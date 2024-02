El decreto del cannabis medicinal torpedeará las ventas de un tratamiento de Almirall

Aunque con retraso frente a lo comprometido, el Ministerio de Sanidad ha comenzado a tramitar el decreto que permitirá que las farmacias puedan dispensar cannabis medicinal a los pacientes a lo que el médico se lo recete. La medida tiene una consecuencia sobre una de las principales farmacéuticas de España, Almirall, que dispone en su cartera de productos con un medicamento que utilizaba compuestos del cannabis.

Sativex, esa es la denominación comercial del fármaco, se utiliza en personas con espasticidad resistente debida a la esclerosis múltiple. No se trata de un producto que haya salido de los laboratorios de la farmacéutica catalana, si no que es una licencia de explotación. Fue desarrollado por GW Pharmaceuticals —que lo vende en EEUU— y la firma de los Garllado le compró los derechos de comercialización para Europa y México. Actualmente, además de en España —donde las autoridades sanitarias lo aprobaron en 2010—, la compañía catalana ya lo vende en otros once países europeos: Dinamarca, Austria, Polonia, Finlandia, Suiza, Alemania, Noruega, Suecia, Italia, Portugal e Islandia. Reino Unido y Canadá fueron los primeros en aprobarlo y en todo el mundo ya se vende en 27 países.



Las últimas cuentas anuales de Almirall, correspondientes a 2022, muestran que el medicamento reportó una facturación de 37 millones de euros, por los 36,5 del año anterior. En 2023, hasta el mes de septiembre, facturó 27,2 millones de euros. Se trata del quinto medicamento que reporta más ingresos a la farmacéutica catalana, superando incluso a su histórico fármaco Almax.



Sin embargo, también es cierto que se trata de un tratamiento que no pertenece al área de negocio principal de Almirall. La compañía comenzó hace ya una década su viaje hacia la especialización en dermatología médica, responsable ya del 50% de facturación de la compañía. Con todo, se trata de un goteo de ventas que sufrirá en los próximos años.



Junto al medicamento de Almirall existe otro en el mercado español que se utiliza para la epilepsia. El Real Decreto que prepara el Gobierno ampliará su utilización farmacológica. Por un lado, podría utilizarse para reprimir las náuseas y vómitos en pacientes con cáncer y para aumentar el apetito y atenuar la pérdida de peso en personas con algún tipo de tumor o que padezcan Sida. Además, podría usar para inhibir el dolor —principalmente crónico— neuropático, oncológico, posoperatorio o de migraña.