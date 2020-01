Dejar que tu hijo haga lo que quiera: el consejo de la madre de Elon Musk para criar a un millonario

Paco Vega Madrid

En un momento en que el debate político español está inmerso en discutir sobre el poder de los padres en la educación de sus hijos, resúmase como pin parental, da la casualidad que Maye Musk, la madre del multimillonario y CEO de Tesla, Elon Musk, está de promoción de su último libro, A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success, en el que entre otras reflexiones asume que para educar bien a tus hijos hay que darles un soporte económico mínimo y la independencia suficiente para que sean libres y hagan lo que quieran.

Elon Musk y su madre, Maye

En este libro y en las diferentes entrevistas que Maye Musk ha concedido a medios internacionales, aporta una serie de consejos para la crianza de los hijos según su experiencia personal. Una que ha sido bastante más complicada que ahora, pues Maye comenzó una nueva vida a los treinta años cuando decidió separarse de su marido, y padre de tres hijos, para dar por terminada una relación abusiva.

1. No sentirse culpable por ser una mujer trabajadora

Así, el primero de los consejos hace referencia a no sentirse culpable por ser una mujer trabajadora y perderse ciertos momentos con los hijos. Maye recuerda en su libro como tuvo que comenzar a trabajar a tiempo completo para ganar el dinero suficiente para mantener a sus hijos.

2. Los lujos no son necesarios

A pesar de que la madre de Musk lleva ahora una vida de lujo, recuerda que antes su único objetivo era conseguir el dinero suficiente para pagar un techo donde vivir, tener la nevera llena y comprar la ropa necesaria para vestir a sus hijos.

3. Legado familiar

La otra de las claves que aporta Maye es la importancia de educar en valores según la tradición familiar. Así, ella inculcó a sus hijos principios como la honestidad, la integridad o el trabajo duro que aprendió de sus propios padres.

4. Independencia y libertad

Una de las reflexiones que Maye Musk relata en su libro y en las diferentes entrevistas es la importancia de dar independencia y libertad a los hijos. La madre del fundador de Tesla piensa que, una vez que das soporte económico y manutención a tus hijos y una serie de valores educacionales, hay que dejarles vía libre para que tomen sus propias decisiones y su propio camino. Un ejemplo de ello es que ella nunca tomó decisiones sobre que carreras tenían que estudiar sus hijos.

Así, Maye no se sorprende de que su hijo Kimbal, el mediano, lidere una cadena de restaurantes sostenibles con la filosofía de la granja a la mesa abrió restaurantes de la granja a la mesa y está, o que su hija menor Tosca dirija su propia compañía de entretenimiento. En el caso del hijo mayor, Elon, tampoco se sorprende que se dedique al sector tecnológico. De hecho, Maye recuerda como él inventó con solo 12 años un videojuego para ordenador, Blastar.