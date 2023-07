¿No puedes dormir con el calor? Sigue estos consejos para vencer el insomnio veraniego

¿Hay algo más frustrante que no poder dormir porque hace mucho calor? Está demostrado científicamente que los cuerpos humanos no pueden lidiar con un dormitorio tipo sauna. La temperatura ambiente ideal para dormir es entre 16 y 21 grados centígrados. Por tanto, cuando no corra ni una pizca de aire, no se pueda abrir más las ventanas y sea imposible quitarse más ropa, he aquí una lista de consejos para vencer al insomnio en las noches de verano.

El cuerpo funciona como una máquina. Cuando deja de funcionar tiene que enfriarse. Al organismo le ocurre lo mismo: tiene que refrigerarse para descansar. "Nuestra temperatura central, es decir, la del cerebro tiene que bajar, al igual que ocurre con las máquinas. Mediante vaso dilatación de nuestros capilares aumenta la temperatura de nuestra piel lo que permite que baje la temperatura central", explica la coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño (SES), María José Martínez Madrid. "En las noches tórridas de verano no puedo bajar la temperatura y alcanzar la que se necesita para conciliar el sueño", añade.

El insomnio veraniego tiene consecuencias, tanto física como mentales, en el ser humano. Se puede notar más cansancio físico y sufrir consecuencias cognitivas, por ejemplo una disminución del rendimiento o un aumento de sufrir enfermedades mentales como el estrés o ansiedad. "Durante el sueño tiene lugar una limpieza de las calles del cerebro. Este va funcionando durante el día y generando unas sustancia de desecho, al igual que el resto de órganos de nuestro cuerpo, que se retira por la noche. Esta es una de las funciones del sueño. Tiene que limpiarse toda esa suciedad que se ha ido generando", indica Martínez Madrid.

Para poder dormir en plena ola de calor, los expertos recomiendan, en primer lugar, refrescar la habitación antes de dormir. No obstante, es cierto que a veces se abusa del aire acondicionado. "En ocasiones puede fragmentar el sueño si está excesivamente frío porque podemos conseguir el efecto contrario al que deseábamos", indica María José Martínez Madrid.

Sugieren no realizar ejercicio antes de acostarse. Los expertos explican que un buen sustituto es realizar meditación, yoga relajante o escuchar música suave antes de dormir. En otras palabras, algo que no te haga sudar, ni canse ni active el metabolismo.

También aconsejan tener alguna que otra bebida fría a mano para refrescarse. Se debe evitar el alcohol ya que deshidrata y provoca un empeoramiento del sueño. Además, hay que beber mucha agua aunque no tengas sed. De igual importancia, se recomienda cenar temprano y evitar las comidas abundantes que impedirán descansar bien.

Por otro lado, se aconseja preparar el sueño. En otras palabras, acostarse en la medida de lo posible todos los días a la misma hora y controlar el uso de los dispositivos electrónico y la luz de las pantallas por la noche, entre otros.

