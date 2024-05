Gradiant lidera una alianza europea que impulsa un modelo integral de cuidado de heridas crónicas

Gradiant y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), junto a un consorcio integrado por otras seis entidades, pone en marcha ICAREWOUNDS, una alianza europea para impulsar un modelo integral de cuidado de pacientes de heridas crónicas. El objetivo de esta investigación basada en IA -liderada por el centro tecnológico y que comienza su actividad este mes de mayo con una duración de tres años- es facilitar la labor de los profesionales sanitarios.

El nuevo modelo de gestión permitirá optimizar los procesos, facilitar al personal sanitario la toma de decisión sobre los mejores tratamientos en cada situación, reducir los tiempos de curación y el coste en apósitos y otros recursos sanitarios. Además, facilitará la personalización de los cuidados, dotará a los médicos de herramientas para optimizar la atención, y la prestación de cuidados sin fisuras.

El director general de Gradiant, Luis Pérez Freire, apunta que con la activación de este proyecto se quiere dar respuesta a la necesidad de homogeneizar y generalizar los tratamientos acordes a las guías clínicas internacionales, además de plantear el reto de desarrollar herramientas que sean factibles para su implantación en sistemas sanitarios reales.

Para ello, parten de un análisis inicial de los procesos que se siguen actualmente en distintos hospitales europeos en el tratamiento de heridas crónicas e integrarán tecnologías de IA para el análisis de las mismas. Por su parte, José Manuel Rosendo, investigador del Grupo de Investigación Calidad de Vida y Economía de la Salud 'QoLE' del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur y supervisor de la Unidad de Asesoría en Heridas y de Procesos y Cuidados del Área Sanitaria de Pontevedra liderará el estudio clínico multicéntrico que se llevará a cabo en tres países (Irlanda, Polonia y España).

Junto a él, participan la enfermera Ana García Fernández y el enfermero José Antonio Esperón Güímil (miembro del comité de dirección del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas-GNEAUPP), también investigadores del Grupo 'QoLE' - Además, el IISGS coordinará la implicación de diferentes actores y partes interesadas que ayuden al desarrollo del proyecto.

Agencias nacionales

Con una financiación de 1,5 millones de euros y cofinanciado por la Comisión Europea, con el apoyo de agencias nacionales como el Instituto de Salud Carlos III, 'ICAREWOUNDS' se desarrollará de la mano de entidades como el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (España), CyberEthics Lab (Italia), Medical University of Lodz (Polonia), University College Dublin (Irlanda), Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT (Finlandia) y Sigoria Security Solutions Ltd (Polonia).