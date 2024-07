Casi la mitad de los españoles se dirigieron a un servicio de Urgencias en el último año

Casi la mitad de los españoles, es decir, el 45% acudieron a un servicio de Urgencias en los últimos doce meses. En concreto, un 6,8% más que el ejercicio anterior, según el Barómetro Sanitario de 2024, elaborado por el Ministerio de Sanidad. El 40,5% se dirigió a un dispositivo de Atención Primaria, el 52,7% a las urgencias hospitalarias; y el 6,5% solicitó ayuda a los teléfonos de emergencia 061 o el 112.

Según el barómetro, el 83,6% de los pacientes valoran positivamente la atención recibida en los ambulatorios frente al 80,4% registrado en 2023. Los aspectos mejor valorados son la confianza y seguridad que transmite personal de enfermería (8,08) y el personal médico (7,87).

Hoy en día, una de las mayores problemáticas de la sanidad en España son las largas lista de espera. En los últimos doce meses, el el 25,1% fueron recibidos por el médico de cabecera el mismo día o al día siguiente (cinco puntos más que el ejercicio pasado), pero el resto tuvo que aguardar una media de 8,3 días frente a los 9,12 registrados el pasado ejercicio. Cabe subrayar que el 80% fueron atendido de manera presencial.

Los especialistas han pasado consulta a casi la mitad de la población. En concreto, al 37,2% le derivó el médico de familia y el 57,9% por citación del propio especialista. Ocho de cada diez valoran positivamente la atención recibida.

Asimismo, solo el 10,1% de los ciudadanos señalan haber estado hospitalizados en el último año. En concreto, el 56,9% por una enfermedad o problema de salud urgente, el 40,3% por una cirugía o prueba diagnóstica y el 2,8% por partos.

Tal y como plasma el barómetro, el 87,6% de las personas que estuvieron ingresadas valoran positivamente su estancia. De hecho, los aspectos más apreciados son los cuidados por parte de los profesionales sanitarios. En concreto, enfermería 8,46 puntos y medicina 8,39 puntos.

El 17,8% pidió ayuda por problemas de salud

Casi dos de cada diez personas consultaron a un profesional por un problema de salud mental o por malestar psicológico o emocional. Es más, el 46,3% fue atendido en la sanidad pública, el 44,7% en la privada y el 2,6% en ambas.

En el caso del primer grupo, dos de cada cinco fueron atendidos por un psiquiatra, un 33,1% por su médico de familia y un 20,8% por un psicólogo. El 26% consiguió una cita en menos de 30 días, el 40% en un plazo de entre uno y tres meses y el 26% tardó más de tres meses. Asimismo, casi el 80% afirman estar satisfecha con la atención recibida e, incluso, casi la mitad señalan haber recibido una atención mejor de la que esperaban.

Otros aspectos

Una de las preguntas del cuestionario es sobre la percepción de la población acerca de la igualdad en el trato de la sanidad pública en función de diferentes aspectos. Los resultados han sido los siguientes: casi un 40% indica que no se reciben los mismos servicios según la comunidad autónoma en la que viva el paciente y un 36% cree que hay desigualdad según el manejo de las nuevas tecnologías. "El nivel socioeconómico o la edad de las personas atendidas son los aspectos en los que se percibe mayor igualdad en el trato", dice el departamento de Mónica García.

Respecto a la vacunación, esta es aceptada por los ciudadanos. Es más, el grado de acuerdo con los aspectos protectores de las vacunas supera el 90% y un 89,9%. Sin embargo, el 36,7% cree que provocan efectos secundarios, según el Barómetro Sanitario.

Por otro lado, hoy en día se está digitalizando el sistema sanitario. Casi el 56% de los españoles afirman que tienen un certificado electrónico para la realización de trámites con la Administración y únicamente un 0,9% de la población no sabe qué es. "Este indicador es relevante puesto que el acceso a la historia clínica interoperable del SNS y, en la mayoría de los casos, a la historia clínica autonómica, precisan de certificado personal electrónico", apunta el Ministerio de Sanidad.

Además, casi dos de cada cinco personas han accedido a su historia clínica electrónica, mientras que el 61,5% no ha entrado nunca. También el 32,2% no sabía que existía y un 19,3% no sabe o no puede usar Internet. De igual importancia, seis de cada diez españoles saben que pueden recoger los medicamentos recetados fuera de su comunidad autónoma a través del sistema de receta electrónica interoperable. De hecho, el 44,3% ya han hecho uso de este servicio.

Relacionados El Ejecutivo da luz verde a la creación de la especialidad de Urgencias y Emergencias