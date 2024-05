Maternify, la startup que está cambiando la forma en que se cuida la maternidad

Los datos revelan que España está considerablemente rezagada en comparación con otros países de la OCDE en cuanto al número de matronas disponibles. Mientras que la media de esta organización es de 25,9 matronas por cada 1.000 nacimientos, en España la ratio se sitúa en 12,4, lo que sugiere una carencia alarmante. Se estima que el país necesita el doble de matronas para alcanzar la media de estos países desarrollados.

Esta carencia no solo tiene repercusiones cuantitativas, sino también cualitativas. El exceso de medicalización en los partos, evidenciado por una tasa de cesáreas del 25%, superando en un 10% lo recomendado por la OMS, refleja una intervención innecesaria en muchos casos, desatendiendo el proceso natural del parto. Asimismo, se registra una deficiencia en la entrega de información a las mujeres, desde la preparación para el parto hasta el posparto y la lactancia.

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha levantado la voz para destacar la urgente necesidad de incrementar la presencia y funciones de estas profesionales en los hospitales y centros de salud españoles. La demanda se fundamenta en la premisa de ofrecer una atención óptima a las mujeres durante los procesos reproductivos.

La Federación de Asociaciones de Matronas de España añade un agravante a esta situación: se proyecta que aproximadamente el 40% de las matronas en activo se jubilarán en los próximos 4 años, sin que exista un plan de reemplazo establecido.

Maternify surge de la experiencia de Carla Quintana, una emprendedora madrileña que, tras formarse como matrona en el Reino Unido, percibió las diferencias en el sistema sanitario respecto al español. En Londres, experimentó el acompañamiento posparto a domicilio, una práctica poco común en España. De regreso, Carla trabajó como tele-matrona y en hospitales, donde notó el abandono posparto en el país. Esto la llevó a ofrecer servicios como matrona a domicilio fuera de su jornada laboral, inicialmente a través de su cuenta de Instagram @matronaparami. La demanda creciente la llevó a formar un equipo de matronas con la misma vocación, consolidando así Maternify como una opción para el acompañamiento personalizado posparto.

La empresa se destaca por su enfoque holístico que va más allá de lo médico, buscando empoderar a las madres para que tomen decisiones informadas y respetadas. Entre los servicios más demandados se encuentran la preparación al parto, la asesoría en lactancia y valoración del frenillo del bebé, la colocación de pendientes a domicilio y la asesoría en temas relacionados con el sueño infantil.

En términos de impacto, Maternify ha atendido a más de 4.000 familias y ha realizado más de 6.000 servicios. En 2023, atendieron a aproximadamente 1.100 familias, representando el 0,4% del mercado español de nacimientos. La empresa cuenta con más de 100 profesionales distribuidos en más de 30 provincias españolas y ofrece cobertura en línea en todo el país.

En cuanto a financiación, Maternify ha cerrado una primera ronda de financiación de casi medio millón de euros, con la participación de inversores destacados como Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, y Alejandro Castillejo, Head of Sanitas Ventures. El modelo de negocio de la empresa incluye tarifas por hora para sus matronas, que oscilan entre 40 euros y 50 euros, y se caracteriza por un riguroso proceso de selección de profesionales que prestan sus servicios en días libres o fuera de sus turnos hospitalarios.

¿Qué te motivó a convertirte en matrona?

