La mansión más cara de EEUU ya está a la venta: por 500 millones de dólares es suya

Siete años después de comenzar a trabajar en The One, una mansión de 9.000 metros cuadrados en Bel-Air, el productor de películas convertido en promotor inmobiliario Nile Niami dice que está a punto de lanzarse al mercado con su precio inicial de 500 millones de dólares.

Acondicionado con una discoteca, cuatro piscinas, una bolera y vistas de 360 grados al sur de California, este proyecto inmobiliario, símbolo de la última edad dorada de Estados Unidos, ha generado una avalancha de cobertura mediática desde que se anunció el precio en 2015. Y aunque los problemas de permisos, los retrasos en la construcción y los problemas de financiación han expuesto las dificultades de construir casas de lujo por especulación, y han planteado preguntas sobre si el proyecto finalizaría en algún momento, Niami asegura que está casi a punto.

Además, el promotor inmobiliario asegura que no va bajar de los 500 millones de dólares, cifra que la convertiría en la casa sea la más cara de Estados Unidos. "Cuando tienes algo que es tan singular como la Mona Lisa, puedes pedir lo que quieras", dijo Niami en una entrevista. "Cuando se inició la casa, no tenía base para pedir 500 millones de dólares; ahora hay tantas ventas de tres dígitos en Los Ángeles y en el mundo que el precio de venta ya no es irrazonable".

Niami admite que la presión de su odisea inmobiliaria lo ha envejecido. Construir megamansiones sin un comprador puede ser precario. Los sobrecostes y los retrasos son comunes, los costos de mantenimiento son altos y es difícil predecir el apetito cambiante por el lujo. Y si bien un proyecto tan sorprendente como The One ocupa titulares, las comodidades y el diseño específico pueden reducir el grupo de compradores potenciales, dijo el tasador Jonathan Miller, presidente de la firma inmobiliaria Miller Samuel Inc. "El problema es que mientras más servicios agrega, más personaliza la propiedad", dijo Miller. "Aunque la intención es atraer la atención hacia la propiedad, también la está personalizando, lo que puede reducir el tamaño del pastel. Es un mercado muy pequeño y muy ajustado".

¿Podrá venderla por 500 millones?

Sin embargo, Niami dice que eso no es un problema. Los Ángeles ha tratado de limitar la construcción de nuevas megamansiones, lo que significa que The One será una de las pocas mansiones de estas características. Y mientras que algunas de las especificidades de la casa llamó mucho la atención, una habitación con tanques de medusas vivas que recubren las paredes, se ha caído porque era demasiado trabajo, Niami dijo, no obstante, que tiene algo planeado que es "aún mejor".

Todavía no ha dejado entrar a nadie dentro de la propiedad, pero dice que las características especiales han ayudado a atraer el interés de compradores potenciales. Él asegura que ya esta en conversaciones con clientes, pero no proporciona detalles. La presentación del One tendrán lugar una vez que se realice la decoración interior, explicó Niami. La inmobiliaria Williams & Williams Estates Group tiene la venta exclusiva. "He tenido compradores potenciales por mucho tiempo", dijo Niami. "Tenemos una lista de compradores reales y verificables que traeremos pronto".

Fijar un precio a las casas por encima de su valor de mercado, una estrategia conocida como fijación de precios aspiracional, es una forma en que un promotor puede llamar la atención sobre las viviendas de lujo. Una venta al precio inicial de 500 millones de dólares sería más del doble del mayor negocio inmobiliario residencial en los Estados Unidos hasta la fecha: un ático de 238 millones de dólares comprado por el fundador de Citadel, Ken Griffin, en Manhattan.

El fracaso de la mansón The Billionaire

The Billionaire, otra casa las grandes mansiones de lujo de Bel-Air fue también durante un corto periodo de tiempo como la casa más cara en venta en Estados Unidos, con una cifra que ascendía a los 250 millones. Sin embargo, la mansión de 3.500 metros cuadrados, con bodegas, piscinas, una bolera, helipuerto y sala de dulces, se vendió por 94 millones de dólares en octubre, un 62% de descuento.