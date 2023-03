La educación, clave para el impulso de la economía circular

La apuesta por la economía circular se hace cada vez más visible en las estrategias de las grandes empresas. El reciclaje de materias primas y el ecodiseño, así como la agilización de trámites administrativos y la formación, son algunos de los elementos fundamentales a la hora de impulsar un nuevo modelo productivo más sostenible.

Así lo han asegurado los expertos en sostenibilidad y gestión medioambiental durante el observatorio 'Modelos productivos más sostenibles gracias a la economía circular', organizado por elEconomista.es en colaboración con Cepsa.

Durante el encuentro, los expertos pusieron de relieve la importancia de la sostenibilidad y la circularidad en las cadenas de producción.

"La economía circular será una palanca fundamental para la transición energética", explicó la directora corporativa de Seguridad, Protección Ambiental y Calidad de Cepsa, Mar Perrote. La compañía tiene grandes compromisos a la hora de impulsar la circularidad de los residuos y materias primas en sus procesos productivos.

"Para 2030, aumentaremos en un 50% la circularidad de nuestros residuos operacionales para minimizar, reciclar y reutilizar 8.000 toneladas al año en nuestros grandes centros industriales en Andalucía. Además, también para 2030, hasta el 15% de todas nuestras materias primas tendrá un origen renovable y circular. Lo que equivale a 2,8 millones de toneladas", subrayó Perrote.

En la misma línea, el fabricante de materiales de construcción Saint-Gobain Weber trabaja ya con el objetivo de reducir en un 30% el uso de las materias virgen para el año 2030, así como la reducción del 80% de la generación de residuos no valorizables.

El coordinador de Prevención de Riesgos Industriales y Sostenibilidad de Saint-Gobain Weber, Jaime de Luis, anunció durante el observatorio la creación de un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) denominado "Envalora" que ya cuenta con la colaboración de más de 240 empresas, entre ellas Cepsa, de diferentes sectores para fomentar nuevos modelos de producción circulares.

"Es un proyecto ambicioso que, además de cumplir con las obligaciones del nuevo Real Decreto de envases 1055/2022, nos va a ayudar a recuperar y a reciclar a muchísimos envases del mercado que a día de hoy acaban en un vertedero", afirmó y añadió que las administraciones públicas "deberían apoyar la creación de más proyectos así y facilitar más la localidad de la gestión de residuos, es decir, allá en los lugares donde se producen, se puedan llegar a gestionar este tipo de residuos".

Según de Luis, los envases que se generan después del uso de los productos que la compañía pone en el mercado acaban geográficamente dispersos, lo cual dificulta su retirada y posterior gestión y, por eso, es necesario la creación de más iniciativas como esta.

Falta de claridad y agilidad

Durante el observatorio, los expertos pusieron el foco en la colaboración público-privada y la falta de claridad por parte de las administraciones a la hora de implementar la economía circular en la cadena de producción.

"Para nosotros es importantísimo que la administración aporte claridad, agilidad y, sobre todo, una actitud posibilista", argumentó Perrote.

También, desde la entidad Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados (Signus) reclamaron una colaboración ágil con las administraciones para que los proyectos de las empresas puedan salir adelante.

"En España innovamos mucho y hay bastante colaboración, pero hay proyectos que no son viables económicamente porque dependen de inversiones de la administración pública. No nos atrevemos a invertir si no está garantizada la compraventa de estos materiales", expuso la directora de Comunicación y Marketing de Signus, Isabel López-Rivadulla.

"Hoy por hoy, no es posible reutilizar el material de los neumáticos, por ejemplo. Para nosotros es importante la apuesta de la administración por el uso de estos materiales porque los principales usos dependen de la inversión pública", aseguró y puso como ejemplo a Andalucía, región en la que se ha hecho una fuerte apuesta por la economía circular para mitigar los efectos del cambio climático.

"La administración tiene que estar en contacto con los sectores. Ahora prácticamente todos los ámbitos de actividad son susceptibles de aplicar circularidad en ellos. Y nosotros tenemos que estar ahí cerca para ofrecer soluciones", aseguró la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López.

Un ejemplo a seguir

Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía han puesto en marcha una ley de economía circular autonómica que esperan aprobar en el parlamento a finales de marzo o a principios de abril. "Estamos en un momento en el que es sí o sí", explicó López.

"Esta ley se basa en la necesidad de que todos los sectores de la sociedad formen parte de este cambio de modelo. Necesitamos el concurso de las administraciones, la autonómica y la local en este caso, de nuestro tejido productivo, de nuestras empresas y del conjunto de la sociedad", afirmó.

Según la directora general, desde el gobierno autonómico están viendo "cuáles son los principales tipos de residuos y qué posibilidades hay de reutilización", así como las posibilidades de mejorar la gestión y de aumentar las inversiones públicas a nivel autonómico. "Aprobamos en el pleno una inversión aproximada de 447 millones de euros de dotación con la ley de economía circular", aseguró y añadió que "todas las administraciones tienen que hacer esa apuesta".

"Hay que perder el miedo y hacernos cargo de la situación en la que nos encontramos. Nos han cortado el gas, tenemos dependencia energética y tenemos que ser capaces de plantear otras soluciones", comentó López.

