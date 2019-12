La apuesta de los milmillonarios chinos por el coche eléctrico, una burbuja en peligro de explotar

Bloomberg Madrid

Algunos de los magnates más ricos de China han invertido miles de millones de dólares en compañías de automóviles eléctricos para alimentar los sueños del país de convertirse en un líder en el campo. Ahora puede surgir un ajuste de cuentas a medida que las ventas de automóviles disminuyen y el gobierno reduce los subsidios para la industria naciente.

Esta situación deja a las compañías emblemáticas de Jack Ma, Pony Ma, Hui Ka Yan y Robin Li ante un camino cada vez más empinado hacia la rentabilidad en sus apuestas de que los vehículos eléctricos pueden ser teléfonos inteligentes sobre ruedas que conectan a los pasajeros con otras empresas. Su capital, junto con docenas de nuevas empresas que recaudaron 18 mil millones de dólares, ayudó a inflar una burbuja eléctrica que ahora parece estar en peligro de explotar.

El mercado de automóviles en China cae

El mercado de automóviles de China está experimentando una caída prolongada de las ventas, lo que lleva a los fabricantes de vehículos eléctricos a recortar las perspectivas de ganancias. Con China considerando más recortes a los subsidios para las compras de los consumidores a fin de obligar a los fabricantes de automóviles a competir por su cuenta, se avecina una sacudida que ni siquiera el apoyo de los magnates puede evitar, dijo Rachel Miu, analista de DBS Group Holdings Ltd en Hong Kong. ":

Alibaba: Xpeng Coupe

Jack Ma renunció como presidente de Alibaba Group Holding Ltd. en septiembre después de acumular una fortuna de más de 40 mil millones de dólares, pero el hombre más rico de China conserva su puesto en la junta, e influencia, en el emporio de comercio electrónico que creó. Alibaba ha participado en varias rondas de financiación para Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co., o Xpeng Motors, incluida una en 2018 que recaudó 2.200 millones de yuanes (313 millones d dólares) para el fabricante de automóviles cofundado por el ex ejecutivo de Alibaba, He Xiaopeng. Xpeng lanzó su primer vehículo, el SUV G3 de cinco asientos, el año pasado y ha vendido 11.940 vehículos en lo que va del año, según datos compilados por Bloomberg.

La compañía, fundada en 2014, también se está asociando con fabricantes de automóviles más establecidos. Una fábrica construida con Haima Automobile Co. puede producir 150.000 vehículos eléctricos al año. Otro pronto comenzará a ensamblar el coupé P7, programado para comenzar las entregas el próximo año.

Sin embargo, el viaje no ha estado exento de controversia, ya que algunos ingenieros con destino a Xpeng están acusados ??de robar a sus ex empleadores en los EE. UU. En marzo, Tesla demandó a un ex ingeniero, alegando que subió archivos, directorios y copias del código fuente a su cuenta personal de almacenamiento en la nube antes de renunciar. Además, un ex ingeniero de Apple Inc fue acusado el año pasado por presuntamente robar secretos de autos sin conductor en su camino hacia un trabajo de Xpeng. Su juicio es inminente.

"Estamos muy firmes de que persigamos nuestra propia I + D", dijo el presidente Brian Gu. "El copyright es muy importante para nosotros". Alibaba, con sede en Hangzhou, el segundo mayor accionista de Xpeng, no respondió preguntas específicas sobre el fabricante de automóviles. Xiaomi Corp., la compañía de electrónica de consumo, participó en otra ronda de recaudación de fondos de 400 millones de dólares, comentó el fabricante de automóviles el 13 de noviembre.

Tencent

Tencent Holdings Ltd. de Pony Ma, cuya aplicación de mensajería WeChat lo ayudó a convertirse en la segunda persona más rica de China, lideró una ronda de inversión de mil millones de dólares en NIO en 2017. Con más de 26.000 vehículos vendidos, NIO es una de las pocas startups chinas que fabrica modelos múltiples, y venció a sus rivales con una oferta pública inicial en Nueva York el año pasado.

Pero las pérdidas se acumularon con la caída general de las ventas y cuando la compañía, que ha sido descrita como Tesla de China, invirtió dinero en marketing e inmuebles. Patrocinó un concierto de Bruno Mars y abrió clubes de lujo para propietarios de NIO que cuentan con salas de exhibición, cafeterías y espacios para presentaciones. Para agosto, la compañía había abierto 19 NIO Houses durante 22 meses, y los gastos de alquiler combinados fueron equivalentes al 6,3% de los ingresos durante los 12 meses que finalizaron en marzo, según Bloomberg Intelligence.

