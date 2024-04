La dieta paleolítica que se ha puesto de moda 12.000 años más tarde

Tras superar la dieta vegetariana primero, y la dieta vegana después, son numerosos los estudios que abogan por una alimentación mucho más equilibrada entre fruta y verdura, dejando la carne y otros alimentos para ocasiones concretas. Si bien muchas dietas están destinadas a resolver problemas de alergias e intolerancias, como la sin gluten (específica para personas celiacas que no pueden comer trigo, centeno...), otras muchas están orientadas a mantener un estilo de vida concreto.

Precisamente, Dani Carvajal, jugador del Real Madrid, declaró no hace mucho seguir una dieta estricta de alimentación sin gluten que ha beneficiado su rendimiento deportivo: "Eliminé el gluten de mi dieta completamente, no soy intolerante, pero me produce inflamación, desde entonces ha cambiado todo". Así, otros tantos deportistas de élite han declarado su régimen estricto para estar en forma y no perder ni masa muscular ni ritmo de competición.

Uno de los futbolistas más reconocidos por su cuidad alimentación ha sido siempre Cristiano Ronaldo. A sus casi 40 años, el luso marca un físico impecable fruto de su dieta diaria que rechaza azúcares, grasas saturadas y carbohidratos. A cambio, el pescado es el gran protagonista de su alimentación, en la que no falta nunca el atún, el bacalao y sobre todo el marisco. Aunque el portugués ha reconocido en alguna ocasión que también consume carnes magras como el pollo, con alto contenido en proteínas y bajo en grasas.

El último en hablar sobre sus hábitos alimenticios ha sido el futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente, quien ha revelado que sigue una dieta concreta: la dieta paleolítica o simplemente dieta paleo. El madrileño siempre ha presumido de una increíble rutina de entrenamientos, tanto en el campo como fuera de él, y ahora ha desvelado la clave de su alimentación.

Sin harinas ni cereales

También llamada la dieta de los cazadores o la de la Edad de Piedra, la dieta paleolítica basa su pirámide nutricional en alimentos que los seres humanos comían hace más de 12.000 años. Es decir, que no incluye de ninguna manera aquellos alimentos que se descubrieron posteriormente con el desarrollo de la agricultura.

El objetivo principal de este tipo tan concreto de alimentación es el de no forzar los procesos digestivos del cuerpo, ya que se considera que fue a partir de la agricultura cuando la dieta del ser humano comenzó a cambiar y superó la capacidad de adaptación del ser humano. Además, la dieta paleolítica está también indicada para prevenir la obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas.

Con todo, la base de la alimentación que sigue Marcos Llorente son frutas, verduras, frutos secos y semillas. Además se añade fuente de proteína como son los huevos y las carnes magras que hayan sido alimentadas con pasto. En cuanto a los pescados, la dieta de los cazadores incluye aquellos ricos en ácidos grasos omega-3 como el salmón, la caballa y el atún blancos.

Por el contrario, se desaconseja totalmente el consumo de cualquier tipo de grano como el trigo, la avena o la cebada, así como algunas legumbres concretas como los frijoles, las lentejas y los cacahuetes.

Desde luego están totalmente prohibidos los azúcares agregados y refinados y los alimentos ultra procesados como galletas dulces o algunos snacks. Como curiosidad, todos aquellos que siguen la dieta paleolítica no pueden consumir ningún tipo de lácteo, salvo tipos de queso concreto de alta calidad.