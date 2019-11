Christian Lacroix diseña la tiara de Swarovski para el baile de la Ópera de Viena 2020

Status Madrid

Swarovski ha anunciado al famoso diseñador de moda, artista, y colaborador de Swarovski desde hace mucho tiempo, Monsieur Christian Lacroix como el diseñador de la tiara Swarovski para el 2020 Vienna Opera Ball.

El diseño de la tiara de Lacroix se ha inspirado en La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart y en el personaje icónico y poderoso de la Reina de la noche. El tocado presenta 72 cristales de colores claros, con tres estallidos de piedras en forma de estrella, y una línea de cristales circulares que decoran la base. La tiara está diseñada para conjurar el encanto mágico de la música, el cielo nocturno y las historias de cuentos de príncipes y princesas.

Tiara Swarovski.

Esta colaboración es la continuación de una asociación a largo plazo después del apoyo de Swarovski para embellecer los trajes para los proyectos de ballet de Lacroix, desde la Balanchine de la Ópera del Estado de Viena hasta el Renacimiento de la Opera Garnier 'La Source' en París.

Christian Lacroix, director artístico.

Christian Lacroix, Director Artístico, comenta: "Me sentí realmente honrado cuando me pidieron que diseñara una tiara para el Vienna Opera Ball. Recuerdo que cuando era niño admiraba en la pantalla a todos estos debutantes vestidos de alta costura como si estuvieran en un perfecto musical de alta moda. Y siempre me ha encantado trabajar con cristales en la moda y en mis proyectos de ballet: sin los cristales de Swarovski, estos trajes nunca habrían sido los mismos. Para este baile, me inspiraron las estrellas nocturnas y la ópera más grande de Mozart para crear algo especial para los debutantes. ¡Espero que todas estas tiaras de vals creen constelaciones dinámicas increíbles, adecuadas para estas jóvenes reinas de la noche!

Tiara Swarovski.

Nadja Swarovski, miembro de la Junta Ejecutiva de Swarovski, comenta: "Swarovski se ha enorgullecido de colaborar con el Vienna Opera Ball en impresionantes tiaras de cristal para los debutantes desde la década de 1950, y estamos encantados de asociarnos con nuestro colaborador creativo de hace ya mucho tiempo, Christian Lacroix en el Edición 2020. Inspirados por la magia de la Reina de la Noche de Mozart, los destellos de las joyas de Christian Lacroix añaden otra capa de brillo a este extraordinario evento cultural".

Maria Großbauer, organizadora del Vienna Opera Ball: "Mi inspiración y el tema para el Vienna Opera Ball 2020, es la famosa" Reina de la Noche", tal y como le pedí a Monsieur Lacroix que asumiera este personaje dramático de la ópera. La "estrella -blazing queen" es una mujer especial: mística, mágica y brillante, pero también fuerte, poderosa y peligrosa. ¡Todos las debutantes se convierten en reinas de la noche con esta tiara de Swarovski! Por un lado, la tiara brilla en las cabezas de las debutantes y, por otro lado, es un símbolo de fortaleza y autoconfianza, algo que sinceramente deseo para estas jóvenes.

Dominique Meyer, director de Wiener Staatsoper: "Estoy muy agradecido con todos los involucrados, especialmente Nadja Swarovski y la organizadora de la ópera Maria Großbauer, quien una vez más encontró a un diseñador internacional de primer nivel para crear la tiara para los debutantes del Vienna Opera Ball. Estoy particularmente complacido de que esta vez haya sido Christian Lacroix, entusiasta y conocedor de nuestro género: ha contribuido a lo largo de los años a varias producciones internacionales de ópera, entre otras durante mi mandato como Director General del Théâtre des Champs Elysées, y creó los trajes para las producciones de ballet en la Ópera Estatal de Viena, así como para el Concierto de Año Nuevo. ¡Creo que es una conexión hermosa y fuerte! "

El vínculo entre Swarovski y el mundialmente famoso Vienna Opera Ball se formó en la década de 1950. Swarovski se ha asociado con un diseñador internacional diferente cada año para agregar brillo a las tiaras de los debutantes de manera notable. Los diseñadores anteriores incluyen Karl Lagerfeld, Donatella Versace y Dolce & Gabbana. Con el apoyo continuo del Opera Ball, Swarovski demuestra una vez más su compromiso ya de más de medio siglo con la tradición artística y la cultura.