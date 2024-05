La IA española que muestra la cara oculta del corazón para sanarlo

La revolución de la Inteligencia Artificial en la medicina ha provocado, entre otras cosas, una mejora en el desarrollo de medicamentos y en la precisión de los diagnósticos clínicos. En este último caso, las bondades llegan de la mano de unas imágenes claras y precisas que facilitan la labor del médico para observar posibles patologías.

Si hasta hace pocos años era producto de la ciencia ficción conseguir tratamientos personalizados o diagnósticos clarividentes, ahora las facilidades de la inteligencia artificial o la realidad virtual han puesto al servicio del profesional sanitario todas las facilidades para anticiparse a la enfermedad y obtener mejores resultados en salud para los pacientes.

Una empresa española no ha querido perder el tren del progreso y se ha puesto manos a la obra para ofrecer a la medicina su granito de arena. En concreto, ha puesto sus ojos en el órgano vital por excelencia: el corazón. Hasta la fecha, la mayoría de ecografías u otros modelos de observación transformaban la imagen hacia una pantalla en dos dimensiones. Ahora, Cardia ultima la puesta a punto de un software que transforma dicha fotografía en un modelo en tres dimensiones. "Mejora la visión y reduce la variabilidad en el diagnóstico", explica el CEO de la firma, Daniel Ferrer.

Algunos experto s señalan que una ecocardiografía, la práctica más habitual para detectar problemas de corazón, tiene unos resultados fiables en el 80% de los casos, mientras que en el 20% restante ofrece pistas sobre cuáles son las posibilidades de padecer una determinada enfermedad del corazón. El software de Cardia servirá para respaldar a ese primer 80% y, sobre todo, a acercar al médico a la solución correcta en ese 20% de casos que son más confusos.

La innovación será presentada por todo lo alto este miércoles 29 de mayo y, en paralelo, la compañía trabaja en las instituciones europeas para conseguir el marcado CE que permita la comercialización a gran escala del producto. "Creo que tardaremos en conseguir la licencia alrededor de un año, por lo que creemos que estaremos en el mercado sobre abril de 2025", avanza Ferrer.

La compañía, según asegura Ferrer, ha alcanzado ya dos acuerdos de colaboración que les permitirá poner a punto su Inteligencia Artificial mientras que consigue la autorización de comercialización. Las empresas elegidas son QuirónSalud y HM Hospitales. "Compartiremos datos, participaremos en el comité médico para asegurar que el software funcione y también ayudaremos a la implantación en el día a día", dice.

El próximo año, por tanto, será vital para esta empresa que comenzó sus trabajos hace muy poco tiempo, pero que no ha cejado en su empeño desde el principio. La elección del corazón como primer órgano para transformar una imagen de dos dimensiones a otra de tres es una cuestión de prevalencia. Actualmente las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo desarrollado. No en vano, una primera aproximación habla de once millones de españoles que padecen alguna de estas patologías. Si bien hay muchas relacionadas con el colesterol o la hipertensión, no es menos importantes aquellas denominadas congénitas. A la hora de probar una inteligencia artificial y ver su utilidad, es necesario contar con el mayor volumen de datos, por lo que por un lado se diseña un dispositivo con alto interés médico que, además, necesita de la prevalencia para demostrar su idoneidad.

Sin embargo, Cardia no solo cree que su dispositivo vaya a ser útil para observar patologías en el corazón y ya tiene en mente otras posibilidades. "Lo desarrollaremos también para poder observar órganos como el riñón o el hígado", explica Ferrer. Si tienen éxito en el primer desarrollo, el del corazón, nuevas áreas médicas se verán reforzadas con esta inteligencia artificial de marcado acento español.Queda, por las palabras de su CEO, un año para poder ver el producto en el mercado, pero se trata de un año de gran trabajo interno y externo de Cardia. Si los resultados acompañan, el marcado CE se acelerará y los hospitales contarán con una innovación Made in Spain.