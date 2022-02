'Juego de Tronos', Lorca por Carmelo Gómez, Festival de la Luz, zarzuela, la película Globo de Oro...

Este fin de semana la oferta de ocio viene, como siempre, muy variada, aunque nuestra principal apuesta, un parque temático de 'Game of Thrones', nos lleve hasta Irlanda del Norte.

Dragones con madres princesas, guardianes del Muro, enanos... vuelve el universo de 'Game of Thrones'.

'Juego de tronos' se convierte en parque temático

La noticia más esperada por los fans de la serie 'Juego de tronos' se ha hecho realidad: Game of Thrones Studio Tour acaba de abrir sus puertas. Es mucho más que una visita guiada por unos estudios de rodaje, es un auténtico parque temático que brinda la posibilidad de revivir una historia, unos escenarios y unos personajes que han acompañado a una auténtica legión de seguidores a lo largo de casi una década. Está en los estudios Linen Mill, en Banbridge (Irlanda del Norte), asociados ahora con Themes Entertainment, la división de entretenimiento de Warner Bros.

Los estudios, ubicados a las afueras de Belfast, ya se habían convertido en lugar de peregrinación para los seguidores de la serie, como muchos otros escenarios de rodaje por todo el mundo, incluida España. Y no ha hecho falta recrear el universo de ficción creado por George R.R. Martin, y adaptado para la televisión por HBO. El 75 por ciento de la serie se rodó en Irlanda del Norte y un tercio, en los estudios Linen Mill. Allí están los sets de rodaje originales de buena parte de las escenas en interiores, y algunos exteriores, lo que supone una auténtica experiencia inmersiva para los seguidores de la serie. (Ver más...)

'Natura Morta' (1939), Giorgio Morandi.

Los bodegones de Morandi se exponen en La Pedrera

Con la sencillez hipnótica de sus naturalezas muertas, Giorgio Morandi creo un lenguaje propio que convirtió al italiano en uno de los artistas más relevantes e inclasificables del siglo XX. Organizada de forma conjunta con la Fundación Mapfre, y tras pasar por su sede en Madrid, la exposición 'Morandi. Resonancia infinita' se exhibe ahora en Barcelona, en la sala de exposiciones de La Pedrera, hasta el próximo 22 de mayo. La muestra reúne una cuidada y significativa selección de pinturas, dibujos y grabados procedentes de diversos museos y colecciones particulares de Europa, entre ellas, algunos de sus bodegones más representativos, llenos de luz, espacio, volumen y poesía, resultado de una búsqueda constante de la esencia de la pintura.

'Entre Sevilla y Triana'. Foto: Javier del Real / Teatro de la Zarzuela.

El Teatro de la Zarzuela estrena la "joya olvidada" de Sorozábal

El Teatro de la Zarzuela ha rescatado 'Entre Sevilla y Triana', un sainete lírico de Pablo Sorozábal que ha permanecido perdido durante décadas, tras pasar por los escenarios del Teatro de la Maestranza de Sevilla y del Campoamor de Oviedo. Se llegó a estrenar en 1950, en el Teatro Price de Madrid, pero han tenido que pasar más de 70 años para volver a los escenarios. Puede que tenga algo que ver la audacia de su temática: una madre soltera que se reivindica contra viento y marea en pleno franquismo.

Con dirección musical de Guillermo García Calvo y Curro Carreras en la dirección de escena, esta joya del maestro Sorozábal, que constituye una auténtica rareza dentro de su repertorio, se representa en el teatro madrileño hasta el 6 de febrero.

Carmelo Gómez recita a Lorca. Foto: Sergio Parra.

Un nuevo Lorca en la piel de Carmelo Gómez

El 5 de febrero llega al Teatro Bellas Artes de Madrid 'A vueltas con Lorca', una fiesta poética de la mano del actor Carmelo Gómez, que ha llevado la voz del poeta y dramaturgo por teatros, pueblos y plazas de toda España en los últimos tres años. Es más que teatro. Es una invitación a dejarse llevar por las palabras del escritor. Y a quererlo.

Carmelo Gómez baila en verso y prosa sobre el filo de la obra del escritor enlazado al piano de Mikhail Studyonov, su única compañía sobre el escenario. Y así, entre vals y vals, discurre un bellísimo montaje en el que el actor repasa buena parte de la obra de Lorca, siempre transitando entre el amor –la vida– y la muerte. Representaciones hasta el 26 de febrero.

El Museu del Diseny, uno de los puntos clave de Llum BCN.

Poblenou brilla con el Festival de la Luz

Del 4 al 6 de febrero la ciudad de Barcelona se convierte en un museo vivo muy especial. Y especialmente Poblenou –sus calles, plazas, fachadas y otros espacios– con el Museu del Disseny como epicentro¬¬, que vuelve a brillar con el festival de la luz, Llum BCN, que convoca como cada año a los creadores internacionales más brillantes de las artes lumínicas. El barrio se convierte por unos días en un espectáculo de luz y movimiento y en laboratorio urbano que marcará las futuras tendencias en el mundo del arte, el diseño, la iluminación urbana y la participación ciudadana.

La edición de este año incluye 13 instalaciones artísticas y 16 instalaciones realizadas por los centros educativos de la ciudad, con una gran variedad de disciplinas.

'Drive my car': tras el Globo de Oro, a por el Oscar.

'Drive my car', la película asiática de turno que está en boca de todos

No hay duda de que el cine asiático está de moda. Tras el triunfo de la coreana 'Parásitos' en los Oscar 2020, es el turno ahora de una producción japonesa, 'Drive my car', el de ocupar buena parte de la actualidad cinematográfica.

'Drive my car', dirigida por Ry?suke Hamaguchi, y que ya ganó el denostado Globo de Oro a la mejor película en habla no inglesa, es una especie de 'Driving Miss Daisy', pero mucho más profunda. Un autor teatral, que acaba de perder a su mujer, realiza un largo viaje hasta Hiroshima para dirigir una nueva obra. En el camino, se establece una relación muy especial con su chófer, una chica joven muy reservada. Por supuesto, 'Drive my car' opta también a los Oscar.