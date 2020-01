El coronavirus infecta al Año Nuevo Lunar: ¿Adiós a la emigración (turística) más grande del planeta?

La alerta mundial a consecuencia del coronavirus, causante de la neumonía de Wuhan en China que ha provocado 106 y 4.515 en el país asiático, según la Comisión Nacional de Sanidad, no solo está provocando una crisis sanitaria, sino que está teniendo consecuencias económicas. La bolsa de Tokio ha vuelto a caer por el constante temor a la infección, las aerolíneas pierden 2.000 millones en una sola sesión por el coronavirus y arrastró al petróleo a un 10% pese al desplome de la producción libia. Sin embargo, es la industria turística la que más está temiendo las consecuencias económicas de la crisis. El brote del coronavirus ha estallado en plenas celebraciones del Año Nuevo Lunar, época del año en que se suponía que 400 millones de chinos iban a viajar para celebrar la festividad en familia. De hecho, el gobierno chino ha prorrogado las vacaciones de Año Nuevo para contener el coronavirus.

El Año Nuevo Lunar o el Festival de Primavera es la celebración más importante del calendario chino. Comienza con la segunda luna después del solsticio de invierno y se prolonga durante 15 días, cuando llega la luna llena. En este 2020 fue el sábado 25 de cuando comenzó el año 4717, el año de la rata. Este periodo de fiestas, que siempre se produce desde finales de enero hasta mediado de febrero en el calendario gregoriano, tiene como consecuencia la bautizada como la emigración más grande del planeta: millones de chinos se trasladan para celebrar el Año Nuevo Lunar.

En 2003, China experimentó una caída del 60% en el número de turistas extranjeros como resultado del síndrome respiratorio agudo grave

Se suponía que 400 millones de chinos viajaban este feriado del Año Nuevo Lunar. Nadie sabe cuántos cancelaron debido al coronavirus de Wuhan, pero cualquiera que sea su número, las pérdidas económicas prometen ser graves. Menor, pero no menos serio, es el número de turistas extranjeros que China esperaba este año: en 2019, más de 130 millones de visitantes llegaron del extranjero. Aunque es demasiado pronto para predecir cuántos viajeros considerarán la epidemia como una razón para buscar una alternativa a la Gran Muralla en 2020, esta promete ser significativa. En 2003, China experimentó una caída del 60% en el número de turistas extranjeros como resultado del síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés).

China ciertamente tiene prioridades más apremiantes que los turistas extranjeros en este momento. Pero con el tiempo, la pérdida de esas reservas se convertirá en un problema que los líderes se sentirán obligados a abordar, y no solo por razones financieras. El gobierno chino ha utilizado durante mucho tiempo las percepciones extranjeras positivas como un medio para legitimar su gobierno. Si los turistas viajan de sus países de origen a visitar China, se piensa que China debe estar haciendo algo bien. Del mismo modo, la existencia de un gran y creciente "déficit turístico" (salen más viajeros de China que los que llegan) es una señal de que China está fallando en sus esfuerzos por impulsar las percepciones positivas. El coronavirus de Wuhan ampliará ese déficit, con consecuencias significativas para el déficit comercial general de China y su imagen en el extranjero.

La industria turística, esencial para las autoridades chinas desde 1978

El turismo ha sido visto durante mucho tiempo como una industria esencial por las autoridades chinas. En 1978, el líder Deng Xiaoping pronunció una serie de discursos que describían la importancia del sector para la economía, la imagen internacional, la reforma y la diplomacia de China. Inicialmente, se establecieron vínculos turísticos con el sudeste asiático y otras regiones con grandes poblaciones étnicas chinas con las que China deseaba restablecer relaciones. Pero pronto se abrieron las puertas a otras regiones y el número de visitantes creció rápidamente. En 1978, China recibió a 1,8 millones de turistas; para el año 2000, su número había crecido a 83,48 millones. Las divisas obtenidas de esta creciente ola de visitantes también se dispararon, de US$263 millones a US$16.200 millones. Hoy, el dinero ganado por los turistas entrantes representa aproximadamente el 1% del producto interno bruto.

Sin embargo, esto no se trata solo del dinero. En la década de 1990, China se ofreció como sede olímpica. Los juegos fueron vistos como un medio para impulsar la infraestructura turística y de otro tipo en Pekín y sus alrededores para que fuera más atractivo visitarlos. Estas crecientes oleadas de turistas, a su vez, ayudarían a China a alcanzar sus objetivos políticos a nivel local y consolidarían su estatus de superpotencia política, económica y cultural en el extranjero. Pero no funcionó exactamente de esa manera. Los visitantes extranjeros a China disminuyeron en 2008, el año en que Pekín albergó los Juegos Olímpicos de Verano, y nuevamente en 2009. Parte de la disminución podría atribuirse a la crisis financiera mundial, pero no toda. Para 2013, los turistas entrantes habían caído por debajo de las cifras de llegada de 2007.

