Porsche confía en los millonarios indios: espera vender su Taycan por 370.000 dólares

Bloomberg Madrid

Porsche planea comenzar a vender su modelo eléctrico Taycan en India el próximo año, en una apuesta que los indios ultra ricos están dispuestos a gastar hasta 370.000 dólares en un automóvil eléctrico para aumentar su credibilidad en la calle.

Los aranceles locales en la India hacen que los automóviles de lujo importados sean aproximadamente 2,5 veces más caros de lo que costaron en Europa, una razón citada por Elon Musk por ignorar el mercado hasta ahora, pero eso no disuade a los posibles compradores, acordeón a Pavan Shetty, director de Porsche India.

El Taycan "abrirá un segmento completamente nuevo de clientes, que no solo son propietarios de automóviles deportivos, sino también personas que son propietarios de automóviles deportivos y también quieren ser limpios y respetuosos con el medio ambiente", dijo Shetty en una entrevista en New Dehli. "Todos queremos ser responsables, pero es más frecuente en los ricos porque tienen una opción y los recursos".

India generó millonarios al ritmo más rápido en Asia en 2017, según un informe de Capgemini SE publicado el año pasado, pero su economía se ha desacelerado desde entonces, afectando todo, desde la compra de automóviles hasta el consumo de galletas. Las ventas de automóviles en India, donde los vehículos más limpios aún no han hecho mella en la industria, extendieron su racha perdedora más larga en noviembre, cayendo durante 13 meses consecutivos, aunque los nuevos vehículos utilitarios deportivos aún aumentaron.

Porsche, que vende entre 350 y 450 automóviles al año en India, está buscando un impulso para esas cifras cuando lance su nuevo Cayenne Coupe el viernes, seguido por el Taycan en julio. Develó este último en China, Alemania y las Cataratas del Niágara en septiembre, con un precio inicial fuera de India de 150.900 dóalres y una posible versión base que cuesta menos de 100.000 dólares. Eso subraya el papel central del modelo en el impulso de los padres de Volkswagen AG para convertirse en un líder en vehículos que funcionan con baterías.

Musk, el multimillonario fundador de Tesla Inc., ha citado en el pasado las desafiantes regulaciones gubernamentales como un obstáculo en la India, y espera una exención temporal sobre las sanciones a las importaciones y otras restricciones antes de aceptar construir una planta local. Musk dijo en marzo que "le encantaría estar" en India este año o el próximo, pero aún no se ha anunciado un plan firme.

"Ese es el problema de Elon Musk", dijo Shetty. "No somos un cazador de volumen ciego. No puedes cambiar las leyes de la tierra. La pregunta es si quiere hacer negocios o no quiere hacer negocios. Quiero hacer negocios".

La icónica marca británica MG Motor, ahora propiedad del gigante chino SAIC Motor Corp., y Hyundai Motor Co. de Corea del Sur, son los únicos fabricantes de automóviles internacionales que actualmente venden vehículos eléctricos en India, donde el traficante de gasolina más vendido cuesta solo $ 4,000, pero el doble de lo que cuesta. un indio promedio gana en un año.

India tiene 150 millones de conductores y solo 8,000 quieren autos eléctricos

"Creo firmemente que el lujo adopta la tecnología mucho más rápido que los automóviles en general", dijo Shetty. "Estamos entrando en una fase en la que los ricos son necesariamente ciudadanos globales. Si posee un Porsche, no necesita una presentación. Ya eres alguien, se convierte en tu identidad ".