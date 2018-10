"El SII es una medida cara y absolutamente desproporcionada. Siempre he mantenido que tiene difícil encaje en el Derecho de la UE"

Xavier Gil Pecharromán Madrid

Fernando Matesanz, fundador y director de la firma Spanish VAT Services Asesores, ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva de la International VAT Association. Considerado uno de los mejores asesores fiscales de Europa, su fuerte es el IVA.

Bruselas está dispuesta a recuperar con urgencia su propuesta de IVA definitivo ¿qué está impidiendo su aprobación?

El principal obstáculo es que supone la cesión de la facultad de recaudación entre los Estados miembros, algo a lo que siempre se han opuesto la mayoría de Gobiernos comunitarios. Pongamos un ejemplo del funcionamiento del sistema propuesto: Un vendedor español que entrega sus bienes a su cliente, una empresa establecida en Dinamarca, deberá repercutir IVA al tipo impositivo del 25 por ciento e ingresar el mismo a la Administración española, a través de un sistema de ventanilla única, quien se encargará de remitir ese IVA a la Administración danesa.

Esta medida provocaría una situación un tanto paradójica: una serie de Estados miembros, con una tradición importante de comercio internacional de bienes, como por ejemplo Holanda o Alemania, tendrían una potestad recaudatoria mucho más elevada que otros Estados miembros con una economía más orientada al sector servicios, por ejemplo, Luxemburgo y, en general, otros países más pequeños. Los segundos estarían siempre a la espera de que los primeros les pagasen lo recaudado en su nombre. La principal ventaja sería que se pretende facilitar un sistema de ventanilla única para que las empresas puedan ingresar en su país de residencia el IVA adeudado en los diferentes estados sin necesidad de tener que relacionarse con las Administraciones tributarias de todos aquellos países en los que operan. Se pretende que entre en vigor en julio del año 2022. No creo que la fecha sea realista y es probable que la idea sea descartada por completo.

¿A quién favorece la ventanilla única del IVA de la UE?

La ventanilla única favorece principalmente a las sociedades, puesto que la utilizarán como un único punto de contacto desde el que relacionarse con todas las Administraciones tributarias comunitarias.

El Parlamento Europeo ha aprobado, sin entidad legislativa, una propuesta de IVA que establece un tipo máximo del 25%. ¿Veremos este límite al final?

Todo parece indicar que sí lo veremos. Los tipos del IVA aplicables en los diferentes Estados de la Unión Europea son de lo más dispares. Luxemburgo aplica un tipo general del 17 por ciento mientras que en Hungría es del 27 por ciento, lo que parece excesivo. Se hace, por tanto, necesario fijar un tipo máximo del IVA. El 25 por ciento es ya lo suficientemente elevado. El cambio propuesto no sólo pretende que haya un tipo máximo del 25 por ciento, también fija un tipo general mínimo del 15 por ciento. Además, los Estados miembros podrán establecer dos tipos reducidos distintos comprendidos entre el 5 por ciento y el tipo normal elegido, una exención del IVA, es decir, un tipo del IVA del 0 por ciento y un tipo reducido comprendido entre el 0 por ciento y los tipos reducidos. Podrá haber hasta cinco tipos de IVA distintos en cada país. El mensaje de las instituciones europeas siempre ha sido el de que debemos caminar hacia una armonización en materia fiscal. Cuesta entender el motivo de esta medida, ya que va en la dirección contraria.

¿Qué balance se puede hacer del SII? ¿Y de las modificaciones introducidas?

Muy negativo. Se trata de una medida cara y absolutamente desproporcionada. Siempre he mantenido que tiene dudosa cabida en el Derecho Comunitario. Los Estados miembros de la UE tienen potestad para imponer a sus contribuyentes determinadas obligaciones que aseguren una correcta recaudación del IVA. Sin embargo, dichas obligaciones deben respetar siempre el principio de proporcionalidad. Estas medidas tan excesivas sólo tienen justificación cuando el importe de IVA no recaudado por la Administración, el conocido como VAT Gap, es elevado. Atendiendo a las cifras oficiales, España no se encuentra entre los países que menos recaudan. Por lo tanto, la medida parece no tener sentido.

