Fernando Terry, CEO de Osborne: "El vino de Jerez está de moda... pero aún nos queda mucho trabajo por hacer"

Yago Gantes Madrid

Este fin terminó la International Sherry Week (ISW), la gran fiesta internacional dedicada a los vinos de Jerez. Un evento que comenzó el pasado lunes y que se celebró en más de 70 países del mundo. En este marco, Fernando Terry, CEO de Osborne, recibe a Status para hablar sobre esta semana grande y sobre la revolución que están viendo los vinos de Jerez.

¿Cómo se ha desarrollado la 'International Sherry Week'?

La ISW se ha convertido en pocos años en un evento de referencia para los vinos de Jerez en todo el mundo y en esta edición se celebra en más de 70 países. Es una magnífica ocasión para organizar todo tipo de eventos y poder degustar nuestros productos. Nosotros hemos preparado visitas especiales para dar conocer las bodegas donde se envejecen nuestras joyas más preciadas, la colección de vinos más exclusiva y menos conocida por los amantes del vino: la Bodega de los Vinos Viejos.

Fernando Terry, CEO Osborne

¿Qué presencia internacional tiene esta semana grande?

Son miles de extranjeros los que aprovechan la cita para reunirse en torno a la cultura española y el Jerez es el hilo conductor. En Japón hay cientos de eventos, pero también se celebra en América, Inglaterra, México, China o Australia.

¿Qué selección especial de Vinos Viejos han presentado en la ISW?

Hemos querido aprovechar la ocasión para presentar la nueva imagen de nuestra colección de Vinos Vors y Rare (vinos con una vejez superior a los 30 años), tesoros de producción muy limitada y algunos con más de 200 años de historia. Un conjunto de 10 vinos que van desde los más secos, Palo Cortado Capuchino o Amontillado 51 Primera, a los Medium con BC 200 al frente, o los dulces como Pedro Ximénez y Venerable.

¿Cómo explicaría a los no expertos el sistema de criaderas y soleras?

Es un sistema dinámico de envejecimiento, diferente al de los vinos tintos que son de añada y todo el mundo conoce, este sistema permite que los vinos que evolucionan en barricas (botas) de roble americano vayan combinándose unos con otros, de jóvenes a viejos, poco a poco, a través de los años, las décadas y hasta los siglos; hay botas que no están vacías desde 1790. El objetivo final es ofrecer al consumidor un vino con unas características de calidad alta y homogénea a lo largo de los años. La mejor manera de entenderlo es visitar una bodega, sin duda alguna.

¿Por qué merece la pena visitar una de sus bodegas?

En primer lugar por el entorno extraordinario donde nos encontramos: la Bahía de Cádiz, recientemente prescrito por The New York Times o Lonely Planet como uno de los destinos que debes conocer en 2020. Por supuesto también por méritos propios. Además de la Bodega de Vinos Viejos, tenemos una exhibición dedicada a la historia de la compañía llamada Toro Gallery, donde nuestra valla de carreteras es la protagonista. Más de 2.000 metros cuadrados donde conocer su historia, vinculaciones con el mundo del arte. Un lujazo de sala para el disfrute de los visitantes. También podrán conocer cómo se elabora el brandy y cuáles son sus secretos mejor guardados. Además, contamos con un restaurante donde se come de maravilla.

¿El vino de Jerez está de moda en EEUU y UK, pero diría que también lo está en España?

El vino de Jerez está de moda pero aún nos queda mucho trabajo por hacer para conseguir atraer la atención de diferentes perfiles de consumidores que hasta ahora no habían catado nuestras joyas. Yo no hablaría tanto de una moda por países, sino de que el vino de Jerez se ha ganado el reconocimiento de la alta hostelería y es esto lo que nos ayuda a dar a conocer nuestros productos ya sea vinos o brandys. En este sentido, nosotros organizamos concursos de coctelería que han comenzado a celebrarse primero a nivel internacional y ahora están comenzando su andadura en nuestro territorio. Lo importante es poder formar a los profesionales y eso ayuda a trasladar el mensaje.

¿El vino de Jerez marida con todo? ¿Hay que desterrar la idea de que solo sirven como aperitivo?

El vino de Jerez es un todoterreno. Es un perfecto compañero para cualquier ocasión. Tenemos diferentes tipos: Fino, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso secos, medios y dulces, además de Pedro Ximénez las combinaciones son infinitas y el éxito asegurado. Mar, montaña, campiña o huerta, no se le resiste ningún territorio. Recuerden: siempre con moderación.

¿Cómo afrontan un posible 'Brexit'?

La incertidumbre no es buena para los negocios y, pese a que este asunto lleva mucho tiempo encima de la mesa, todavía no tenemos claro cómo nos va a afectar con lo cual tendremos que ser pacientes, ya que cualquier escenario parece posible. Como todos los negocios necesitamos estabilidad política para poder desarrollar nuestras actividades comerciales y atender nuestros compromisos con los clientes. Tenemos planes de contingencia, pero por el momento toca esperar y, si me permites la broma, mejor esperar con una copa de Oloroso.