AstraZeneca entrará en el negocio del ARN mensajero a través de la china Cansino

AstraZeneca no se quiere quedar fuera del prometedor negocio farmacéutico que se está generando en torno al ARN Mensajero. La multinacional británica ha llegado a un acuerdo con el fabricante chino Cansino para que éste le surta en futuras terapias.

La noticia sale directamente desde Cansino, quien en la presentación de sus resultados comunicó esta relación comercial con AstraZeneca. El acuerdo tendrá una duración mínima de diez años, si bien no se comunicó ninguna cifra económica en relación al contrato. No es la primera vez que la farmacéutica británica ha tratado de involucrarse en el mercado de terapias a través de ARN mensajero. Con anterioridad lo intentó con Moderna, si bien no se llegó a buen puerto.

La presentación de Cansino apuntaba a que su plataforma de ARN se utilizará para futuras vacunas, si bien no se detalló ningún proyecto concreto. Por tanto, no se han revelado las enfermedades que AstraZeneca piensa abordar y cuáles serán los mercados a los que se dirija, es decir, si se quedarán solo en la región asiática.

A día de hoy, AstraZeneca no tiene ningún proyecto de ARN mensajero en su pipeline, pero la propia compañía sí que asegura que es un área de interés para el futuro.