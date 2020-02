Isabel Abdo: "Vi un nicho en el mercado, porque no habían zapatos de calidad y asequibles"

Cecilia Moya Madrid

Su pasión siempre ha sido la moda y su vida profesional le ha permitido estar muy cerca de ella. Isabel Abdo tiene a sus espaldas una larga experiencia como empresaria y PR (public relations) de diferentes marcas de lujo.

Dos hechos que, conjugados, han dado el fruto que llevaba soñando algún tiempo: su propia firma de zapatos de lujo. La empresaria, junto con su hermana Samira, lanzaba el pasado diciembre Isabel Abdo, una marca de stilettos de alta calidad y asequibles. La clave para mezclar estas dos palabras en la misma frase la ha encontrado gracias al universo online, aunque –con solo dos meses de vida– ya tiene miras en el mercado internacional de forma offline.

Después de tanto tiempo trabajando para diferentes grandes compañías, ¿cuándo decide lanzarse a crear su propio negocio?

Llevaba pensándolo mucho tiempo, pero no me atrevía porque hay muchísima competencia. Aunque es cierto que la competencia no importa cuando haces las cosas bien. Yo vi un nicho en el mercado. Faltaba un zapato de lujo que pudiera servirte como fondo de armario, que estuviese bien hecho, con calidad, y fuera asequible. Entonces, me puse manos a la obra y pensé que la única forma de ofrecer todo eso a un precio razonable (160 euros) era a través de la venta online. Era un mundo que yo desconocía, por lo que me puse en manos de expertos que me han ayudado mucho.

¿Por qué se decantó por el 'stiletto'?

Porque transforma cualquier look. Es el perfecto fondo de armario. Puedes tener plataformas, cuñas, bailarinas... cualquier cosa que se lleve en el momento, pero este zapato nunca pasa de moda. Puedes ir por la mañana con un vaquero y por la noche tener algo más formal, y solo con añadirle un stiletto al conjunto, puedes ir ideal en los dos momentos.

¿Dónde fabrica sus diseños?

Todo es made in Spain. Fabricamos en Elche (Alicante), con unos fabricantes muy artesanales que utilizan materiales de primera. En la factoría donde fabricamos, lo hacen grandes firmas de diseño internacionales también.

¿Cómo debe de ser un 'stiletto' para que sea perfecto?

Un zapato con materiales de primera calidad, con una horma y tacón bien hechos. En mi firma, la horma la he diseñado yo, mezclando varias que tenía, para hacerla algo más ancha y, por lo tanto, más cómoda. La suela va almohadillada por dentro, y el zapato es bastante escotado por delante, por lo que deja ver mucho el pie y me parece muy sensual. El tacón, a pesar de parecer un taconazo, es muy cómodo. Lo he sacado a dos alturas:uno de 5'5 centímetros, y otro de 8,5 centímetros. Ambos, comodísimos por todas estas características. Además, las suelas tienen un color rosa maquillaje que le da un toque especial.

¿De dónde viene su inspiración a la hora de diseñarlos?

Mi inspiración viene de mí misma, porque me encantan los zapatos y soy muy atrevida con ellos. Siempre llevo unos stilettos en el coche por si me surge algún imprevisto. En mi vida profesional, como nunca sabía lo que me podía pasar a lo largo del día, qué imprevistos podría tener, siempre llevaba dos pares de stilettos en el coche por si acaso, ya que me ayudaban a transformar en un momento cualquier conjunto.

¿Con qué dificultades se ha encontrado a la hora de emprender este negocio?

La verdad, no ha sido muy difícil porque yo siempre he estado involucrada en el mundo de la moda y los negocios, por lo que tenía mucha experiencia en el sector. La única dificultad que encontré realmente fue dar con un fabricante que supiese transmitir lo que quería hacer. Probé muchos por todo el país, hasta que di con Hispania Footwear, que entendió lo que quería. Estuvimos seis meses de prueba hasta que lanzamos la primera colección.

¿Cuál es su target de mercado?

Es muy amplio. Desde la niña de 20 años que se acaba de graduar y quiere ir monísima a trabajar, pero no se puede gastar 500 euros en unos zapatos de marca, hasta cualquier mujer que tiene ese dinero para gastarlo, y lo ha hecho anteriormente, pero se ha dado cuenta de que no es necesario.

¿Qué cree que le aporta a su firma ser completamente 'made in Spain'?

La industria del calzado en España es muy potente. Muchísimas marcas extranjeras fabrican aquí, porque la calidad que encontramos en este país es maravillosa en todos los procesos del calzado. Mis zapatos son totalmente made in Spain, desde los materiales, hasta la producción y distribución. Entiendo que cuesta comprarse unos zapatos vía online porque la gente quiere probárselos antes, pero tengo muchas clientas que después de dar ese primer paso, han repetido, porque son realmente cómodos.

Para usted, ¿quién sería la embajadora ideal para Isabel Abdo?

A nivel internacional, Rania de Jordania, una mujer súper elegante que aunque es atrevida en sus looks, el calzado siempre lo lleva muy clásico. Y en España, me gustaría que la reina Letizia probara mis stilettos, ya que ella utiliza mucho este tipo de calzado y es marca España total.