Pep Guardiola, la verdadera estrella millonaria del Manchester City que se rifan las marcas

Yago Gantes Madrid

Si el Real Madrid se clasifica para los cuartos de final de la Champions League, el partido de este miércoles podría ser el penúltimo de los próximos dos años del Manchester City en Europa. Aunque la sanción está recurrida al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el multimillonario equipo entrenado por Pep Guardiola tiene prohibido por la UEFA jugar competición europea alguna durante dos años, por haber incumplido la normativa sobre el denominado fair play financiero. En concreto, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol acusó al City de haber cometido "graves infracciones referidas al fair play financiero por sobreestimar los ingresos por patrocinio en sus cuentas y en la información suministrada a la UEFA entre 2012 y 2016". Los ingresos por esponsorización son una de las claves de negocio del equipo británico en donde Pep Guardiola, además de entrenador, es una estrella publicitaria más.

El equipo

El Manchester City no solo es un equipo de fútbol que gana títulos, es una empresa que gana dinero. A pesar de que el equipo se fundó a finales del siglo XIX, la historia del actual City comienza el 1 de septiembre de 2008, momento en que el Abu Dhabi United Group for Development and Investment, un grupo inversor de los Emiratos Árabes con Mansour bin Zayed Al-Nahyan como máximo accionista, se hizo con el control del club por unos 250 millones de euros. Desde entonces, la empresa no solo ha encontrado el éxito desde el punto de vista de los beneficios, sino que también ha cosechado importantes éxitos deportivos: ha ganado la Premier League en 2012, 2014, 2018 y 2019.

Así, en la temporada 2018-2019, el Manchester City registró unos ingresos récord de 535 millones de libras, el undécimo año consecutivo de crecimiento bajo la propiedad de Sheikh Mansour bin Zayed. Además, a finales de año, el club decidió vender el 10% de sus acciones por un valor de 455 millones de euros al grupo de capital de riesgo Silver Lake. Con este traspaso, el City obtuvo un valor de mercado de unos 4.360 millones de euros, un récord en el mundo del fútbol.

Estos éxitos deportivos y económicos se podrían ver afectados si la sanción de la UEFA, finalmente, se lleva a término. La falta de presencia en Europa podría llevar a buena parte de la plantilla de jugadores estrella a poner el ojo en otros equipos. Por el momento, Pep Guardiola ya ha confirmado que terminará su contrato con el City, que finaliza en 2021. Sin embargo, el futuro de futbolistas como Sterling, Bernardo Silva, Sané, Agüero o De Bruyne podría estar en el aire.

Guardiola, fichado por Puma y Nissan

La política de fichaje de estrellas deportivas y su rentabilización a través de patrocinios ha sido clave en la consecución de los objetivos deportivos y económicos del club. Una estrategia en la que el español Pep Guardiola juega un papel fundamental. El exentrenador del Barcelona no solo es el míster, es una figura más en el terreno de las relaciones publicitarias.

Así, el pasado julio Pep Guardiola firmó un contrato de patrocinio de larga duración con Puma por el cual la compañía de ropa deportiva siguió aumentando su presencia en el Manchester City meses después de que se convirtiese en partner oficial del equipo inglés. El entrenador "vestirá productos Puma dentro y fuera del campo, además de compartir su opinión de experto y su conocimiento, apoyando el desarrollo de futuras colecciones y la innovación en calzado", informó el propio Manchester City. Este contrato para diez años alcanzó los 650 millones de libras de cuantía.

Esta relación contractual expresa entre Pep y una firma se produjo poco después de que Nissan anunciase también el fichaje de Guardiola como embajador global de la automovilística. Lo cierto, el fabricante nipón es uno de los principales patrocinadores del City. En esta lista de patrocinadores también figuran Etihad, SAP y la desarrolladora de webs Wix. En total, los ingresos comerciales agregados del grupo se incrementaron un 22% en 2017-2018, hasta 260,8 millones de libras (305,4 millones de euros), un 10% más, según los últimos datos disponibles.

Guardiola y su flechazo por la moda

El entrenador del City no solo es reconocido por su pasado como futbolista o su actual papel como entrenador, también es famoso por su elegancia y atractivo en el terreno de juego. Una alianza con la moda que viene de lejos y con la que ha encontrado tanto el amor como contratos publicitarios.

Respecto al dinero, Dsquared2 ha acompañado a Pep Guardiola en su vida laboral como técnico. La firma italiana no solo se encargó del traje oficial del FC Barcelona durante la etapa del entrenador catalán, sino que desde 2016 también lo es del Manchester City. De hecho, los jugadores del club han sorprendido a los ciudadanos de Madrid en su llegada a la ciudad con un traje vaquero de la marca italiana.

Y en cuanto al amor, Guardiola conoció a su mujer, Cristina Serra, en una de los lujosos establecimientos multimarca que fundó la familia de ella. En las tiendas Serrat Claret, que ahora dirige Cristina y su hermana, el cliente puede encontrar prendas de ropa de firmas como Dsquared, Philipp Plein, Iro o Herno.