Los pacientes del Universitario de Cáceres se quejan por los fallos de la máquina de radioterapia donados por Amancio Ortega

Los pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Cáceres han mostrado sus quejas ante los continuos fallos de la máquina de radioterapia donada por Amancio Ortega, el dueño de Zara.

Los mismos pacientes vieron con muy buenos ojos la donación de este acelerador lineal, puesto que permitía acceder a unos tratamientos que antes no podían, pero los continuos fallos y la suspensión de los tratamientos hacen que muchos pacientes no puedan completar sus sesiones.

Frente a esta situación la Junta de Extremadura ha informado al Economista que se tratan de "problemas puntuales" en dicho servicio con paradas del acelerador lineal, pero destacan que "han sido de poco tiempo, generalmente en turno de tarde, achacables al uso intensivo que se realiza de dicho acelerador".

La propia Junta ha confirmado que "una tarde estuvo parado todo el turno para el arreglo de la camilla del acelerador". Afirmando que "existe un servicio de mantenimiento contratado por el Servicio Extremeño de Salud que se ocupa de todos los aceleradores de la comunidad".

Han descartado que se haya derivados pacientes a otras áreas, porque los paros "han sido puntuales" y han afirmado que se ha mantenido el tratamiento completo en los pacientes que llegan del resto de áreas de salud de la provincia de Cáceres. Puesto que desde el servicio de Oncología Radioterápica se han valorado de manera individual a los pacientes que se anulan para evitar un perjuicio en su tratamiento y en la evolución de la enfermedad.

La Junta ha confirmado que "está previsto la entrada en funcionamiento del segundo acelerador durante el mes de febrero con lo que disminuirá la carga del primero y los problemas que aparecen secundarios a su uso".

Hay que recordar que este equipo se instaló en 2021, adquirido gracias al convenio firmado por la Junta de Extremadura, con el anterior gobierno, y la Fundación Amancio Ortega, fue una inversión de 3.6 millones de euros y ha sido uno de los aceleradores lineales más punteros a nivel nacional ofreciendo tratamiento de vanguardia a los pacientes oncológicos.

El Economista se ha puesto en contacto con fuentes del anterior Ejecutivo quienes han afirmado que "es lamentable que siendo un acelerador nuevo tenga problemas". Pero afirman que "aún es peor que el segundo acelerador que dejamos comprado no esté instalado", dejaron la compra hecha y el búnker preparado, por lo que "no entienden" que este segundo acelerador no esté ya en funcionamiento.