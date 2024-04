Médicos documentan el primer caso de enfermedad cerebral por inhalación de fentanilo en el mundo

Médicos han documentado el primer caso de enfermedad cerebral, concretamente leucoencefalopatía tóxica, como consecuencia de la inhalación de fentanilo en el mundo. Este ha sido publicado en la revista "BMJ Case Reports".

El estudio apunta que la inhalación de fentanilo provocó que grandes secciones de la materia blanca del cerebro del paciente – al que han llamado OHSU – se inflamarán hasta el punto de perder el conocimiento y correr el riesgo de perder irreversiblemente la función cerebral o posiblemente fallecer. Se trata de un hombre de clase media, de unos 40 años, con hijos, que consumió fentanilo por primera vez.

La resonancia magnética reveló inflamación en el cerebro. No obstante, la pérdida persistente de la conciencia, memoria y función del paciente podría deberse a diversas causas como un accidente cerebrovascular, exposición a monóxido de carbono o enfermedad metabólica. Al final una prueba de drogas reveló la presencia de fentanilo en su organismo.

El paciente OHSU se recuperó totalmente después de 26 días en el hospital, seguido de un periodo de tiempo en un centro de enfermería especializado para ayudarlo a recuperar el habla y la función. Ahora está en su domicilio en Seattle con su familia y ha vuelto a trabajar. Cabe mencionar que hoy en día no recuerda este episodio.

Los expertos afirman que se habían documentado con anterioridad casos con la misma enfermedad, pero por inhalación de heroína. El autor del estudio, Chris Eden, avisa sobre el peligro de esta sustancia, que es 50 veces más potente."El uso de opioides, especialmente el fentanilo, se ha estigmatizado mucho", dice.

A pesar de que este es el primer caso documentado, Chris Eden, indica que es probable que otros casos simplemente no hayan sido reconocidos debido, en parte, a que se sabe relativamente poco sobre la fisiología de esta enfermedad cerebral. Además, los hospitales normalmente no incluyen esta sustancia en los análisis de orina estándar. "Conocemos muy bien los efectos secundarios clásicos de los opiáceos: depresión respiratoria, pérdida del conocimiento y desorientación. Pero no pensamos clásicamente que cause un daño cerebral posiblemente irreversible y afecte al cerebro, como sucedió en este caso", expone.