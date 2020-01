'Parásitos', así es el peliculón del año que dejará a Almodóvar de vacío

Yago Gantes Madrid

Este parecía ser el año de Pedro Almodóvar. El mundo cinematográfico se ha rendido a su película cuasi autobiográfica y a la gran interpretación de Antonio Banderas. La revista Time nombró Dolor y Gloria como la película del año y los Globos de Oro, los premios Bafta, por supuesto los Goya y, se da por descontado que también los Oscar, han nominado el filme y la interpretación del actor. Sin embargo, con Corea del Sur hemos topado. La obra Parásitos, del cineasta Bong Joon-ho parece que se lo va a llevar todo. Incluso, podría recibir los galardones a mejor película fuera de la categoría de habla no inglesa. Lo cierto, credenciales tiene: la Palma de Oro al Mejor Largometraje del Festival de Cannes.

A pesar de la dilatada filmografía del cineasta manchego, se desnuda en Dolor y Gloria, en un film sincero, contenido y discreto. Un diván de consulta de psicología que da la confianza para hablar de la creatividad como forma de vida, de la familia, las adicciones, el fracaso en el amor, o el miedo a una soledad inevitable.

El cinéfilo, y sobre todo el fanático del cine con sello Almodóvar, encontrará en Dolor y Gloria una de las mejores películas del director. El resto, reconocerán la franqueza de la obra, la grandeza, por su gran respeto, de la interpretación de Banderas y la maestría en el saber cinematográfico. Sin embargo, la emoción ante la posible, que no segura, empatía hacia la historia del protagonista no llegará.

Frente a Dolor y Gloria está una película surcoreana. Una procedencia que, en principio, alejaría al espectador, pero todo lo contrario: todas las ideas preconcebidas que tenga del cine oriental (mucho y diverso) no tendrán respuesta en esta obra. Tanto la factura, como el ritmo e incluso el argumento fondean en lo universal, en lo occidental si nos ponemos etnocentristas. Así, la plataforma de streaming estadounidense HBO ha confirmado que Bong Joon-ho dirigirá una miniserie a partir de la película. Y su facturación mundial rebasa ampliamente los 120 millones de dólares: podría convertirse en la tercera película de habla no inglesa más taquillera de la historia después de Tigre y dragón (213 millones de dólares) y de La vida es bella (230 millones).

Parásitos es una tragicomedia social que, sobre todo, hace disfrutar al espectador. Durante los 132 minutos de largometraje, se ríe, se llora, se siente miedo y se experimenta la mayor de las adrenalinas ante la violencia más extrema. Y tras su visionado, genera un debate sobre cómo las desigualdades económicas transforman al ser humano en parásitos, en ambos extremos de la pirámide socioeconómica. Eso sí, lo único claro es que son los de abajo los que pierden.

Esta reflexión la realiza a través de la historia de dos familias, una rica y otra pobre. La abundancia y la posición de poder de la familia adinerada ha convertido a sus miembros en personas aletargadas, confiadas, que no tienen miedo a nada, pues piensan que su posición social superior es perpetua. Mientras, la falta de recursos de la familia pobre ha convertido a sus miembros en garrapatas que, a través del engaño, buscan mejorar su calidad de vida con el dinero de otros.

Esta doble crítica no es equidistante. La familia de pocos recursos, en realidad, no tiene escapatoria, no tiene plan. La teoría de que con trabajo y dedicación se llega hasta donde se quiera es un ideal, que se queda en eso, ideal. El objetivo de prosperar es un imposible, entonces: ¿Por qué ser un buen ciudadano?