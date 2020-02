Así es Mandarina, el nuevo icono hotelero del ultra lujo en el Pacífico mexicano

Carlota Reina Madrid

Riviera Nayarit, conocido como El Tesoro del Pacífico Mexicano, se consolida como el destino referencia del lujo y la naturaleza de México, y la apertura del nuevo One & Only en la región lo avalan.

One & Only, la exclusiva colección de resorts de ultra lujo en algunos de los lugares más exóticos del mundo, presenta One & Only Mandarina, que llevará el lujo refinado a un lugar inexplorado de la Riviera Nayarit en México en el verano de 2020.

Ubicado en un acantilado espectacular, el resort contará con vista lateral a las aguas del Océano Pacífico y un entorno de exuberante selva tropical que ha sido preservado y puesto en valor.

Mezclando elegantes interiores en medio de la selva verde y salvaje, el complejo ofrece una combinación de 104 villas independientes que flotan sobre las copas de los árboles o se posan contra los acantilados, cada una con su propia piscina privada. Permitiendo que la naturaleza tome el protagonismo, el resort ha sido diseñado y construido para respetar el entorno y mezclarse con la naturaleza como nunca hasta la fecha en otro tipo de resorts. Así, para su creación se consultó a expertos en Botánica sobre el desarrollo del complejo para minimizar el efecto sobre el paisaje natural existente, y una cuidadosa planificación ha conseguido preservar la tierra y la importancia histórica y ecológica del destino.

Por otra parte, el complejo, que contará con 54 casas privadas, exhibirá una variedad de conceptos gastronómicos y de entretenimiento que celebrarán lo mejor de los sabores regionales, la cultura y los ingredientes de origen local. El vibrante Jetty Beach Club, ubicado en la playa privada del resort, servirá los cócteles y zumos más frescos del día y contará con la dirección de un famoso chef que creará su versión exclusiva de la cocina mexicana.

Una colección de seis salas de tratamiento aisladas y cerradas ofrecerán experiencias bajo el dosel de la jungla donde los huéspedes, con la intención de que encuentren privacidad y serenidad en medio de árboles centenarios. Además, el complejo tendrá un gimnasio totalmente equipado y de última generación y una palapa de yoga al aire libre, así como un gimnasio especializado al aire libre.

Las aventuras y las actividades acuáticas comenzarán en The Jetty, donde los huéspedes podrán amarrar sus yates privados y salir directamente a navegar, pescar y avistar ballenas a lo largo de la costa. Adyacente al complejo, The Flatlands proporcionará un destino para desconectar con kilómetros de senderos naturales; y el Mandarina Polo & Equestrian Club(programado para abrir a fines de 2020), acogerá eventos ecuestres internacionales durante todo el año, paseos a caballo, clases y actividades infantiles.