Tiffany & Co. en la alfombra roja: el collar de más de 5 millones de dólares de Charlize Theron

Carlota Reina Madrid

En la gala de los Oscar más inusual hasta la fecha, la elegancia siguió predominando. Además de la expectación por los filmes galardonados, el paseo por la alfombra roja es uno de los momentos más esperados de la noche, y la firma de lujo Tiffany & Co. fue la elección de diferentes invitadas.

Nominada a mejor actriz, Charlize Theron acudió a los Academy Awards 2020 con un collar de la colección de alta joyería AI 2020 de Tiffany & Co. El collar, con un valor de más de 5 millones de dólares, tiene un diamante central de talla marquesa de más de 21 quilates y de más alta graduación de color (D), que indica que la gema no tiene ninguna imperfección. Esta excepcional piedra está montada sobre platino, al igual que los otros 165 diamantes, que suman un total de 26 quilates que completan la joya. La actriz ha optado por anillos y pendientes de diamantes para cerrar el look.

Por su parte, la presentadora de la gala Gal Gadot sorprendió con el collar Clara de Tiffany & Co. en platino y diamantes, que suman un total de 65 quilates. El diamante central es de talla oval y un peso de once quilates.

Gal Galdot en la gala de los Oscar 2020.

La modelo y actriz Camila Morrone, acompañada por su pareja Leonardo di Caprio, llevó un collar con más de cuarenta y seis quilates de diamantes de la joyería de lujo.