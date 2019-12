Lázaro Rosa - Violán: "Madrid ha perdido la vergüenza y cada vez más apuesta por hacer locales que provoquen sensaciones"

Yago Gantes Madrid

Si no lo conoce, apunte su nombre. Lázaro Rosa-Violan es uno de los responsables del gran cambio que está sufriendo Madrid, en cuanto a interiorismo de restaurantes y hoteles se refiere. Un equipo de Status lo entrevista para hablar sobre decoración y saber si tiene miedo de que su estilo muera de éxito.

¿Cómo es tu relación con los clientes? ¿Haces lo que te piden o les piden que te den cancha?

Muy buena y súper cercana, y muchas veces me da pena no dedicar todo el tiempo que querría. Hacemos un poco de ambos, lo que nos piden y lo que considero que es mejor para el proyecto.

¿Cuál es tu objetivo a la hora de diseñar un espacio?

Crear un todo, un espacio atemporal donde cualquiera se sienta bien y lo pueda disfrutar.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿En qué te has inspirado para Fetén Clandestine Club?

Primordialmente mis viajes, por mi trabajo tengo la suerte de poder viajar a muchos países y ver lugares muy dispares. Y si le sumas el poder perderte por una ciudad y explorar, imagínate, ¡ya es la bomba!

Como en todo el hotel, nos hemos inspirado en Madrid, en este caso más en el Madrid de La Movida. Queríamos hacer un espacio elegante, pero súper cañero y marchoso, que sorprendiera, con elementos únicos, que le dotaran de carácter y con una paleta de colores oscura, para dar intimidad.

Para que un espacio sea espectacular, ¿debe estar diseñados con productos premium o se pueden combinar piezas de segunda mano o low cost?

Yo me decanto por combinar, le aporta un carácter y personalidad al espacio diferente a si todo es nuevo o premium como dices. Aun que eso no significa que no incluya piezas de gran calidad. Se trata de crear un equilibrio.

En Fetén esta combinación no se centra en el mobiliario, sino en el conjunto. Encontramos boiseries de madera combinadas con alicatados artesanales y pavimentos tipo mosaico, a los que se unen piezas de anticuario como lámparas de estilo art-deco o de anticuarios.

Cuando haces el diseño de un restaurante o un hotel, ¿temes que sea más importante o llamativo que el menú?

No, el menú acompaña al espacio y viceversa. Es importante saber que tipo de carta va a tener el restaurante desde el inicio, es un elemento más a tener en cuenta a la hora de crear la historia.

¿Un buen diseño puede hacer triunfar a un restaurante o a un club como Fetén?

Por supuesto

¿Cómo dirías que está el nivel de diseño de los locales españoles respecto a Londres, París o Nueva York? ¿Y entre Madrid y Barcelona?

Creo que en los últimos años el nivel ha subido mucho, pero aun falta un poco para llegar al nivel de ciudades como París, Londres o Nueva York.

Madrid y Barcelona siempre han apostado por el diseño y buscan la originalidad. Madrid se ha puesto las pilas y esta ofreciendo espacios con muchos matices, ha perdido la vergüenza y cada vez más apuesta por hacer locales que provoquen sensaciones, experiencias. Y Barcelona, sigue a la vanguardia, creando/ofreciendo espacios cuyas experiencias se reinventan cada vez.

Las redes sociales invitan a la espectacularidad en los diseños, a lo llamativo. ¿Esta es una tendencia que se va a quedar o imaginas un futuro más sobrio?

Las tendencias van y vienen, al final queda aquello con lo que el público se siente cómodo, a gusto, aquello con lo que disfruta y no le cansa.

¿Temes que tu estilo muera de éxito?

Es que 'mi estilo' para mi son todos, no quiero encasillarme en uno en particular, ya que, de ser así, es muy probable que sucediera. Prefiero combinarlos, fusionarlos todos.

¿De qué trabajo te sientes más orgulloso?

Siempre estas orgulloso de todos tus trabajos, pero tal vez es cierto que algunos por el momento en que se hicieron o por lo que implicaban les tenga más cariño que otros. Pero si tuviera que decirte alguno, tal vez Boca Grande y EL Nacional.

¿Cuál de tus próximos trabajos te hace más ilusión?

Un evento efímero en Oporto la próxima primavera. ¡El lugar es excepcional! Y La rehabilitación de Casa Batllo.