Unos Oscar históricos premian como 'Mejor Película' a 'Parásitos', una crítica al capitalismo extremo

Yago Gantes Madrid

Y lo ha conseguido. Lo que no hizo Roma, de Alfonso Cuarón, o La vida es bella, de Roberto Benigni, lo ha logrado Parásitos, de Bong Joon-ho: ser el primer film de habla no inglesa en ganar el Oscar a la Mejor película. Un hito en la historia de la Academia de Cine y las Artes Cinematográficas que se materializa con una obra que lleva a la gran pantalla las consecuencias del capitalismo exacerbado. Una de las consecuencias de esta victoria es que Pedro Almodovar y su Dolor y gloria vuelven de vacío a casa.

Cuando las críticas sobre la falta de paridad de género y de representación étnica en las nominaciones (lo que llevó a Antonio Banderas a ser considerado como negro) estaban presentes en la 92 edición de los Oscar ¡Boom! El Oscar a la Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion (los tres grandes de la noche) se lo lleva una película de habla no inglesa. Un acontecimiento histórico en los Oscar, pues hasta ayer solo habían ganado el mayor galardón películas norteamericanas, británicas y una neozelandesa (El señor de los anillos: El retorno del rey).

La única vez que una obra de otro país consiguió la preciada estatuilla a la Mejor Película fue con The artist, una arriesgada película francesa en blanco y negro que era un bonito homenaje al cine mudo. Sin embargo, en esta ocasión, el premio se lo lleva un film que narra, a modo de comedia social que evoluciona en thriller sangriento, cómo el neoliberalismo extremo corrompe la sociedad. Una obra que ha recaudado más de 160 millones de dólares en todo el mundo, más de un millón solo en España. Un negocio redondo, pues costó 11 millones de dólares.

Una película de ricos y pobres

Fotograma de la película 'Parásitos'

La película de Bong Joon-ho es una tragicomedia social que, sobre todo, hace disfrutar al espectador. Durante los 132 minutos de largometraje, se ríe, se llora, se siente miedo y se experimenta la mayor de las adrenalinas ante la violencia más extrema. Y tras su visionado, genera un debate sobre cómo las desigualdades económicas transforman al ser humano en parásitos, en ambos extremos de la pirámide socioeconómica. Eso sí, lo único claro es que son los de abajo los que pierden.

Esta reflexión la realiza a través de la historia de dos familias, una rica y otra pobre. La abundancia y la posición de poder de la familia adinerada ha convertido a sus miembros en personas aletargadas, confiadas, que no tienen miedo a nada, pues piensan que su posición social superior es perpetua. Mientras, la falta de recursos de la familia pobre ha convertido a sus miembros en garrapatas que, a través del engaño, buscan mejorar su calidad de vida con el dinero de otros.

Esta doble crítica no es equidistante. La familia de pocos recursos, en realidad, no tiene escapatoria, no tiene plan. Una ausencia de planificación, presente en varios momentos de la película, que impugna la teoría de que con trabajo y dedicación se llega hasta donde se quiera. Se trata de un ideal, que se queda en eso, ideal, pues el objetivo de prosperar es un imposible, entonces: ¿Por qué ser un buen ciudadano? ¿por qué no robar? ¿por qué no matar?

Sin embargo, lo mejor de la película es el final. Por un momento el espectador piensa, verdaderamente, que un futuro mejor es posible, que con esfuerzo se puede salir de un semisótano que cuando llueve mucho se inunda de aguas residuales. Por fortuna, el director surcoreano (y sociólogo) no sucumbe a un final feliz made in Hollywood. Todo lo bueno que le pueda pasar a la familia pobre -llámese un trabajo mejor, ganar la lotería o tener una casa que no sea un semisótano-, se queda en el terreno de los sueños.