Samsung Bioepis 'morderá' las ventas en España de la terapia estrella de la filial de AstraZeneca

La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM) ha autorizado en su última reunión la financiación de varios tratamientos. Este es el caso del medicamento genérico (biosimilar) Epysqli de Samsung Bioepis, que ha recibido el sí para poder ser usado en el síndrome hemolítico urémico atípico, una enfermedad rara. Competirá en el mercado español contra el 'superventas' de Alexion Pharmaceuticals (filial de AstraZeneca) Soliris, el medicamento original.

La llegada de una competencia genérica o biosimilar al mercado acarrea una depreciación de la molécula de al menos el 25% (incluso puede llegar al 40% en algunos casos) frente al de marca. Por tanto, Epysqli deberá tener un valor más bajo al actual de Soliris; y este último bajar su precio si quiere seguir comercializándose.

Los últimos resultados anuales de AstraZeneca, correspondientes al año 2023, apuntan que Soliris fue el cuarto medicamento más vendido de la farmacéutica y el primero dentro de su rama de enfermedades raras. Es más, facturó 2.900 millones de euros a nivel mundial. En concreto, 1.597 millones en Estados Unidos y 617 millones en Europa, entre otros mercados.

La nueva indicación de Epysqli, llega a España casi dos meses después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) diese su visto bueno. Fue en mayo de 2023, cuando Europa concedió la autorización de comercialización para su otra pauta: hemoglobinuria paroxística nocturna en adultos y niños. Soliris también está indicado para esta enfermedad.

Otro medicamento cuya financiación ha sido autorizada por la CIPM es Sunlenca, el medicamento innovador contra el VIH de Gilead. Este tratamiento viene a cubrir una necesidad médica no cubierta. La Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA (Seisida) ha explicado a este periódico que la parte novedosa de este fármaco es "su mecanismo de acción".

Se trata del primer inhibidor de la cápside, el esqueleto del virus. "Es idóneo para los pacientes que son resistentes a otros tratamientos y no tienen alternativa", apuntan desde la sociedad. Además, se administra primero por vía oral y después de manera subcutánea cada seis meses. A día de hoy, los únicos medicamentos disponibles era una pastilla que los pacientes tienen que tomarla diariamente y unos inyectables cuyo efecto dura alrededor de dos meses.

También la Comisión ha decidido incluir en su lista de medicamentos autorizados y financiados una nueva indicación de Ryeqo, un medicamento de Gedeon Ritcher. Este ya estaba autorizado como tratamiento de los síntomas moderados a graves de los miomas uterinos y como terapia para tratar los síntomas de la endometriosis en mujeres en edad reproductiva con antecedentes de tratamiento médico o quirúrgico. Sin embargo, hasta ahora solo estaba financiado por el Sistema Nacional de Salud para la primera indicación mencionada.

Hace tiempo que la ciudadanía pide su financiación. Y es que, si querían tomarlo debían de pagar 106 euros cada mes ya que cada cajetilla tiene una duración de 28 meses. Era tal la necesidad de su subvención, que incluso una mujer llamada Esther López, estaba reuniendo firmas a través de Change.org. Ya lleva más de 50.000 firmas, según la página web.

"Después de más de 20 tratamientos diferentes y tres operaciones, por fin he encontrado un tratamiento que me ha ayudado a eliminar el dolor y recuperar la salud. Pero a pesar de que ha sido autorizado recientemente para paliar los síntomas de la endometriosis, aún no está financiado por el Ministerio de Sanidad", indica. "No sólo sufrimos dolor crónico incapacitante con un grave deterioro en nuestra calidad de vida, sino que además, la sanidad pública, decide que también nos tiene que doler el bolsillo y nos obliga a pagar (en los mejores casos en los que conseguimos la autorización) 106€ al mes", agrega. Ahora queda por ver cuál es el precio que le ha fijado la CIPM.

La endometriosis afecta a cerca del 10 y 15% de las mujeres en edad reproductiva en España. La mayoría no saben que la padecen ya que se tarda en diagnosticar más de nueve años, a pesar de ser una enfermedad tan prevalente. Esta es una patología que interfiere negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Puede tener consecuencias graves como la infertilidad y, si se complica, puede suponer la pérdida de órganos reproductores, riñones, parte del colon o el hígado.

Otros medicamentos

En su última reunión, la CIPM ha decidido autorizar un total de seis nuevos medicamentos y dos nuevas indicaciones. Según el acta, se ha resuelto la financiación de Briumvi, la terapia contra la esclerosis múltiple – que afecta a alrededor de 55.000 españoles - de Neuraxpharm; Evkeeza, el tratamiento indicado para la hipercolesterolemia de Ultragenyx, e Inaqovi de Otsuka Pharmaceutical, dirigido contra un tipo de leucemia.

Tal y como recoge el documento, la comisión también ha decidido incluir en su lista de medicamentos autorizados Livmarli, que está dirigido a una enfermedad rara: síndrome de Alagille. Esta provoca conductos biliares estrechos y malformados en el hígado. Además, se ha incluido Xerava de la farmacéutica PAION, una terapia contra las infecciones intraabdominales complicadas.