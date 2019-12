Cinco claves para mantener la forma en Navidad y no engordar

Paco Vega Madrid

La cuenta atrás ha empezado: ya llega la Navidad. Comidas de empresa, reuniones familiares y con amigos, las cenas de Nochebuena y Nochevieja, los dulces, el cava y así una larga lista de pecados difíciles de esquivar durante estas fiestas. Para no renunciar a ningún placer, la marca de estilo de vida y deporte Freeletics, aconsejan seguir unas claves básicas para encontrar el equilibrio durante estos días.

La perfección no existe

Buscar el día perfecto no es el mejor propósito y es que la perfección no existe y más durante estas fechas. Si la decoración no queda como tú esperabas, si la comida se retrasa, si no puedes entrenar como te gustaría, no pasa nada. En vez de centrarte en lo que queda por hacer, tómate un momento para apreciar lo que has conseguido. Y, después, respira hondo, toma una silla, déjate llevar y disfruta del resto del día.

Adiós al remordimiento

Comprar, decorar, cocinar, limpiar, hacer maletas, viajar Si tus vacaciones están llenas de situaciones estresantes, hay que evitar añadir más y sobrecargarse. No hay nada peor que tener remordimientos y sentimiento de culpa si no llegas a todo lo previsto.

Mantén una rutina de entrenamiento diaria

Hacer algún workout horas antes de las principales comidas familiares te ayudará a que tu metabolismo funcione de forma más ligera, además notarás que te encuentras mejor y con más vitalidad por haber realizado alguna rutina de entrenamiento. Verdaderamente, creerás merecer cada capricho que te apetezca comer.

Recuerda que lo más importante es mantener la actividad física también durante estas fechas. Estar en activo y mantener una rutina física a través del deporte no solo te ayudará a compensar los excesos navideños, evitarás el aumento de peso y, además, cuidarás tu mente y tu físico. Según explica Vanessa Gebhardt, especialista de entrenamiento de Freeletics "el ejercicio físico ayuda a mantener el peso corporal, es positivo para nuestro estado psíquico, mejora la flexibilidad, la resistencia física, así como la movilidad de nuestras articulaciones. Además, también es beneficioso para reducir el estrés de estas fechas, para estar en activo, en forma y más enérgico".

Por lo tanto, "el entrenamiento de peso corporal y el running en intervalos es una buena combinación para tener una buena salud. Cada uno debe encontrar el entrenamiento específico combinado con una dieta variada. En cualquier caso, recomendamos iniciarte con el Training Journeys de Running, un entrenamiento que combina carrera híbrida, que integra funciones y workouts de running e incluyendo un entrenamiento con peso corporal basado en pesas", explica el Gebhardt.

El sofá solo para ver series

Si tienes vacaciones durante las fiestas navideñas, aprovecha para realizar actividades al aire libre que te mantengan activo. Nada de pasar largas tardes en el sofá sin moverte y solo levantarse para salir a cenar.

Volver a la rutina saludable al acabar las Navidades

El Año Nuevo trae siempre nuevos propósitos, sobre todo, en salud. Cuidado con en las dietas milagro, dietas détox o cualquier otra fórmula mágica. Lo ideal es recuperar las costumbres sanas, volver a la rutina de entrenamiento varios días a la semana y una dieta variada y saludable durante todo el año.

Hacer ejercicio en Navidades con un entrenador virtual

Con la ayuda de Training Journeys de Running hacer ejercicio es tan fácil como tener un entrenador virtual desde tu dispositivo móvil, con vídeos de ejercicios, entrenamientos personalizados y mucha motivación.