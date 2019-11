¿Sabe cuántas marcas alberga el grupo LVMH? Aquí tiene las 75 (y seguro que ha comprado alguna)

Yago Gantes Madrid

Si entra en la página web del grupo LVMH, podrá leer un mensaje de su dueño, Bernard Arnault, dando la bienvenida a Tiffany como nuevo miembro de la gran familia de LVMH, pues el gigante francés ha confirmado su oferta para comprar la cadena de joyerías estadounidense por 16.200 millones de dólares (unos 14.700 millones de euros) en efectivo, a razón de 135 dólares por acción (122,45 euros por título). Esta oferta supone un incremento del 12% si se compara con su primer acercamiento (13.144 millones de euros) a finales del pasado mes de octubre.

El propio grupo francés explica en comunicado que la adquisición de Tiffany fortalecerá la posición de LVMH en joyería y aumentará aún más su presencia en los Estados Unidos. "La incorporación de Tiffany transformará la división de Relojería y Joyería de LVMH y complementan las 75 distinguidas casas de LVMH".

En este sentido, Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, comentó: "Estamos encantados de tener la oportunidad de dar la bienvenida a Tiffany, una empresa con una herencia incomparable y una posición única en el mundo global de la joyería, para la familia LVMH. Tenemos un inmenso respeto y admiración por Tiffany y pretendemos desarrollar esta joya con la misma dedicación y compromiso que hemos aplicado a cada uno de nuestras Maisons. Estaremos orgullosos de tener a Tiffany sentada junto a nuestras marcas icónicas y esperamos para asegurar que Tiffany continúe prosperando en los siglos venideros".

Con esta nueva adquisición, el conglomerado suma una nueva marca. A continuación, puede repasar las grandes firmas que suma bajo su paraguas.

Las 75 grandes marcas de LVHM

Vinos y espirituosos

1. Ao Yun

2. Ardbeg

3. Belvedere

4. Bodega Numanthia

5. Cape Mentelle

6. Château Cheval Blanc

7. Château d'Yquem

8. Cheval des Andes

9. Clos des Lambrays

10. Cloudy Bay

11. Dom Pérignon

12. Glenmorangie

13. Hennessy

14. Krug

15. Mercier

16. Moët & Chandon

17. Newton Vineyard

18. Ruinart

19. Terrazas de los Andes

20. Veuve Clicquot

21. Volcan de mi Tierra

22. Woodinville

Moda y complementos

23. Berluti

24. Celine

25. Christian Dior

26. Emilio Pucci

27. Fendi

28. FENTY

29. Givenchy

30. Kenzo

31. Loewe

32. Loro Piana

33. Louis Vuitton

34. Marc Jacobs

35. Moynat

36. Nicholas Kirkwood

37. Patou

38. Pink Shirtmaker

39. RIMOWA

Perfumes y cosmética

40. Acqua di Parma

41. Benefit Cosmetics

42. Cha Ling

43. Fenty Beauty by Rihanna

44. Fresh

45. Givenchy Parfums

46. Guerlain

47. Kat Von D Beauty

48. Kenzo Parfums

49. Maison Francis Kurkdjian

50. Make Up For Ever

51. Marc Jacobs Beauty

52. Parfums Christian Dior

53. Perfumes Loewe

Relojes y joyería

54. Bvlgari

55. Chaumet

56. Fred

57. Hublot

58. TAG Heuer

59. Zenith

Retailing

60. DFS

61. La Grande Epicerie de Paris

62. Le Bon Marché Rive Gauche

63. Sephora

64. Starboard Cruise Services

Otras actividades

65. Belmond

66. Cheval Blanc

67. Connaissance des Arts

68. Cova

69. Investir

70. Jardin d'Acclimatation

71. La Samaritaine

72. Le Parisien

73. Les Echos

74. Radio Classique

75. Royal Van Lent