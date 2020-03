Estos son todos los relojes que Swatch ha diseñado para la saga 007

Status Madrid

Tras el lanzamiento de una colección cápsula inspirada en seis emblemáticas películas de la saga Bond, Swatch prosigue su misión con la presentación de un reloj en edición limitada en exclusiva para Sin Tiempo Para Morir.

La séptima pieza de la colección 007 ha sido diseñada para el personaje favorito de Swatch, el agente Q, el cerebro que se oculta detrás de todos los increíbles gadgets de James Bond. Desde discretos dispositivos de seguimiento a armas secretas, los inventos de Q no tienen límites y los presenta todos con una taza de su té Earl Grey favorito en la mano.

El reloj Q de edición limitada se diseñó en colaboración con Suttirat Anne Larlarb, la diseñadora de vestuario de Sin Tiempo Para Morir. A juego con su personalidad y estilo, este SKIN Irony de acero inoxidable es un reflejo de la mezcla atemporal a medio camino entre tradición e innovación futurista del agente Q: correa de cuero marrón con cuadros escoceses, bordes en rojo intenso y una esfera satinada que muestra un complejo mecanismo donde Swatch y Q se dan cita a las 6 en punto.

El reloj Q saldrá a la venta el 5 de marzo de 2020, cuatro semanas antes del estreno mundial de Sin Tiempo Para Morir, el 2 de abril de 2020.

Colección 'No Time To Die'

Para celebrar el estreno de la 25ª película de James Bond, No Time To Die, Swatch lanza una colección cápsula de seis diseños en edición limitada inspirados en seis títulos emblemáticos y fundamentales de la saga Bond.

DR. NO, 1962

James Bond dio el salto a la gran pantalla con la película Dr. No, en la que Sean Connery se enfundaba el traje de Agente 007 y viajaba hasta Jamaica para vencer al Dr. No. Este reloj, homenaje a las primeras aventuras de Bond, se inspira en los emblemáticos títulos de crédito de la cinta, con su correa negra y sus puntos de color azul, amarillo, rojo y verde. Sin olvidar el NO que marca todas las horas en la esfera.

Dr.No, 1992.

ON HER MAJESTY'S SECRET SERVICE, 1969

De las cálidas playas portuguesas a los Alpes Berneses en Suiza, George Lazenby nos dejó una memorable interpretación del Agente 007 en On Her Majesty's Secret Service. Tributo a esta trepidante aventura, este reloj revela el icónico logotipo 007 cada vez que marca las 7.

En el servicio secreto de su majestad, 1969.

MOONRAKER, 1979

En Moonraker, Roger Moore encarna por cuarta vez al agente secreto favorito de todo el mundo en su carrera espacial particular. Este exclusivo modelo se inspira en un cielo estrellado, con su correa azul tinta y su esfera surcada por el trasbordador espacial Moonraker.

Moonraker, 1979.

LICENCE TO KILL, 1989

En Licence To Kill, James Bond, interpretado por Timothy Dalton, inicia la caza y captura del villano Franz Sánchez tras ser suspendido del MI6. En esta ocasión, su misión le lleva a viajar a los climas cálidos y húmedos de Florida y México. La correa de este reloj se inspira en la mascota de Sánchez, una iguana, y en las palmeras agitadas por una suave brisa bajo la luz del atardecer.

Licencia para matar, 1989.

THE WORLD IS NOT ENOUGH, 1999

Pierce Brosnan protagoniza una emocionante aventura en el papel de Agente 007 en The World Is Not Enough. Este diseño evoca en su correa las llamas que adornan el póster de la película, mientras que la esfera se ilumina de rojo con el ya emblemático cañón de pistola.

El mundo no es suficiente, 1999.

CASINO ROYALE, 2006

En Casino Royale, James Bond, interpretado por Daniel Craig, lleva a cabo su primera misión tras su reciente ascenso a Doble 0. La misión consiste en vencer al villano Le Chiffre en una tensa partida de póquer al más alto nivel. Este reloj se inspira en el grafismo lleno de color de sus títulos de crédito, rebosantes de referencias al mundo de los casinos. El estreno mundial de No Time To Die tendrá lugar a partir del 2 de abril de 2020 en Reino Unido, a través de Universal Pictures International, y en EE. UU., el 10 de abril, a través del sello de distribución de MGM, United Artists Releasing.