La entrada en vigor el año pasado de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular supuso en muchos aspectos un gran avance para lograr un modelo productivo más sostenible, según los expertos. Con ella, se establecen restricciones a determinados productos de plástico de un solo uso y promociona el ecodiseño de productos que sean eficientes y duraderos.

"Hay muchas cosas que hacer ya con el marco normativo que hay", subrayó López. "Hay que legislar, pero hay que facilitar y acompañar a cada uno de los sectores. No podemos empezar fiscalizando antes de que se haya movilizado este cambio de modelo", afirmó. "Las herramientas que ya tenemos hay que activarlas".

El ecodiseño y la tecnología

Desde el sector privado ya son conscientes de la importancia del ecodiseño y el papel que juegan las nuevas tecnologías en esta transformación. "Hay que aplicar criterios de economía circular en todo el ciclo de vida de los productos, incluyendo el diseño y la utilización de los mismos", destacó Perrote.

"Apostamos por el ecodiseño desde el origen, de manera que se evite, por ejemplo, el uso de aditivos que puedan comprometer el reciclado químico posterior. El reciclado químico permite obtener productos con calidad equivalente a materias primas vírgenes y es una excelente alternativa cuando no es posible el reciclado mecánico", subrayó.

En el sector de los neumáticos, el uso de productos reciclados se está introduciendo poco a poco. No obstante, los fabricantes del sector se están enfrentando a un reto complicado dado que la Comisión Europea está a punto de prohibir el uso de microplásticos como rellenos de campos de césped artificial.

"En torno al 50% del caucho reciclado se destina a relleno de campos de césped artificial y ahora mismo, por el tamaño de las partículas, se consideran microplásticos. Por tanto, vamos a tener que buscar nuevos usos para unos 77.000-80.000 toneladas de caucho reciclado", aseguró López-Rivadulla.

Desde la organización proponen el potencial uso en carreteras como una posible solución, pero "tiene que haber una apuesta mayor por parte de las administraciones por carreteras ya que el uso de caucho reciclado da unas prestaciones impresionantes y tiene una serie de ventajas", comentó.

La gran cantidad de residuos que se genera en España supone, según los expertos, el reto más grande para la economía circular hoy en día. Con la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el Gobierno central puso el foco en la prevención de generación de residuos, algo que es clave para el buen funcionamiento de una economía circular.

"Tenemos que evitar generar residuos desde el ecodiseño. Parece que con la economía circular vamos a solucionar todos los problemas, pero antes hay que evitar generar tantos residuos", aseguró López-Rivadulla.

Más educación y más concienciación

Para reducir los impactos ambientales de los productos y disminuir la cantidad de residuos que se genera en España, el coordinador de Prevención de Riesgos Industriales y Sostenibilidad de Saint-Gobain Weber, Jaime de Luis, argumentó que "a los consumidores hay que darles la oportunidad de que puedan valorar e identificar cuáles son los impactos ambientales de sus decisiones de compra para evitar generar tantos residuos".

Para lograrlo, la compañía ha puesto en marcha un análisis de ciclo de vida verificado por tercera parte de sus productos y así hace llegar a sus clientes información sobre el impacto de los productos y servicios que van a utilizar. Una herramienta todavía poco empleada en la industria, pero que, según los expertos, podría tener un efecto positivo en las tendencias de consumo.

Según de Luis, la concienciación de la ciudadanía y de las empresas es fundamental para aprovechar todas las ventajas que ofrecen la reutilización y el reciclaje. "Cuando coges una lata de cualquier producto y lo depositas en el lugar equivocado, muchas veces esto hace inservible la gestión", afirmó. "Tener una buena separación en origen es muy importante", comentó también Perrote.

Los expertos en gestión medioambiental también coincidieron en que hay una necesidad de cambiar la percepción que tiene la ciudadanía sobre el reciclaje.

"Siempre se asocia el reciclaje con algo de menor calidad que una materia prima y, en este sentido, es importante trasladar que los materiales que proceden de residuos son materiales de calidad y que cumplen los parámetros que son exigibles por parte de la industria", explicó López-Rivadulla.

El miedo y la incertidumbre que se produce muchas veces a la hora de introducir la circularidad en la cadena de producción de las empresas es otro reto al que hay que enfrentarse para cambiar de modelo. "El tema de usar materiales que no son nuevos no gusta mucho, pero hay que ser valientes y evolucionar", comentó López-Rivadulla.

Formación de profesionales

Aunque la sostenibilidad se puede aplicar casi a cualquier sector hoy en día, los expertos reclamaron durante el encuentro la ausencia de profesionales que sepan cómo implementar la circularidad y la sostenibilidad en la cadena de producción de las empresas.

La generación de nuevos perfiles de personas que sean "capaces de desarrollar todos estos retos que tenemos ahora mismo" será un elemento clave para el futuro de la economía circular, según Perrote.

"El desarrollo de nuevas tecnologías es clave en la transición hacia una economía circular. En Cepsa ya hemos colaborado en proyectos de innovación con universidades con excelentes resultados. Abogamos por un conjunto de soluciones que incluyan colaboraciones público-privadas y simbiosis industrial en multitud de sectores para cambiar nuestro modelo productivo hacia uno más sostenible y circular", concluyó Perrote.