Desde muy pequeña me ha gustado el tema médico. Cuando los niños querían ser profesoras o bomberos, yo decía que quería ser forense (supongo que veía mucho CSI jaja). Fue a los 13 años cuando perdí a mi padre y tuve que pasar mucho tiempo cerca de los sanitarios, especialmente de las enfermeras que le cuidaban. Fue entonces cuando me di cuenta de que el mundo médico/sanitario me llamaba mucho la atención, especialmente lo mucho que puede influir positivamente que un paciente esté bien acompañado/cuidado y cómo alguien puede marcar la diferencia. Estoy Diplomada en Enfermeri?a por la Universidad Auto?noma de Madrid y especializada en Matrona en la City University of London (Reino Unido). Una vez estudié enfermería, me di cuenta de que el mundo maternidad me apasionaba, ya sea por acompañar a las familias en uno de los momentos más importantes de sus vidas y como profesional sanitario, la independencia y el rol que llevan las matronas y cómo influye positivamente si una mujer/familia tienen un buen acompañamiento durante todo el proceso del embarazo y posparto. Fue entonces cuando me fui a Londres, donde me formé y me quedé a vivir 6 años. Después de todos estos años prestando servicios, nos hemos dado cuenta de que contar con profesionales sanitarios actualizados a tu lado marca la diferencia positivamente. Por ejemplo, recibir los consejos de una asesora de lactancia puede marcar la diferencia en la experiencia de alimentar al nuevo miembro de la familia y así resulte una vivencia única y especial. Resulta evidente que contar con una matrona especializada en asesoría de lactancia, evita a muchas familias infinidad de dificultades y crisis que surgen a la hora de alimentar a su bebé, ya sea por una ausencia absoluta de conocimiento o por una forma incorrecta de llevar a cabo dicha misión. En la inmensa mayoría de los casos surgen una serie de problemas muy habituales, que al no ser la familia capaz de lidiar con ellos, experimentan una etapa de frustración, cuando debe ser un momento único y maravilloso. En diversas ocasiones, ante estas controversias, lo normal es que las familias recurran al pediatra o a la enfermera pero, desgraciadamente, en muchos casos se sale de la consulta con dudas. Es lógico que las familias piensen que estos profesionales siempre son expertos en la alimentación del bebé, pero esto no es así, ya que una inmensa mayoría de profesionales sanitarios no cuenta con una formación actualizada. Un buen asesoramiento profesional será clave para superar cualquier dificultad que se presente.

¿Qué problema busca resolver Maternify? ¿Qué necesidades específicas de las mujeres embarazadas y las madres atiende la empresa?

En Maternify ofrecemos asistencia personalizada de matronas a domicilio u online que complemente la oferta del sistema sanitario nacional. Actualmente, aúna distintos servicios con el objetivo de ayudar a las familias, desde una misma plataforma, para superar los retos del embarazo, el parto y el posparto. El propósito fundamental de Maternify es desafiar los protocolos obsoletos en torno a la maternidad en España. La empresa se centra en ofrecer un apoyo más allá de lo médico, empoderando a las madres para que tomen decisiones informadas y respetadas. Aspira a ser una plataforma no solo de servicios sino de cambio, colaborando con el sistema de salud actual para proporcionar un apoyo excepcional y transformador a las familias durante este periodo vital. El propósito de Maternify es ofrecer un apoyo más allá de lo médico, empoderando a las madres para que tomen decisiones informadas y respetadas. Queremos proporcionar un apoyo excepcional y transformador a las familias durante un periodo vital que van a recordar siempre.

¿Cómo funciona?

Es muy sencillo. Las familias se meten en la página web www.maternify.io y ahí tienen toda la información completa sobre los servicios. Después, rellenan un cuestionario de 10 segundos pidiendo información o solicitan una llamada donde siempre les atiende la Asesora de Maternidad de Maternify que analiza el caso y cierra una consulta, ya sea a domicilio u online con uno de nuestros profesionales; el que consideremos que necesita. Consideramos nuestros servicios de urgencia y así actuamos. Una vez solicitan acompañamiento, estamos en sus domicilios u online en menos de 24/48 h e incluso el mismo día si así lo requieren.

¿Qué servicios ofrecéis?

