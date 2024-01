Gotham City lanzó el ataque contra Grifols sin contar con ningún registro legal para operar

Gotham City lanzó su ataque bursátil a Grifols sin contar con ningún registro activo para operar. La firma de Daniel Yu se registró en Delaware (EEUU) en 2013, pero perdió la inscripción en septiembre de 2021 al carecer de administrador desde un mes antes. Así consta en la documentación de dicho Estado, a la que ha tenido acceso elEconomista.es. Además, el dueño de Gotham tampoco ha vuelto a registrar su famosa empresa en ningún otro sitio, tal y como muestra la página OpenCorporates, una web donde aparecen listadas las empresas de más de 140 jurisdicciones de todo el mundo.

En el ataque perpetrado contra la farmacéutica española, que provocó una caída de la capitalización de más de 3.000 millones de euros en tan solo un día, Daniel Yu orquestó todo desde una página web y una cuenta de X (antiguo Twitter). De hecho, el aviso previo (la noche del 8 de enero) se hizo a modo de acertijo desde esta red social. Yu volvió a utilizar la misma red social tres días después, el jueves 11, con la intención de incidir en el encuentro con analistas e inversores que Grifols convocó ese día. Minutos antes de su celebración, la cuenta de Gotham City en X escribió un texto en el que apuntaba a que nadie haría la pregunta en la que basó gran parte de su informe. "¿Saben los analistas que Grifols y Scranton consolidan a la vez Haema y Biotest?", escribía.

La empresa de hemoderivados también incide en este extremo en la extensa demanda interpuesta en Nueva York tanto a Yu y Gotham City, como al fondo General Industrial Partners y a su propietario Cyrus de Weck, que fueron quieren tomaron posiciones en corto. "Una vista sobre la estructura y presencia de Gotham confirma la naturaleza sospechosa de su actividad. De hecho, a diferencia de una típica empresa de ventas en corto basada en investigaciones, el sitio web de Gotham no esboza un cuadro de transparencia. No enumera empleados, ni oficinas centrales, ni material promocional, y tampoco hay información de contacto directo. Tampoco está claro si Gotham sigue siendo una entidad legal, ya que el estado de Delaware canceló el registro de LLC (similar a la Sociedad Limitada española) de Gotham en 2021 después de que ésta no designase un agente registrado", insiste Grifols en la página 29 de la demanda.

La denominación LLC, según consta en la documentación del Estado de Delaware, se concedió en concreto en febrero de 2013. En el registro no vuelve a aparecer ninguna otra referencia hasta que se anuncia que el representante legal de la firma renuncia al cargo en agosto de 2021. Fue un mes después cuando los funcionarios del Estado norteamericano notificaron que cancelaban el alta de la sociedad.

Acciones bajo la sombra

Yu, conocido como el Batman de Wall Street, ha acometido varios ataques a empresas, muchos de ellos estuvieron acertados y terminaron con la quiebra de sus víctimas. Sin embargo, en este caso, hay un dato que despista en el modus operandi que suele ejercer Gotham City.

Por un lado, muchos esperaban que se produjese un nuevo informe que terminase por dar la puntilla a Grifols. Pero lejos de haberse producido, al menos hasta la fecha, lo que sí tuvo lugar es una corrección del documento publicado en la mañana del 9 de enero, tan sólo 24 horas después. La corrección se produjo sobre un préstamo de 94 millones de euros concedido por Grifols a Scranton, segundo accionista de la farmacéutica y que posee a varios miembros de la familia fundadora entre sus directivos. Yu puso en entredicho su legalidad por no estar registrado, pero la farmacéutica lo demostró enseñando sus resultados anuales de los años implicados. Sin embargo, esta corrección no tuvo ninguna difusión ni popularidad, al contrario que el anuncio del informe del día 9.

Por otro lado, tanto las acciones de Gotham City (y sus allegados) como la fórmula de la farmacéutica catalana a la hora de presentar las cuentas y las vinculaciones con Scranton están siendo investigadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para el supervisor español aún es pronto para sacar conclusiones, pero mantienen todas las líneas abiertas. Según comunicó, tardará semanas en ofrecer sus conclusiones, pero aún queda por averiguar si será antes de la presentación de las cuentas anuales de Grifols, que están programadas para el próximo 29 de febrero.