El encarecimiento del petróleo podría potenciar el mercado inmobiliario de Londres

El aumento del precio del crudo podría impulsar el mercado inmobiliario de las oficinas de primer nivel de Londres. Así lo indica una nota elaborada por el grupo de análisis liderado por Bart Tysens y enviada este lunes a los clientes de Morgan Stanley, según ha informado CNBC. El texto señala que, históricamente, los fondos soberanos de Oriente Medio han comprado edificios emblemáticos en el centro de la capital británica después de un incremento sostenido en los precios del petróleo.

Según el análisis, ello se debe a que este tipo de mercado inmobiliario es usado como reserva de valor para las fortunas de las materias primas, "por lo que se entiende que un precio más caro del petróleo debería potenciar la demanda del mercado inmobiliario prime". Semejante movimiento se produciría tras una subida del 30% en los precios del barril de Brent y de WTI, desde los 70 dólares hasta superar los 90 dólares. De hecho, el precio del barril de Brent alcanzó, este mismo lunes, los 95 dólares, el máximo de los últimos 10 meses.

La razón de este aumento se encuentra, entre otras cuestiones, en el recorte voluntario de la producción de oro negro llevado a cabo por los países miembros de la OPEP+ el pasado mes de abril. De los ocho países que más recortaron, encontramos cuatro que son miembros del Consejo de Cooperación del Golfo: Arabia Saudí (líder, anunció una disminución de 500.000 barriles diarios), Emiratos Árabes Unidos (144.000), Kuwait (128.000) y Omán (40.000).

Este dato es relevante porque, según un informe de Bank of London and The Middle East publicado este verano, se espera que el Consejo de Cooperación del Golfo invierta 3.100 millones de dólares en el sector inmobiliario británico en 2024. Siguiendo la línea del análisis de Morgan Stanley, el BLME apunta a que las inversiones incluirían edificios concebidos como 'trophy assets'.

Por otro lado, la entidad financiera estadounidense recuerda en su nota que, en el pasado se detectaron fuertes precios en los Grupos de Inversión de Activos Inmobiliarios de Londres, precisamente después de importantes aumentos del precio del petróleo. En este sentido, los analistas de Morgan Stanley han realizado valoraciones de "sobrepeso" de dos firmas inmobiliarias británicas: según estas evaluaciones, las acciones de Derwent London aumentarían un 45% en 12 meses mientras que las acciones de Great Portland Estates se elevarían un 33% en el mismo periodo.

En definitiva, serían buenas noticias para un mercado que fue golpeado severamente durante la pandemia. En agosto de 2022, Bloomberg publicó un artículo en el que, basándose en datos de CoStar, señaló que el porcentaje de oficinas vacías en la capital británica había aumentado más de un 50% desde el último tramo de 2019, lo cual redujo su valor en un 25%. Hacía más de una década que no había tantas oficinas vacías en Londres.