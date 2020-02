La paradoja de 'Baby Yoda', ¿podrá la inversión en calidad de Disney+ imponerse a la apuesta por la cantidad de Netflix?

Javier Márquez Sánchez Madrid

Aunque la noticia ya era un rumor a voces, Disney+ ha confirmado esta semana que estará disponible para los espectadores españoles desde el próximo 24 de marzo. Una suscripción de 6,99 euros al mes o una cuota anual de 69,99 euros permitirán acceder a los contenidos de esta plataforma, que contará también con un periodo de pruebas de siete días para aquellos que se registren desde el lanzamiento.

Además, desde la compañía del ratón Mickey han confirmado que se podrán crear hasta siete perfiles con una única inscripción, permitiendo el visionado de contenido diferente en hasta cuatro pantallas al mismo tiempo. Aunque han dejado pendiente confirmar los dispositivos compatibles, sí que han avanzado que podrá disfrutarse de sus contenidos en televisiones, smartphones y tabletas, entre otros.

El lanzamiento de Disney+ en España y otros países europeos reforzará el que ya ha sido un estreno bastante sonado en el sector. Solo en el primer día de emisión, el pasado 12 de noviembre, el servicio de streaming de la multinacional del entretenimiento infantil consiguió más de 10 millones de suscriptores. El año lo cerraba con más 26,5 millones, y a comienzos de febrero, sin haber aumentado aún los países en emisión, superaba los 28 (lejos aún de los 68 millones de suscriptores de Netflix en EE UU y 161 millones en todo el mundo, pero no hay que olvidar que lleva una década en activo).

No es de extrañar por tanto que el propio CEO de Disney, Robert Iger, haya reconocido que el lanzamiento de Disney+ ha superado las mejores expectativas (que no daban más de 20 o 23 millones de usuarios para esas fechas). En consecuencia, los ingresos de Disney alcanzaron al cierre del último trimestre del año los 20.900 millones de dólares, lo que supone un 36 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Y eso que la propuesta de la compañía aún no está a pleno rendimiento: aún queda un plato fuerte por probar, cuando expiren las licencias de exhibición de contenidos de Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel y National Geographic, además de todo el archivo de televisión y cine de Fox, que en este momento están disponibles en otras plataformas. Cuando los derechos de todos esos catálogos retornen a la compañía, Disney+ estará en disposición de ofrecer una de las librerías de contenido más grandes de Hollywood.

Sin embargo, dejando a un lado el catálogo histórico y las emisiones originales de cine, la gran duda es si Disney+ podrá mantener el tipo con sus producciones originales frente a otros competidores directos, especialmente Netflix. El éxito de crítica y público de The Mandalorian, la serie de la saga Star Wars, ha supuesto un impulso innegable para esta plataforma, y tanto el espectáculo creado por Jon Favreau como la popularidad del personaje de Baby Yoda -uno de los memes básicos de 2019-, la han

convertido en una de las series fundamentales de estos meses. De hecho, The mandalorian reemplazó a Stranger things, producción de cabecera de Netflix, como la serie de streaming más demandada del mundo (aunque algunas semanas después Netflix volvió a ponerse en cabeza de la mano de The Witcher). La nueva temporada de la serie de Star Wars llegará en octubre, ¿y qué ocurrirá hasta entonces?

Durante el gran domingo de la Super Bowl, Disney+ ya desató pasiones con los avances de Falcon y el Soldado de Invierno, WandaVision y Loki, pero esos estrenos no llegarán hasta mediados de año, en agosto. Con ello quedó confirmado la clara diferencia entre ambas plataformas: mientras Netflix apuesta por la cantidad y diversidad de contenidos originales, cancelando y prescindiendo rápidamente de aquellos que no funcionan, parece que Disney prefiere apostar fuerte con productos de los que se siente especialmente seguro de su éxito. ¿Pero esperará el suscriptor de Disney+ los meses de lapso entre una y otra nueva serie? Sin olvidar, además, que esta nueva plataforma ha optado por el método tradicional de lanzar un capítulo de sus series cada semana, en lugar de todos de una vez, como parece ser ya el gusto y preferencia de toda una nueva generación de espectadores.

Por el momento, el pequeño Yoda ha triunfado en su propuesta, pero quedan demasiadas incógnitas por resolver. Habrá que esperar para comprobar si el duelo con los 'lores' de Netflix se resuelve a su favor.