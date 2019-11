¿Adónde viajaremos en 2020? Bilbao y la Eurocopa o Marrakech lideran el ranking

Paco Vega Madrid

La agencia de viajes online Rumbo.es ha publicado sus previsiones para el turismo del próximo año y ha revelado la lista de los destinos que estarán de moda en 2020, así como los principales motivos por los que viajarán. Los rincones desconocidos e inexplorados serán tendencia, aunque sean en destinos muy populares. Todos quieren conocer las ciudades de siempre, pero ahora lo hacen para descubrir los secretos y joyas que hay a su alrededor; salirse de lo habitual y ser los primeros en llegar a donde ningún viajero ha llegado.

Los españoles viajarán por el fútbol. Primera parada: Bilbao

El deporte, especialmente el fútbol, será una de las mayores excusas para hacer turismo en 2020. Bilbao y los destinos imperdibles protagonizarán 2020, según Rumbo.es. Esta ciudad portuaria ha sido seleccionada para albergar cuatro partidos de la Eurocopa, siendo la única en España en recibir este honor. La fiesta del fútbol se mezclará con la cultura, la gastronomía y la arquitectura, creando un ambiente memorable que convertirán a Bilbao en el lugar de moda del verano.

A nivel internacional, San Petersburgo y Bakú son otras ciudades recibirán la competición de la UEFA y que ven en este evento una oportunidad para proyectarse ante el mundo. Quien tenga o no entrada para los partidos disfrutará igual de estos destinos por todas las maravillas que ofrecen aún por descubrir.

La agenda sigue con los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio, la ciudad que combina lo más antiguo con lo más inexplicablemente moderno. Japón ya está preparado para recibir a miles de turistas. Dicen que la organización es milimétrica y muy precisa. La perfección japonesa en toda su expresión.

No hay quien gane al turismo de sol y playa: Canarias, el destino por excelencia

La costa española es uno de los lugares por excelencia del verano europeo y en 2020 continuará su apogeo, especialmente, Canarias y las Islas Baleares, como opción ideal para el turismo playero internacional, pero también nacional, según Rumbo.es. De hecho, los vuelos desde España para destinos locales han crecido un 13 % en 2019, con respecto al año pasado.

Las islas baleares siguen a la cabeza como top beach destinations para el próximo año, gracias a esa mezcla de calas paradisíacas, con una oferta hotelera exclusiva en el Mediterráneo y de las mejores fiestas del mundo. Tenerife y Lanzarote, por su parte, se perfilan como opciones para disfrutar todo el año, tanto en sus playas con en sus centros urbanos y pequeños pueblos escondidos en las islas, con un gran patrimonio natural, histórico y cultural.

Una Europa más unida por la cultura y nueva radiografía: Londres se mantiene

Por otra parte, las ciudades europeas que el próximo año serán tendencia son Roma, Londres, París y Berlín, de acuerdo al análisis de Rumbo.es. Los visitantes optarán por hacer un turismo variado y buscando aquello que no figura en las tradicionales listas de have to. La tendencia será buscar las zonas donde hacen vida los locales para conocer lo realmente autóctono y adentrarse en su cultura y tradiciones. Los viajeros, además de visitar las ciudades de siempre, se interesarán en descubrir también sus alrededores, esos pequeños pueblos con encanto que tienen mucho que ofrecer en cultura, gastronomía e historia. Será una forma de hacer turismo más experiencial y con la que se pueda realmente desconectar.

Algo parecido ocurre con Suiza, Suecia y Polonia, tres países que han sido epicentro de hechos determinantes en la historia de Europa y el mundo, y que cada vez más se abren a los turistas internacionales, deseosos de conocer de primera mano lo que relatan cada uno de sus rincones, especialmente los menos conocidos. Las reservas de vuelos hacia esos lugares se han mantenido creciendo progresivamente alcanzando hasta un 6% este año, en comparación con 2018.

Austria, que este año ha visto incrementar sus vuelos un 112 %, respecto al año pasado. Su historia y arquitectura clásica tan icónica llaman la atención de los viajeros interesados en conocer tanto las grandes ciudades como los pequeños pueblos escondidos.

Grecia es otro de los países que han renacido después de la crisis, volviendo a colocar sus inigualables ruinas en el foco de los turistas ansiosos por recorrer sus islas y esos pequeños enclaves del Peloponeso que ni siquiera aparecen en las guías. En lo que va de 2019 los vuelos a Grecia han incrementado un 28 %, en comparación con 2018. En el Mediterráneo, Malta se consagra como lugar de vacaciones para todo el año, con un incremento en los vuelos del 19 %. El archipiélago progresivamente ha ido creciendo como opción para disfrutar del buen tiempo casi todo el año.

Por último, el interrail y recorrer Europa en tren se pondrá de moda y los jóvenes de 18 años entran en el nuevo escenario del turismo europeo más sostenible gracias a programas europeos como DiscoverEU.

África y Asia: Marrakech resurge y Dubai se convierte en la capital del planeta

Hay destinos que en el último año han dado grandes sorpresas al colarse entre los destinos potenciales de 2020. Marrakech es un ejemplo tras haber resurgido como el Ave Fénix. Los vuelos desde distintas ciudades de España han aumentado hasta un 15 %, con respecto a 2018, según datos de Rumbo.es. El norte de África continuará con su renacer y seguirá siendo tendencia el próximo año. Ahora los turistas quieren volver a sentir la Marruecos de la diversidad, el exotismo y las playas con hoteles de lujo.

Por último, Dubai, también brillará el próximo año como capital del mundo con la Expo 2020, en la que participarán más decenas de países con el lema: "Conectando mentes, creando el futuro". La mayor convergencia de culturas del planeta.