Maternify nació con los servicios que yo ofrecía como matrona y fuimos ampliando provincias hasta llegar a más de 30 actualmente. Me di cuenta que la mujer y todas sus necesidades entorno a la maternidad requieren de un equipo multidisciplinar, por lo que ampliamos el equipo para dar la mejor calidad a las familias según sus necesidades. Actualmente, el equipo está formado por profesionales sanitarios especializados en distintos ámbitos como: matronas, especialistas en lactancia y frenillo del bebé, psicólogas perinatales, fisioterapeutas infantiles y de la mujer, nutricionistas, especialistas del sueño del bebé, etc. En muchas ocasiones, los padres se encuentran perdidos. Tienen que ir de profesional en profesional perdiendo el tiempo y, en muchas ocasiones, les causa mucho sufrimiento no encontrar la solución que necesitan. Por lo que Maternify ofrece profesionales, todos ellos cuidadosamente seleccionados, que siguen todos la misma línea actualizada y siempre basada en la evidencia científica. Cada mujer, bebé y familia son únicos y es por ello que todos los servicios que ofrecemos son personalizados. Los principales son: Preparación al Parto a Domicilio u Online por Matronas, Asesoría de Lactancia Materna, mixta y artificial a Domicilio y Online, Valoración de frenillo, Fisioterapia de embarazo y posparto, Fisioterapia de bebé. Pendientes a domicilio, Asesoría de sueño, Nutricionista de embarazo y posparto, Nutricionista de bebé.

¿Cuál es el servicio que más se demanda?

Hace unos años, en nuestros comienzos, recibíamos sobre todo llamadas de familias con un problema ya instaurado, sobre todo temas de lactancia. Hoy en día, las familias ya no esperan a tener el problema. Ahora nos contactan desde la preparación al parto que, lejos de esas preparaciones que se suelen ofrecer en las que participan muchas parejas, las hacemos personalizadas en un día en el confort y confianza de sus domicilios. Lo más habitual, a parte de las preparaciones al parto, las consultas que más se repiten son: problemas con el frenillo del bebé, grietas en el pecho, obstrucciones, mastitis, destetes y vueltas al trabajo, asesorías del sueño, puesta de pendientes, entre otros.

¿Qué opina de la escasez de matronas en España? ¿Qué consecuencias tiene esta falta de profesionales para las mujeres y sus familias?

Según un informe realizado por la Asociación Española de Matronas (AEM), en España contamos con dos matronas por cada 10.000 habitantes. La media de matronas por cada 1.000 nacimientos en los países de la OCDE es de 25,9, mientras que en España la ratio se sitúa en 12,4. Si comparamos el número de matronas con otros países de nuestro entorno, podemos ver que estamos muy alejados de la media poniendo el riesgo la seguridad de la madre y el bebé, lo que supone un gran problema. La profesión de matrona es una de las más antiguas del mundo y aunque en general solemos asociar su papel a la atención a la mujer durante el parto, lo cierto es que sus funciones van mucho más allá. La matrona es una enfermera especializada que desempeña un papel fundamental en toda la etapa reproductora de la mujer, (desde la primera menstruación hasta la menopausia) y, sobre todo, está muy especializada en el embarazo, parto y posparto. La matrona es el sanitario que nos va a acompañar y a guiar durante esta etapa tan fascinante, proporcionando todos los cuidados necesarios en un ambiente de tranquilidad para poder disfrutar sin miedos y con confianza. La matrona, tiene diferentes roles; entre otros muchos, controla el peso, toma la tensión, examina la tripa, escucha los latidos del bebé para evaluar el bienestar fetal y siempre está disponible para cualquier consulta que necesitemos hacerle, incluso, sobre higiene, hábitos de salud o alimentación.

¿Qué diferencia a Maternify de otras empresas de matronas a domicilio?

Ofrecemos desde una misma plataforma diferentes servicios con profesionales especializados en cada una de las áreas, evitando que las familias tengan que invertir tiempo buscando un profesional diferente para cada una de las necesidades que puedan tener. Los profesionales que trabajan para Maternify comparten nuestros valores: Defendemos una maternidad CONSCIENTE, PERSONALIZADA Y RESPETADA. Además, están cuidadosamente seleccionados para que el servicio que ofrezcan, en cualquiera de las comunidades autónomas en las que estamos presentes, sea óptimo. Cuidar de las familias que confían en Maternify, en un momento vital tan importante como el embarazo o el postparto, es nuestra prioridad.