"NIO elige el modo de venta directa y presta gran atención a la experiencia del usuario", dijo la compañía. No planea cerrar sus clubes existentes, ni abrir otros nuevos. NIO perdió 2,8 mil millones de dólares en los 12 meses que terminaron en junio con ingresos de 1,2 mil millones de dólares, y sus acciones se han desplomado este año. La compañía con sede en Shanghai recortó aproximadamente el 20% de su fuerza laboral hasta septiembre, cuando Tencent inyectó otros $ 100 millones.

"Nuestras ventas han estado bajo presión desde que disminuyeron los subsidios", dijo el director ejecutivo de NIO, William Li. "Ha llegado a una nueva era en la que uno solo puede ganar clientes con productos y servicios de calidad". Tencent, con sede en Shenzhen, expresó su apoyo a los vehículos eléctricos, pero no respondió preguntas específicas sobre NIO.

Evergrande: grandes esperanzas

Uno de los participantes más sorprendentes en la industria de vehículos eléctricos es el desarrollador inmobiliario China Evergrande Group, que declaró que quería ser el mayor fabricante mundial en tres o cinco años. Eso significa superar a Tesla, que acaba de abrir una fábrica en Shanghai. Entre septiembre de 2018 y junio de 2019, Evergrande invirtió más de 3, 8 mil millones de dólares en compañías relacionadas con EV, según Bloomberg Intelligence, y comenzará a producir su marca Hengchi el próximo año.

Evergrande, que quiere abrir 10 bases de producción, planea gastar 45 mil millones de yuanes en vehículos de nueva energía entre 2019 y 2021. El 10 de noviembre, una unidad anunció que gastaría casi 3 mil millones de dólares para aumentar su participación en National Electric Vehicle Sweden AB a 82% de 68%.

El presidente y fundador del multimillonario Hui Ka Yan, que se está diversificando en negocios como el fútbol y el cuidado de la salud, reconoció que no hay mucha superposición entre el negocio inmobiliario de Evergrande y sus ambiciones de vehículos eléctricos. "No tenemos ningún talento, tecnología, experiencia o base de producción en la fabricación de automóviles", dijo Hui. "¿Cómo podemos competir con los fabricantes de automóviles centenarios del mundo?"

Sin embargo, la estrategia de Hui de lo que sea necesario puede pasar factura a Evergrande debido a la naturaleza de las inversiones de NEV. El pronóstico de la compañía de gastar 45 mil millones de yuanes es probablemente una subestimación, y eso puede exacerbar su escasez de efectivo, según BI. "Esto podría reducir su margen de venta de viviendas dada la urgencia de mantener los recortes de precios para impulsar la recaudación de efectivo de las ventas", dijo el analista Kristy Hung en un informe del 22 de noviembre.

Baidu: Fábricas WM

Robin Li, CEO de la compañía de motores de búsqueda en Internet dominante de China, hizo que WM Motor Technology Co formara parte del movimiento de Baidu hacia la conducción autónoma. Baidu lideró una ronda de recaudación de fondos este año que generó 3.000 millones de yuanes para el fabricante de automóviles con sede en Shanghai. Baidu posee una participación del 13%.

WM lanzó un SUV eléctrico el año pasado y entregó más de 19.000 vehículos, dijo el director de estrategia, Rupert Mitchell. En lo que va del año, WM vendió 14.273 de sus SUV con baterías, según datos compilados por Bloomberg. Eso coloca a WM detrás del líder del mercado BYD Co., respaldado por Warren Buffett, y NIO, pero por delante de Xpeng. WM lanzó un segundo modelo de SUV el 22 de noviembre.

WM tiene una ventaja sobre los rivales iniciados por empleados de compañías de internet, dijo Mitchell. El fundador Freeman Shen solía dirigir Volvo Car Group en China. "No somos personas de la industria de la tecnología que están teniendo problemas con la industria automotriz masiva", dijo.

La empresa matriz de Volvo, Zhejiang Geely Holding Group, demandó a WM, buscando una indemnización de 2.100 millones de yuanes por supuesta infracción de derechos de autor, informaron los medios estatales chinos en septiembre. WM ha negado haber actuado mal.

WM está produciendo vehículos en fábricas propias, lo que ayuda a mantener el control de calidad, dijo Mitchell. La compañía, que abrirá una segunda fábrica el próximo año que puede fabricar 150.000 vehículos anualmente, quiere recaudar otros mil millones de dolares, dijo Mitchell.