Eames Lounge Chair, así luce el sillón más famoso del siglo XX

Daniel Entrialgo Madrid

"Es una pieza de valor excepcional y su cotización no deja de aumentar con el paso de los años", explica un coleccionista. Diseñada en 1956 por el matrimonio formado por Charles y Ray Eames, la Lounge Chair Atelier, fabricada y comercializada por la firma suiza Vitra, nació como una versión actualizada del antiguo sillón de club inglés. El objetivo era pergeñar una pieza amplia y proporcionada que combinara el confort con el uso de materiales de gran calidad. Supuso todo un hito en la historia del diseño de muebles y estableció nuevas normas en el canon. No sólo era más liviano, elegante y moderno que sus pesados y polvorientos antecesores, sino que también mucho más cómodo. Funcionalidad y belleza de líneas en un solo objeto, un clásico que hoy se expone incluso, como una obra de arte más, en el museo MoMA de Nueva York o en el Art Institute de Chicago.

Ray y Charles Eames

Por primera en nuestro país, será posible conocer el proceso de producción al completo de este icono del siglo XX en la flagship store que Gunni&Trentino (Paseo de la Habana, 3) ha montado en Madrid. Hasta el próximo 11 de enero, dicho local acoge un taller abierto donde se mostraran diversos aspectos de la fabricación de este sillón, como el uso de materiales naturales, las diversas etapas de su producción, las características que aseguran su durabilidad o los componentes ecológicos que lo contienen (todo el contrachapado de madera procede de bosques gestionados de manera sostenible y el resto de materiales son reciclados o reciclables) , todo ello gracias a una serie de paneles explicativos, muestras de materiales y diversos vídeos. Además, la muestra presenta una serie de auténticas Lounge Chair, en diferentes acabados y medidas, procedentes de diversos coleccionistas privados que han tenido a bien ceder estos pequeños tesoros de cuatro patas para la ocasión.

Si después de visitar esta exposición -y quizá pensar en adquirir un Lounge Chair customizada (existe actualmente una promoción para el mercado español en la que el cliente puede elegir a su gusto los acabados con un coste inferior al señalado)-, le ha picado la curiosidad, tal vez le interese buscar la película Eames: The Architect and the Painter, una excelente producción documental con profusión de material, gran parte inédito, sobre el trabajo de Charles y Ray Eames (está dirigido por Jason Cohn y Bill Jersey y narrado por James Franco).