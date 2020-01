24 Jan ALL, el nuevo programa de fidelización de Accor que promueve las relaciones experienciales y suma más de 60 millones de socios

Status Madrid

Más de 30 marcas y cerca de 4000 hoteles distribuidos en 110 países integran la red de ALL (Accor Live Limitless), el nuevo programa de fidelidad lifestyle de Accor que reúne más de 60 millones de socios.

Esta plataforma global, disponible en formato web y app, surge con la finalidad de integrar premios, servicios y experiencias que aporten valor al día a día de sus socios, con independencia de dónde trabajen, vivan o pasen su tiempo libre.

Las 34 marcas hoteleras que componen el portfolio de ALL, el mayor del mercado, abarcan un amplio abanico de alojamientos, desde los más lujosos hasta los más asequibles. En línea con el espíritu innovador de Accor, el programa da un paso más al complementar sus beneficios tradicionales con experiencias únicas en el ámbito de la restauración y la gastronomía, el entretenimiento y el deporte.

Esta nueva oferta del grupo se basa en cuatro aspectos estratégicos: la introducción de la categoría premium Limitless, que recompensa a los miembros más leales y se une a las cinco restantes (Diamond, Platinum, Gold, Silver y Classic); la adición de más beneficios y ventajas en consonancia con la nueva estrategia de hospitalidad aumentada; una experiencia conectada a nivel global para obtener y gastar puntos; y una nueva app que renueva la experiencia digital.

Partnerships para vivir sin límites: más allá de la estancia

Accor ha anunciado esta semana la primera colaboración de ALL con la NBA para convertirse en Promotional Partner de The NBA Paris Game 2020. Como parte de la asociación, ALL brindará a sus miembros una experiencia premium en el evento, que el próximo 24 de enero jugará su primer partido de temporada regular con los Charlotte Hornets y los Milwaukee Bucks en el AccorHotels Arena.

En materia tecnológica, ALL se ha aliado con Grab, la aplicación líder en el sudeste asiático, que ofrece una gama de servicios incluyendo transporte, servicio de entrega de comida, pagos digitales y servicios financieros. La asociación implica que los miembros de Grab ya pueden usar sus puntos de GrabRewards para vivir experiencias únicas a través de las marcas de Accor, mientras que los socios de ALL podrán canjear sus puntos por beneficios y recompensas de GrabRewards en varias categorías, como F&B, viajes y compras.

Accor ha extendido su partnership con AEG, la empresa mundial líder en eventos de deporte y entretenimiento en directo,para ofrecer más de 60.000 entradas y suites privadas a los miembros del programa de América Latina, Asia y Europa.

El grupo ha firmado un nuevo acuerdo con IMG,que permitirá el acceso a clases magistrales de cocina y encuentros culinarios para los mejores socios. A partir de este año, los miembros de ALL disfrutarán de lo mejor de los Taste Festivals en Londres, París, São Paulo, Hong Kong y Toronto.

A partir de esta temporada, ALL se ha convertido en el socio principal y patrocinador oficial de la camiseta del París Saint-Germain Football Club, vinculando el club de fútbol de más rápido crecimiento del mundo con el líder mundial pionero en la industria hotelera.