La Administración está utilizando el SII para denegar de forma masiva el derecho a la deducción del IVA soportado por las empresas en el desarrollo de su actividad. Esto es contrario al principio de neutralidad, que es el pilar que sostiene el correcto funcionamiento del IVA. Compañías que nunca han visto cuestionado su legítimo derecho a deducirse el IVA que sus proveedores les han repercutido están viendo ahora cómo este derecho se retrasa, en el mejor de los casos, o se deniega, en los casos más extremos. Si me pregunta si España recauda más IVA por esta medida, la respuesta es sí, pero a costa de denegar el derecho a la deducción del IVA soportado por las empresas. Algo que no se puede aceptar. El mensaje oficial es que se trata de un sistema beneficioso para el contribuyente, pero la realidad es que, si nos olvidamos de las compañías obligadas por el SII a las que no ha quedado más remedio que cumplir, poco más de 200 empresas se han acogido al sistema de forma voluntaria. Una cifra insignificante para un país del tamaño de España.

Parece que el IVA de caja no termina de cuajar. ¿Es necesaria una modificación?

Adelantar el IVA de las facturas no cobradas es un grandísimo problema para las empresas, que ven como su tesorería es sometida a unas tensiones que, en algunos casos, no llegan superar. Esto ha sido especialmente duro en los años de la gran crisis. La situación se torna más grave cuando el principal moroso de las empresas es la propia Administración. Por todo esto, el criterio de caja, que consiste en no tener que ingresar el IVA a la Agencia Tributaria hasta que la factura haya sido pagada por el cliente, era una medida demandada a gritos por las pequeñas empresas y trabajadores autónomos. Creo que es difícil encontrar un fracaso mayor en materia fiscal, al menos en el ámbito del IVA, que la puesta en marcha de este régimen especial. El sistema está mal concebido desde el principio.

Las microempresas declararán en su país de establecimiento operaciones en el exterior. ¿Puede ser interesante o será más atractivo tributar en el lugar de consumo?

La modificación se refiere a las empresas involucradas en las ventas de bienes y servicios a clientes particulares a través de Internet. A partir del próximo 1 de enero de 2019, se establece un umbral de ventas de 10.000 euros que, de no ser superado, permitirá a los proveedores servicios digitales repercutir el IVA propio del Estado donde se encuentren establecidos. Esto va a suponer un alivio para las microempresas que se veían obligadas a aplicar tipos del IVA y normativas de facturación de muchos países distintos, lo que les creaba una gran inseguridad.

Si el umbral de 10.000 euros es superado, el ingreso del IVA deberá hacerse aplicando el tipo vigente en cada uno de los países donde se encuentren sus clientes. Esto se puede hacer mediante un sistema de ventanilla única. Esta medida se extenderá, a partir del 1 de enero de 2021, a las ventas de bienes online. Se podrá, además, optar por aplicar el IVA del país de destino desde un principio. Esto será beneficioso cuando el IVA aplicable en el país de llegada es menor que el vigente en el país de origen. Los precios que suelen ofrecerse en Internet son IVA incluido por lo que cuanto más bajo sea el IVA que grave la venta, mayor será el beneficio para el vendedor.

El Gobierno negocia la rebaja de algunos tipos y la UE apuesta por bajar el de las publicaciones digitales. Sin embargo, el FMI vuelve a recomendar subir el IVA. ¿Mucha política para un impuesto que debería ser neutral?

El IVA es neutral sólo para sus sujetos pasivos. Es decir, para las empresas que pueden desgravarse el IVA que pagan a sus proveedores. El IVA nunca es neutral para los consumidores finales. Una subida o bajada del IVA tiene un impacto directo en el bolsillo del ciudadano.

Creo que es correcto gravar con los tipos reducidos aquellos productos de primera necesidad siempre que la Directiva Comunitaria que rige el funcionamiento del IVA lo permita. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado de nuevo a España ampliar la base del IVA e incrementar los impuestos especiales y medioambientales como una medida para lograr un ajuste fiscal "fundamental" para la reducción del déficit y la deuda pública. Creo que las propuestas del FMI se sitúan muy lejos de la realidad cotidiana de los países. Hay fórmulas alternativas para reducir deuda. Subir los impuestos siempre es la opción más fácil. Se debe empezar por reducir gasto No veo necesario ampliar la base imponible del IVA ni incrementar los Impuestos Especiales. La presión fiscal es ya lo suficientemente elevada. Si se sigue incrementando, se corre el riesgo de que el consumo se estanque. En relación con nuevos impuestos medioambientales, creo que van a ser inevitables. Estamos en una época de gran sensibilidad en este sentido y veremos cómo crecen este tipo de impuestos en los próximos años.