¿Se montaría en un avión eléctrico? El primer vuelo será realidad este año

En el sector de la aviación hay, actualmente, dos luchas encarnizadas y divergentes. La primera de ella es la conseguir la vuelta de la aviación supersónica, contienda que está protagonizada por las compañías Boom Technology, Aerion Corporation y Lockheed Martin. Y la segunda es posicionar la aviación eléctrica como una realidad. Reto en la que la empresa israelí Eviation Aircraft lleva la delantera: ya ha anunciado sus primeros clientes y realizará los primeros vuelos a finales de año.

Eviation Aircraft anunció esta temporada el primer cliente comercial de su avión Alice totalmente eléctrico, Cape Air. Con una flota de 92 aviones de nueve plazas, Cape Air es una de las aerolíneas regionales más grandes de los EE. UU. Y tiene una opción de compra de dos dígitos para Alice.

Actualmente, los viajes regionales en los Estados Unidos están en aumento, con un aumento en los consumidores que vuelan distancias cortas entre 50 y 650 millas. Este segmento en crecimiento ofrece el escenario ideal para el el avión totalmente eléctrico de Eviation, que tiene como objetivo reducir el costo del viaje al hacer que las comunicaciones de media milla sean más baratos, rápidos y limpios.

Primer vuelo a finales de año

Eviation está planeando un primer vuelo a finales de este año en EE.UU. y espera que llegue la certificación aproximadamente en 2021. Eviation sostiene que su avión tiene sentido desde el punto de vista económico: los costos de funcionamiento del Alice serán de alrededor de 200 dólares por hora de vuelo, en comparación con 1.000 para un turbohélice. El Alice será más lento que algunas aeronaves convencionales, con una velocidad de crucero de 240 nudos (440 kilómetros por hora), la mitad de los aviones comerciales modernos, pero no muy lejos de algunos modelos de turbohélices.

El sector de la aviación eléctrica

Zunum Aero, respaldada por Boeing Co. y JetBlue, tiene como objetivo llevar al mercado un modelo híbrido eléctrico para 2022, mientras que MagniX Technologies Pty está desarrollando un sistema de propulsión para un avión completamente eléctrico con una fecha similar en mente. En septiembre, anunció una prueba en tierra exitosa de un motor de 350 caballos de fuerza conectado a la sección de la nariz de un equipo de pruebas Cessna.

Joby Aviation Inc. está apuntando a algo más pequeño en el mercado de los taxis aéreos, con un avión que transportaría a cuatro pasajeros, viajaría 220 kilómetros y volaría a unos pocos miles de pies. A diferencia del Alice, no sería presurizado. Uber Technologies Inc. ha dicho que también está trabajando en un taxi volador como una extensión de su producto para compartir viajes que despegaría y aterrizaría verticalmente y llegaría al mercado en 2023.

En el otro extremo de la escala, Easyjet Plc se ha asociado con Wright Electric, de EE.UU., para desarrollar un avión de pasajeros alimentado por batería de tamaño completo, en el transcurso de una década, para vuelos de menos de dos horas, lo suficiente para conectar Londres con París o Ámsterdam.

Siemens AG, Airbus SE y Rolls-Royce Holdings Plc están trabajando en un sistema de propulsión híbrido-eléctrico, el E-Fan X, que también podría impulsar un avión relativamente grande. Roland Berger predice que el primer avión de pasajeros híbrido con capacidad para 50 pasajeros entrará en servicio de pago antes de 2032.