En las oficinas de 'Best of you', una de las agencias de representación deportiva más insólita del sector

Daniel Entrialgo Madrid

"Siempre digo que ésta es una oficina de autor", afirma Óscar Ribot, CEO de la agencia de representación deportiva Best of You. "Cuando nos trasladamos aquí, a la planta 24 del edificio Torre Europa, estaban ubicados en este mismo espacio los servicios jurídicos de KPMG", explica. "Nos dijeron que, al irse ellos, podríamos quedarnos con todo. La distribución de los despachos ya estaban hecha, así que suponía un gran ahorro de costes. Pero nosotros queríamos una oficina transparente, diáfana, abierta y moderna, al estilo de nuestra empresa. Creo que fue un acierto rehacerla desde cero. Recibimos a mucha gente aquí y todos salen encantados con su diseño, una base sólida para un proyecto muy joven de apenas seis años".

Best of You nació en el año 2012. Óscar Ribot se incorporó poco después, primero como empleado y luego como socio. Fue entonces, cuando decidió darle un giro total a su filosofía. "El nuestro es un modelo de representación estilo americano", asegura. "Ofrecemos a nuestros jugadores un servicio completo de 360 grados. Desde marketing, comunicación o redes sociales hasta asesoría fiscal y legal, gestión patrimonial, departamento médico o logística. El jugador solo debe estar centrado en jugar al fútbol. Hoy en día es muy importante también cuidar la imagen del deportista que se proyecta fuera del terreno de juego, es decir, su vida pública. Y eso es lo que ofrecemos, un todo".

Llevan ya cuatro años disfrutando de estas nuevas oficinas, con unos cuarenta empleados directos, aunque la cifra asciende a más de cien, dentro de la planta 24, si añadimos a la suma la unión estratégica que Best of You mantiene con la agencia de márketing HMG. El presidente de esta última es Yago Arbeloa (hermano del exfutbolista del Real Madrid Álvaro Arbeloa), con quien Ribot mantiene una gran relación personal. "Entendí que Best of You debía apoyarse en un departamento de márketing muy sólido", explica. "Ellos poseen un know how consolidado, un conocimiento del negocio que a nosotros nos hubiera costado desarrollar por nuestra cuenta mucho tiempo. Es una unión estratégica, un departamento colateral, y nos complementamos mutuamente. Nos ha venido muy bien a ambos compartir el mismo espacio. Como curiosidad te diré que cuando reciben a los clientes de sus grandes cuentas lo que más le sorprende y agrada es el ambiente futbolero que aquí se respira. La fuerza del fútbol es global".

"Casemiro es nuestro Cristiano Ronaldo", afirma rotundo Ribot. "Empezó muy joven con nosotros, cuando no éramos lo que somos ahora. Cualquier agente quisiera tener a una estrella del Real Madrid, pero él nos ha sido fiel y eso yo no puedo olvidarlo. Se ha convertido en nuestro referente".

Antes, Best of You estaba en Cuzco y HMG en Cibeles, pero Óscar Ribot insistió en mudarse juntos a esta nueva ubicación. "Para nosotros, una empresa que se mueve en el universo del deporte, era importante estar en una zona representativa. Al lado del Bernabéu, con el Wanda Metropolitano en diagonal, en la zona financiera de Madrid, con estas vistas únicas que ofrece un edificio tan icónico como es Torre Europa. Si le pedimos a nuestros futbolistas que den una buena imagen al exterior, nosotros debemos ser los primeros en dar ese ejemplo".

"Casemiro es nuestro Cristiano Ronaldo", afirma rotundo Ribot. "Empezó muy joven con nosotros, cuando no éramos lo que somos ahora. Cualquier agente quisiera tener a una estrella del Real Madrid, pero él nos ha sido fiel y eso yo no puedo olvidarlo. Se ha convertido en nuestro referente". El concepto de familia es muy importante para Best of You, como él mismo explica. "Confiamos mucho en la gente joven, nuestra directora de marketing apenas tiene 25 años. Nuestro motor es la ilusión. Hacer bien las cosas y disfrutar del camino. No quiero crecer demasiado y perder esa sensación". Sin embargo, gracias a su socio Pedro Granero, que ha vivido 15 años en China, han abierto una división en Asia -"un mercado muy potente, con muchas operaciones", admite- y ya son una realidad Best of You Brasil y Best of You Colombia.

"Las firmas de lujo entienden que en el deporte profesional hay un nicho de negocio importante y que pueden poner un pie dentro a través de una agencia de representación como la nuestra"

Otra de las patas curiosas de esta agencia es la gestión del club de fútbol Marbella, que actualmente milita en la 2ª B. "Lo ha adquirido un capital chino a través de esta casa y lo llevamos nosotros", comenta. "Nos queda mucho por mejorar y crecer, pero con un punto de paciencia intentaremos subir de categoría". También disponen de diversos acuerdos de cooperación con distintas marcas comerciales de alto nivel. "Las firmas de lujo entienden que en el deporte profesional hay un nicho de negocio importante y que pueden poner un pie dentro a través de una agencia de representación como la nuestra. Les servimos como puerta de entrada a la parte más cool del deporte". Entre estas compañías destacan algunas como Dom Pérignon, Audermars Piguet, Adidas, Joselito, Nordic Life o Maserati. "Son marcas de nivel top. Ellos quieren estar en el mundo del fútbol y a nosotros nos viene bien a nivel de imagen".

Le preguntamos por su día a día. ¿Cómo es la agenda de un agente de representación deportiva? "El móvil está encendido las 24 horas al día", nos confiesa. "Las únicas horas que no estoy en la oficina es el tiempo que reservo para mi familia, que es poco, la verdad. Éste es un trabajo diferente al resto ya que, por las características del fútbol, los fines de semana y los meses de verano es cuando más suena el teléfono, justo cuando la mayoría de la gente descansa. Te diré que yo me casé el pasado mes de junio y aún no he podido irme de luna de miel. Por eso la familia tiene que apoyarte, obvio. Esto consiste en empezar muy pronto y acabar muy tarde. Hay que estar pendiente del jugador todo el día. Cualquier problema pequeño o grande que pueda surgir hay que estar con él, sean las tres o las cuatro de la madrugada cuando te llame, da igual. Es importante que ellos sientan que hay un ejército de profesionales detrás cuidándoles. Tengo la agenda repleta de reuniones. Mi despacho parece la T4 de la cantidad de gente que entra y sale cada día. Es un oficio muy dinámico, repleto de movimiento, pero apasionante".

Óscar Ribot no quiere despedirse sin hablarnos antes de la cena solidaria anual que Best of You organiza junto al futbolista Esteban Granero para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. "La responsabilidad social corporativa es importante para nosotros", comenta. "Nos volcamos con la Cena Pirata, a pesar de que es complicado de organizar. No ganamos con ello nada más que algo fundamental. Ayudar a los demás"