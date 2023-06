Ayuso pone al frente de la Consejería de Sanidad a Fátima Matute

Enrique Ruiz Escudero ya tiene sustituta. Isabel Diaz Ayuso ha renovado el Gobierno de la capital tras volver a ganar las elecciones y ha nombrado a Fátima Matute nueva consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Matute es licenciada en Medicina y Cirugía y especializada en Radiodiagnóstico. Además, hasta ahora ha ejercido en el Hospital Clínico San Carlos.

La nueva consejera es vicepresidenta de la Sociedad de Seguridad y Calidad en Radiología. Además, ha sido secretaria general de la Sociedad Española de Radiología Médica durante seis años, es decir, desde 2012 al 2018. También, en los últimos años ha colaborado con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para implantar en Plan de Garantía de Calidad en la Comunidad de Madrid y unificar la cartera de servicios de Radiología.

De igual importancia, Fátima Matute tiene experiencia en el ámbito docente e investigador, con participación como coordinadora y miembro de comités científicos de más de 70 cursos, seminarios y congresos sanitarios.

El nuevo Gobierno madrileño (qué tomará posesión el 26 de junio) estará compuesto por nueve consejerías. No obstante, la presidenta de la capital ha indicado que eliminará el número de viceconsejerías y direcciones generales con el fin de hacer un Ejecutivo "lo más austero posible".

"No cambio el Gobierno por falta de confianza, nada más lejos, o porque piense que las cosas no se han hecho bien. Pienso que el trabajo que han realizado todos los consejeros nos ha traído a esta mayoría absoluta y esto es digno de reconocimiento", indica Ayuso. "Sé que la renovación nos da la fuerza y el vértigo necesario para no vivir acomodados. Y cuando nos imponemos retos, avivamos la imaginación", añade.