¿Cuáles son los planes de futuro para Maternify? ¿Cómo pretenden expandir su negocio y llegar a más familias?

Maternify tiene el reto y la ambición de convertirse a corto plazo en líder a nivel nacional en servicios de maternidad para, posteriormente, internacionalizar la compañía y llegar al mercado latinoamericano, asiático o africano dónde la maternidad es cuestión de vida o muerte. Nuestro objetivo actual es terminar de desarrollar el producto tecnológico y el modelo de negocio y construir un playbook (hoja de ruta) operacional para escalar el modelo a nivel internacional y llegar a aquellos países subdesarrollados dónde nuestros servicios son vitales tanto para las madres como para los bebés.

¿Cómo fue la experiencia de iniciar tu propio negocio como matrona a domicilio? ¿Qué desafíos enfrentaste al principio?

Yo creo que, al principio, cuando haces algo como vocación, no ves el "estoy montando una súper empresa". Mi pensamiento era más bien ayudar a las mujeres hasta que, poco a poco, vi que la necesidad es global. Al ver que las familias buscaban mucha información por IG, fue en 2019 cuando decidí abrirme el perfil de IG de @matronaparami. Lo que empezó como una ayuda vocacional, empezó a convertirse en algo más grande, algo que "se me iba de las manos" a nivel empresarial. Por mucho que fuese aprendiendo, para mí la clave ha sido darme cuenta que no puedes con todo y lo mejor es ir rodeándote del equipo correcto, cada uno con su rol y así que cada uno pueda dar lo mejor de sí.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están pensando en iniciar su propio negocio?

Que la suerte ayuda, pero no lo es todo. Es decir, emprender es duro, es 24/7, tienes que estar convencido que te apasiona lo que estás haciendo ya que, cuando te veas trabajando a deshora, o cuando el trabajo que tengas que hacer no sea tan gratificante, el ver cómo estás ayudando a la gente, te empuja a querer seguir creciendo y acompañando. Hay que ser muy constante, no perder el foco y rodearte de compañeros de viaje.

¿Cómo cree que se puede mejorar la atención a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto en España?

Cada mujer, bebé y familia son únicos y diferentes. Tienen distintas circunstancias y necesitades. Por lo que el acompañamiento y la atención que se les ofrece tanto en el embarazo, como en el parto, como en el posparto, debería ser personalizada. En Maternify ofrecemos una solución para mejorar el acompañamiento en cada una de las fases. El camino de la pa/maternidad es un recorrido siempre único, por ello rodearse de profesionales sanitarios especializados y actualizados, siempre va a resultar una idea decisiva. Además, es una etapa en la que toda calma y comodidad va a ayudar al bienestar de las familias, por ello el realizar este acompañamiento y asesoramiento a domicilio, sin duda marcará la diferencia. Por ejemplo, realizar las clases de preparación al parto a domicilio resulta una muy buena opción, ya que éstas serán más personalizadas y, en vez de ser cursos largos de 7 u 8 sesiones, se pueden realizar 2 o 3 sesiones intensivas, que son más dinámicas e individualizadas para cada familia, siendo más eficaz al aprovechar el tiempo. Las conjuntas suelen resultar muy extensas y, si el grupo no es reducido, muchas veces no se resuelven todas las dudas. Además, hay preguntas que no se llegan a formular por ser más íntimas. También las visitas a domicilio de la matrona en el posparto van a ayudar a la logística y comodidad familiar. Que una madre tenga que desplazarse con un recién nacido a los pocos días de dar a luz al centro de salud o al hospital, con toda la preparación previa que requiere, es una faena y muy poco práctico. Por ello contar con el apoyo de una matrona que acuda a tu hogar es sin duda un servicio que marca la diferencia, máxime si se trata de una consulta de urgencia (lactancia, cólicos…), pues la inmediatez y dedicación en exclusiva pueden salvar situaciones complicadas.