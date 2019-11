Un debate de estilo: Abascal se 'disfraza' de ejecutivo madrileño y Pablo Iglesias fracasa con su corbata

Yago Gantes Madrid

Desde que no hay debates cara a cara, encontrar un firme ganador de contiendas a cinco es tarea enjundiosa. Y lo de ayer, lo confirmó: el único debate de las elecciones del 10 N se convirtió en un 'todos contra todos'. Una batalla dialéctica a diestro y siniestro que salvó a Sánchez del linchamiento verbal y de perder el debate. Sin embargo, atendido a la imagen de los políticos, la indumentaria de Santiago Abascal, la gran incógnita de este debate, fue la clara vencedora. El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno se decantó por el 'uniforme' del empresariado español: americana azul marino, camisa azul claro, pantalón gris marengo y zapatos marrones. Un acierto, no obstante, en el que no faltaron los errores.

El mocasín castellano no es la única norma de moda no escrita del empresario español, sobre todo madrileño. Existen otras tendencias que marcan estilo entre los ejecutivos más allá del traje. Es el caso de la americana azul marino, pantalón gris marengo y zapato marrón. Una combinación, que permite camisa blanca o azul, que garantiza un resultado elegante y de mayor personalidad. Una alternativa al tradicional traje, más casual pero sofisticada, que además permite jugar con complementos o diferentes paletas de colores.

Este acertado estilismo fue el elegido por Santiago Abascal para el debate. Una elección que se aleja del resto de apariciones televisivas del candidato, pues suele ir vestido con tonos más claros y un aire más campechano. O, incluso, con riguroso traje, como el día de conformación de las cortes de la pasada legislatura. Sin embargo, le ha permitido marcar la diferencia en el debate y facilitar la victoria que varias encuestan pronostican.

El reto de Vox en estas elecciones es parecer menos de lo que es, dar menos miedo, blanquearse. Y con este estilismo ha conseguido ponerse ante el espejo de muchos empresarios o ejecutivos que quizá tenían a Ciudadanos como referencia de voto y con el Partido Popular en la recamara. Es decir, Vox ya no quiere ser un partido de 'fachas', busca pescar más allá. Y las encuestas, por el momento, le dicen que va en buen camino.

Sin embargo, los errores de estilo cometidos por Abascal pueden hacer pensar que lo que vestía el candidato a la presidencia del Gobierno era un disfraz de moderado. Los puños de la camisa brillaron por su ausencia, la estrecha americana debió gillotinarle la sisa y la camisa a botón quitao estaba muy desbocada. Fallos que hacen pensar que no se sentía tan cómodo con el outfit.

No obstante, y más allá del detalle de estilo, el presidente de Vox fue eficaz y contundente. Una firmeza que contrastó con el carácter chiripitifláutico del líder de Ciudadanos. Aquí, de nuevo, las encuestas pueden tener la culpa.

Pablo Iglesias

La otra sorpresa de la noche fue la corbata de Pablo Iglesias. Una elegante novedad que fraguó desde el momento en que la eligió. Ni la estrechez, ni el color negro, ni el nudo de la corbata hicieron que el candidato de Unidas Podemos se viera más adecuado. Un retroceso, sin duda, pues el suéter de la marca 198 que llevó en el debate de las elecciones de 28A sí permitió que viéramos a un Iglesias más elegante.

El resto de candidatos

Albert Rivera, y sus adoquines, Pablo Casado, y su barba marianista, y Pedro Sánchez, y su mirada al atril, se abonaron sin dudarlo al traje. Una elección siempre acertada que evita el análisis. Únicamente aconsejar al presidente del Gobierno en funciones, y a todo hombre que pueda estar leyendo, que abandone la corbata estrecha.