar el estilo CLAROfernando, muy femenino, trendy y estiloso, a un público más amplio, que no necesite un evento muy especial para comprarse un CLARO. Una pieza en un tejido muy cómodo para lucir en cualquier ocasión.

¿Por qué y con qué objetivo nace ClaroYes? ¿Qué oportunidades y ventajas están ocurriendo gracias a esta nueva línea?

"CLAROyes es un proyecto que se fragua en estos meses de confinamiento, pero era algo que ya teníamos en mente desde hace unos años, ha sido ahora con el parón de la actividad de alta costura cuando hemos podido dedicarle todo nuestros esfuerzo y energía. El objetivo es hacer la marca internacional y no limitar nuestras ventas a la atención personalizada en los Ateliers de Madrid o Sevilla. Conceptualmente el significado de la línea YES sería decir Sí a ese sueño que te persigue. Sí a ese viaje un poco loco. Sí a cambiar el plan. Sí a estar un rato más aquí. Más convencidas, más honestas y claras con nosotras mismas. La línea YES es ese punto fresco que en este loco 2020 necesitábamos. La oportunidad más tangible es el acceso de la marca a un público que antes no podía plantearse comprar un CLARO porque no tiene la ocasión para lucirlo o no quiere gastarse ese presupuesto".

¿Cuáles son los próximos pasos de la casa Claro?

"Seguir trabajando en el posicionamiento y diferenciación de nuestras dos líneas de negocio : la línea #CLAROcouture, todo el trabajo de alta costura y a medida que llevábamos en nuestros 37 años de recorrido. Y la línea #CLAROyes, prêt-á-porter por colecciones y accesorios prêt-ä-couture. De cara al 2021, lo más inmediato es nuestra presentación en Enero en MBFWMadrid. También una colección cápsula de novia que se lanzará digitalmente con colaboraciones con los perfiles Social Media mas influyentes del sector. Así como digitalizar la costura a medida a través de las Citas Virtuales de diseño que comenzamos en plena pandemia, con el objetivo de que las novias o invitadas no perdieran la ilusión por su día".