Una mala época para el turismo en China, que empeora con el coravirus

El año pasado, un grupo de académicos chinos y australianos publicó un estudio sobre los diversos factores que frenan el aumento de los viajes a China. Encuestaron a los australianos sobre sus percepciones y experiencias en China, y su proceso de toma de decisiones para elegir un destino vacacional. Los encuestados incluyeron a aquellos que visitaron y no visitaron China en el pasado y, colectivamente, mencionaron "la contaminación, la calidad del aire y la calidad del agua", como los factores que les impiden visitar (o regresar) al país. Estos también se encuentran entre los factores que contribuyen a los casi 150 millones de viajes que los chinos hicieron desde China en 2018. En ambos lados, entrantes y salientes, estos problemas muy reales contribuyen a un déficit turístico que alcanzó 52,5 millones de viajes en 2018 (incluso a medida que los números entrantes comenzaban a recuperarse).

El coronavirus de Wuhan ciertamente no ayudará. Así como el SARS asustó a los turistas y deterioró la reputación de China como un gobierno competente y autoritario, también lo hará este nuevo virus. De hecho, la reputación internacional cuidadosamente atendida de China está siendo socavada por la ira local por los errores en la respuesta inicial al brote, las múltiples cuentas del sistema de atención de salud estatal de China vacilan cuando más se necesita y el hecho incómodo de que, una vez más, China no pudo manejar una crisis de salud que surgió dentro de sus fronteras. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, que se celebrarán en Pekín, probablemente serán la primera oportunidad para reparar el daño. Pero como lo demostró 2008, no hay garantía de que pueda repararse. Dada la opción, los turistas extranjeros, y también los turistas chinos, preferirían ir a otra parte.

Los lujosos casinos de Macao, se vacían de chinos

El número de visitantes de China continental a Macao cayó un 80% el domingo, el tercer día de las vacaciones, en comparación con el día equivalente durante las vacaciones de Año Nuevo Lunar del año pasado, según la oficina de turismo de la ciudad. Durante los primeros tres días de vacaciones, las llegadas disminuyeron un 66%, según muestran los datos.

Eso es un golpe para una economía que depende de la industria del juego, y se produce después de que los casinos sufrieron su peor año desde 2015. El líder de Macao, Ho Iat Seng, dijo el jueves que no podía descartar cerrar todos los casinos en la ciudad debido al brote de la enfermedad, según un informe de Radio Television Hong Kong.

Cómo afectará la crisis del coronavirus en el medio plazo

El coronavirus es otro golpe inesperado para el crecimiento chino. Al igual que la escalada de tensiones comerciales de 2018 y 2019 con Estados Unidos, no es un golpe que se pueda contrarrestar fácilmente mediante el despliegue de herramientas de política económica disponibles. El deseo del gobierno de evitar una marcada desaceleración en el crecimiento económico resulta en inadecuadas medidas de estímulo a corto plazo que producen beneficios limitados y riesgos considerables de daños colaterales y consecuencias no deseada

El coronavirus agrega una dimensión difícil para el comercio. Como queda en evidencia con el cierre de ciudades, actividades de ocio y muchas reuniones, el virus está limitando los movimientos de bienes, servicios y personas dentro de China. Además, afecta las actividades económicas internas que son clave para el bienestar del país de dos importantes maneras.

En el corto plazo, la desaceleración de la actividad económica interna elimina una importante respuesta al impacto negativo del comercio mundial aún incierto y en desaceleración, a pesar del acuerdo de "fase uno" con EE.UU. Esto intensifica la ya difícil interrogante de estímulo versus reforma que enfrenta el gobierno. Aumenta la probabilidad de profundizar la aversión al riesgo de los hogares, afectando aún más la actividad económica. Asimismo, aumenta los riesgos de focos de inestabilidad financiera asociados con períodos anteriores de sobreendeudamiento y apalancamiento excesivo.

En el mediano plazo, el impacto en los sectores internos desacelera la reorientación necesaria de la economía, una que desestima la demanda externa y las empresas estatales en favor de una demanda privada interna más autosuficiente. Es un riesgo que se amplifica notablemente por el hecho de que el proceso de desarrollo histórico de China está pasando por la más complicada de todas las transiciones: la que involucra la "trampa de los ingresos medios", en la que la economía de un país se estanca y nunca cambia a una velocidad más alta. Es un fenómeno que ha desbaratado a muchos países en desarrollo antes de China.