¿Se convertirá la farmacia en el nuevo centro de salud?

Las farmacias desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios básicos de salud a la comunidad, garantizando el acceso a medicamentos y productos sanitarios con una atención especializada. Sus profesionales trabajan de forma activa para mantener la salud de los ciudadanos incluyendo entre sus funciones la dispensación de medicamentos, formulación magistral, consulta e indicación farmacéutica, formación en el uso racional del medicamento, educación sanitaria, farmacovigilancia y seguimiento farmacoterapéutico. Para muchas personas, la farmacia es el primer lugar al que acuden cuando están enfermos, debido a su buena ubicación, cercanía, rapidez o familiaridad.

¿Se pueden aprovechar las competencias y funciones de estos profesionales para hacer más accesible el sistema sanitario y reducir su presión? ¿Será la farmacia el nuevo centro de salud? Esta es una propuesta de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). Consistiría en convertir las farmacias en centros sanitarios de baja complejidad en los que se podrían dispensar medicamentos para una lista de patologías concreta sin necesidad de receta. Esto permitiría aliviar los servicios de atención primaria y las urgencias de los hospitales, según señalan desde la federación. Además, se podrían resolver problemas en los que no se puede esperar a la obtención de una consulta.

Según apuntaba la federación, la propuesta se concreta para casos de urgencia, no en libertad absoluta de dispensación, aunque incluya la libre sustitución de formas farmacéuticas, y la capacidad de indicar medicamentos de ciertos grupos terapéuticos, siempre que no existan medicamentos OTC -aquellos que no necesitan de autorización médica para ser consumidos- que puedan sustituirlos. Se trataría de antidiarreicos, laxantes, dermatológicos sulfamidas, antisépticos, antiinflamatorios y antirreumáticos, analgésicos, oftalmológicos, entre otros.

Modelo británico

El primer ministro británico Rishi Sunak presentó a mediados del año pasado el programa Pharmacy First, con el objetivo de mejorar el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas inglés).

Entre otros aspectos, este programa, que arrancó a principio de 2024, incluye que los farmacéuticos prescriban y dispensen medicamentos de siete patologías sin necesidad de cita con el médico de cabecera ni receta médica. Se trata de sinusitis, dolor de garganta, dolor de oído, picaduras infectadas, impétigos, herpes e infecciones del tracto urinario, no complicadas, en mujeres.

Con este plan se pretende liberar cerca de 15 millones de visitas con el médico de cabecera durante los próximos dos años. Casi todas las farmacias comunitarias del Reino Unido se han inscrito en el plan Pharmacy First, según anunció Andrea Leadsom, la ministra de Farmacia.

Más de 22.000 farmacias

En España hay 22.220 farmacias comunitarias y 79.288 farmacéuticos colegiados. Así lo refleja el informe de Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias 2022, realizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos a cierre de 2022. Dicho análisis resalta que el 35,5% de las farmacias están situadas en capital de provincia -7.891 establecimientos-, mientras que el 64,5% -14.329 farmacias- están ubicadas en municipios que no son capital.

Hay una farmacia por cada 2.137 habitantes en nuestro país, un promedio de 4,7 farmacias por cada 10.000 personas. Por autonomías, Islas Canarias (2.854) Islas Baleares (2.662), Región de Murcia (2.637) y País Vasco (2.623), son las que tienen una mayor concentración de población por farmacia, mientras que la Comunidad Foral de Navarra (1.105), Castilla y León (1.479), Extremadura (1.584) y Castilla-La Mancha (1.637) son las regiones con menor ratio. Por su parte, el número de personas mayores de 65 años por farmacia comunitaria continúa aumentando debido al envejecimiento de la población situándose en 427 a cierre de 2022.