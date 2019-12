Miriam Rodríguez: "Este año me siento dueña y señora de mi disco"

Yago Gantes Madrid

Miriam Rodríguez, tercera clasificada del programa Operación Triunfo, está ultimando su segundo disco. Un trabajo en el que ha podido tomar más decisiones y hacer la música que quiere. Una declaración de intenciones que además repercute en una nueva imagen: la artista apuesta por una melena más rubia, que consiguió gracias a Illuminage de Wella, y por una nueva estética que abandona el pantalón y la chupa de cuero y se abona al vestido de tubo.

¿Cómo llevas la preparación del último disco?

Llevo prácticamente todo este último mes trabajando en Londres. Este año he estado muy involucrada en la producción y en un buscar un sonido, que es muy diferente al disco anterior. Este año he tenido el placer y la oportunidad de sentarme al lado de los productores y estar encima de cada guitarra, de cada violín...

¿Qué nos espera de este segundo trabajo?

Este año he tenido muy claro lo que quería hacer con cada canción. Entonces, me senté con los productores de cada canción y habrá cosas que sorprendan, mucho. Sobre todo, se verá un salto de madurez en las letras. Y a nivel sonido, es más orgánico, natural, se asemeja más a la Miriam del directo.

¿Este segundo disco es más tuyo?

Sí, este año me siento dueña y señora de mi disco. El año pasado fue de gran aprendizaje, me rodeé de gente muy profesional de la que aprendí mucho. Sin embargo, este año, todo lo compuse yo, desde el alma, el corazón e historia reales.

Y además de nuevo disco, te presentas con una nueva imagen...

La imagen forma parte del negocio y yo este año también quería dar un cambio, sobre todo para coger mi imagen como artista. Desde que salí de la academia, viví muchos cambios, sufrí mucha ansiedad. Entonces, había días que solo iba con pantalón negro y chupa. Sin embargo, después de un año de adaptación, puedo dar ese salto que me faltaba a nivel personal para sentirme verdaderamente segura y ser quien yo quiero ser encima del escenario.

Además, te vemos mucho más rubia

Sí. Esta luz y color es fruto de Illuminage que acaban de hacer con Wella. Y estoy encantada porque me costó mucho conseguir este color, pero tenía muchas ganas de subir el rubio sin perder brillo. Estoy muy contenta con el resultado, la verdad.

¿Tu imagen y en concreto tu pelo son muy importantes para ti?

Para mí es muy importante la imagen. Y dentro de mi trabajo, me ha caracterizado mucho el pelo. Creo que forma parte de mi personalidad y en Operación Triunfo me pusieron el apodo de la leona por el volumen. Me ayuda a trasmitir esa fuerza que trasmito en el escenario, me da seguridad.