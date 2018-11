China ordena detener los trabajos del equipo médico del científico que creó bebés modificados genéticamente

China pone fin al trabajo del equipo médico que colaboró Jiankui He, el científico que ha anunciado haber creado los primeros bebés genéticamente modificados. El viceministro de ciencia y tecnología Nanping Xu informó en la cadena de televisión estatal CCTV que ha ordenado una investigación para escalecer los hechos que ha calificado de "ilegales e inaceptables".

El lunes He anunció en un canal de Youtube que había conseguido el nacimiento de dos hermanas gemelas, Lulu y Nana, a las que había modificado genéticamente para evitar el virus del VIH. El científico aseguraba que había usado la técnica CRISPR-Cas9 para editar el gen CCR5 de los embriones antes de implantarlos en el útero de la madre.

Este gen produce una molécula que el virus del SIDA, el VIH, necesita para infectar las células. El objetivo de He, en sus propias palabras, era evitar que las niñas pudieran infectarse por este virus.

He presentó la noticia, de la que no ha aportado pruebas, tan solo un día después de su anuncio en un congreso de edición genética que se celebra en Hong Kong. Por el momento, no se conocen ni se han comprobado las pruebas del experimento que se supone que ha llevado a cabo con éxito el doctor Jiankui He.

Condena de la comunidad internacional

La universidad de Ciencia y Tecnología del Sur (Shenzen), a la que está adscrito He, ha retirado su apoyo al científico ya que consideran que este trabajo es "una violación grave de la ética y los estándares académicos".

La universidad, que ha abierto una investigación interna, informó que He está en excedencia desde febrero. Además, la comunidad internacional científica condena su experimento.

Ayer durante el congreso celebrado en Hong Kong, He apuntó que haya una segunda mujer embarazada, de este hecho también se desconocen todos los detalles.